https://ria.ru/20231111/obstrel-1908819085.html

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 11.11.2023

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска с 8.10 по 9.15 (совпадает с мск) выпустили по Горловке 19 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T09:51

2023-11-11T09:51

2023-11-11T09:51

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

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украина

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Украинские войска с 8.10 по 9.15 (совпадает с мск) выпустили по Горловке 19 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 8.10 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Затем в течение часа украинские войска выпустили по Горловке еще 14 снарядов того же калибра. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231111/donetsk-1908811557.html

https://ria.ru/20231111/obstrel-1908794177.html

горловка

украина

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, горловка, сцкк, нато, украина, донецкая народная республика