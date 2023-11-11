https://ria.ru/20231111/obstrel-1908819085.html
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 11.11.2023
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска с 8.10 по 9.15 (совпадает с мск) выпустили по Горловке 19 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T09:51
2023-11-11T09:51
2023-11-11T09:51
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Украинские войска с 8.10 по 9.15 (совпадает с мск) выпустили по Горловке 19 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 8.10 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Затем в течение часа украинские войска выпустили по Горловке еще 14 снарядов того же калибра. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231111/donetsk-1908811557.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, горловка, сцкк, нато, украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, СЦКК, НАТО, Украина, Донецкая Народная Республика
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска выпустили по Горловке 19 снарядов натовского калибра