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Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 11.11.2023
Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 26 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 98 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T00:44
2023-11-11T00:44
2023-11-11T00:44
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ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 26 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 98 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 26 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... На донецком направлении противник совершил семь обстрелов из артиллерии 155 миллиметров, ударного БПЛА. На горловском - 18 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На ясиноватском - один обстрел из артиллерии 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили 98 различных боеприпасов. Под огнем оказались районы трех населенных пунктов республики: Донецк, Горловка и Верхнеторецкое. Сведений о жертвах среди гражданских лиц не поступало. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 34 обстрела.
https://ria.ru/20231110/donetsk-1908728845.html
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донецкая народная республика, сцкк, украина, донецк, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина, Донецк, В мире
Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 98 боеприпасов