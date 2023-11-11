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Покупателям объяснили, как выявить подделку на маркетплейсе - РИА Новости, 11.11.2023
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02:17 11.11.2023
https://ria.ru/20231111/poddelka-1908792901.html
Покупателям объяснили, как выявить подделку на маркетплейсе
Покупателям объяснили, как выявить подделку на маркетплейсе - РИА Новости, 11.11.2023
Покупателям объяснили, как выявить подделку на маркетплейсе
Выявить подделку на маркетплейсе можно, просканировав QR-код маркировки после получения товара, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры товароведения и... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T02:17
2023-11-11T02:17
общество
рэу имени г. в. плеханова
маркетплейс
россия
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Выявить подделку на маркетплейсе можно, просканировав QR-код маркировки после получения товара, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры товароведения и товарной экспертизы РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Райкова.Еще до покупки следует изучить информацию на карточке товара, отзывы, фото и видео. А также оценить профиль продавца на маркетплейсе.В пункте выдачи нужно проверить покупку на наличие маркировки “Честный знак” и просканировать код через соответствующее приложение. Код содержит всю информацию о качестве, составе, стране происхождения и безопасности товара.“Таким образом можно проверять обувь и одежду, фотоаппараты, велосипеды, пищевые продукты, лекарства, БАДы”, - объяснила Райкова.Кроме этого, товар нужно оценить визуально - нет ли повреждений, цела ли упаковка. Если это бытовая техника, проверить ее работоспособность. С претензиями следует обращаться на маркетплейс в течение 14 дней после покупки.
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общество, рэу имени г. в. плеханова, маркетплейс, россия
Общество, РЭУ имени Г. В. Плеханова, маркетплейс, Россия
Покупателям объяснили, как выявить подделку на маркетплейсе

Доцент Райкова: выявить подделку на маркетплейсе можно, просканировав QR-код

© iStock.com / PoikeМужчина совершает онлайн-покупки
Мужчина совершает онлайн-покупки - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© iStock.com / Poike
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Выявить подделку на маркетплейсе можно, просканировав QR-код маркировки после получения товара, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры товароведения и товарной экспертизы РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Райкова.
Еще до покупки следует изучить информацию на карточке товара, отзывы, фото и видео. А также оценить профиль продавца на маркетплейсе.
В пункте выдачи нужно проверить покупку на наличие маркировки “Честный знак” и просканировать код через соответствующее приложение. Код содержит всю информацию о качестве, составе, стране происхождения и безопасности товара.
«
“Таким образом можно проверять обувь и одежду, фотоаппараты, велосипеды, пищевые продукты, лекарства, БАДы”, - объяснила Райкова.
Кроме этого, товар нужно оценить визуально - нет ли повреждений, цела ли упаковка. Если это бытовая техника, проверить ее работоспособность. С претензиями следует обращаться на маркетплейс в течение 14 дней после покупки.
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ОбществоРЭУ имени Г. В. ПлехановамаркетплейсРоссия
 
 
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