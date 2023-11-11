https://ria.ru/20231111/poddelka-1908792901.html

Покупателям объяснили, как выявить подделку на маркетплейсе

Покупателям объяснили, как выявить подделку на маркетплейсе - РИА Новости, 11.11.2023

Покупателям объяснили, как выявить подделку на маркетплейсе

Выявить подделку на маркетплейсе можно, просканировав QR-код маркировки после получения товара, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры товароведения и... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T02:17

2023-11-11T02:17

2023-11-11T02:17

общество

рэу имени г. в. плеханова

маркетплейс

россия

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Выявить подделку на маркетплейсе можно, просканировав QR-код маркировки после получения товара, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры товароведения и товарной экспертизы РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Райкова.Еще до покупки следует изучить информацию на карточке товара, отзывы, фото и видео. А также оценить профиль продавца на маркетплейсе.В пункте выдачи нужно проверить покупку на наличие маркировки “Честный знак” и просканировать код через соответствующее приложение. Код содержит всю информацию о качестве, составе, стране происхождения и безопасности товара.“Таким образом можно проверять обувь и одежду, фотоаппараты, велосипеды, пищевые продукты, лекарства, БАДы”, - объяснила Райкова.Кроме этого, товар нужно оценить визуально - нет ли повреждений, цела ли упаковка. Если это бытовая техника, проверить ее работоспособность. С претензиями следует обращаться на маркетплейс в течение 14 дней после покупки.

https://ria.ru/20231019/moshenniki-1903884124.html

россия

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2023

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, рэу имени г. в. плеханова, маркетплейс, россия