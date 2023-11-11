https://ria.ru/20231111/plennye-1908888699.html

Спецоперация, 11 ноября: пленные морпехи ВСУ притворяются мобилизованными

Спецоперация, 11 ноября: пленные морпехи ВСУ притворяются мобилизованными - РИА Новости, 11.11.2023

Спецоперация, 11 ноября: пленные морпехи ВСУ притворяются мобилизованными

О подробностях захвата в плен украинских военных в Херсонской области, ходе спецоперации и крашеном топливе для солдат ВСУ — в материале РИА Новости. РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T19:22

2023-11-11T19:22

2023-11-11T20:11

специальная военная операция на украине

украина

киев

днепр (город)

герман галущенко

вооруженные силы украины

миг-29

сцкк

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. О подробностях захвата в плен украинских военных в Херсонской области, ходе спецоперации и крашеном топливе для солдат ВСУ — в материале РИА Новости.Морпехи ВСУ притворяютсяВрио командира третьей мотострелковой роты российской группировки войск "Днепр" Золто Арсаланов, под командованием которого группа бойцов не дала украинским морпехам высадиться на левом берегу Днепра и взяла в плен 11 из них, рассказал подробности боя. По его словам, сначала поражение нанесли первой группе солдат ВСУ, попытавшихся высадиться, а тех, кто последовал за ними, российские военные взяли в плен. При этом украинская сторона, по словам Арсаланова, вела минометный обстрел и сбрасывала гранаты и мины с беспилотников. В один из таких моментов командир получил осколочное ранение. Однако никто из подчиненных Арсаланова не стушевался, задача была выполнена. По словам его сослуживцев, бой был быстрым и тяжелым, а их командир отличается хладнокровием и спокойствием, уверенностью, которая передается другим бойцам. Кроме того, он научил их держать в чистоте оружие и не допускать поломок, которые запросто могут случиться в местности, где "пески везде". При этом Арсаланов уточнил, что вышедшие к ним подразделения состоят из военнослужащих 36-й бригады морской пехоты Украины и подготовлены для решения сложных задач, обладают серьезным обмундированием, однако прикидываются обычными мобилизованными. Сами же пленные утверждают, что их призвали по мобилизации, а при подготовке, которая длилась около месяца, далеко не каждому из них довелось пострелять. Кроме того, в своем пленении они обвинили командование, которое сидит в тылу и выдает неправильные координаты. Потери КиеваРоссийские военнослужащие в течение суток отразили восемь атак на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях, а также нанесли украинским войскам огневое поражение на Краснолиманском, Донецком, Южнодонецком, Запорожском и Херсонском направлениях, сообщили в Минобороны.Потери среди украинских военных составили до 685 солдат. Кроме того, противник лишился танка, 13 бронемашин, самоходных артиллерийских установок Krab польского производства и "Акация", гаубиц Д-30, "Мста-Б" и американской М119. Авиация и артиллерия поразили склад боеприпасов в районе Девичек в Киевской области. Российские средства ПВО уничтожили самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины в районе Запорожья, перехватили пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и сбили 38 беспилотников в различных районах ДНР, ЛНР и Запорожской области.Натовский калибрКак сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские войска за прошедшие сутки выпустили по Донецку две ракеты РСЗО и девять снарядов калибра 152 миллиметра. Горловку Киев обстрелял 36 снарядами натовского калибра 155 миллиметров, в том числе шестью кассетными и двенадцатью 152-миллиметровыми снарядами. Еще две ракеты РСЗО ВСУ выпустили по Тельманово и три снаряда калибра 155 миллиметров — по Ясиноватскому району. Почему же крашеная? Украинские власти заявили о повреждениях здания в Днепропетровской области, завода в подконтрольной Киеву части Херсонской области, подстанции в Сумской области, здания предприятия и недействующего производственного объекта в Харьковской области. Министр энергетики Украины Герман Галущенко, как пишет газета Politico, заявил, что Киев может атаковать российскую энергетическую инфраструктуру, если Россия усилит удары по украинским электросетям зимой. При этом он подчеркнул, что не является служащим ВСУ и не обсуждал эти возможные нападения с американскими правительственными чиновниками. Минобороны Украины заявило о намерении маркировать предназначенное для военных топливо при помощи красителей, чтобы предотвратить кражи. Поставщиков обяжут красить бензин зеленым цветом, а дизель — красным.

https://ria.ru/20231111/vsu-1908875650.html

https://ria.ru/20231111/armiya-1908869248.html

https://ria.ru/20231111/ukraina-1908851175.html

https://radiosputnik.ru/20231111/ukraina-1908852232.html

https://ria.ru/20231111/raskol-1908859066.html

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украина, киев, днепр (город), герман галущенко, вооруженные силы украины, миг-29, сцкк, politico