https://ria.ru/20231111/nato-1908862159.html

"Пора". На Западе сделали неожиданное заявление о членстве Украины в НАТО

"Пора". На Западе сделали неожиданное заявление о членстве Украины в НАТО - РИА Новости, 12.11.2023

"Пора". На Западе сделали неожиданное заявление о членстве Украины в НАТО

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил принять Украину в альянс без утраченных территорий, пишет Guardian. РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-11T16:00

2023-11-11T16:00

2023-11-12T00:17

политика

украина

россия

андерс фог расмуссен

йенс столтенберг

нато

g7

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831870802_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_192c0281681305552099e478a3cb86dd.jpg

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил принять Украину в альянс без утраченных территорий, пишет Guardian."Пришло время сделать следующий шаг и пригласить Украину в НАТО. Нам нужна новая архитектура европейской безопасности, в которой Украина будет в самом сердце НАТО", — заявил он.По словам Расмуссена, вопрос о членстве Киева нельзя откладывать в следующем году. При этом исключение из Североатлантического альянса территорий, контролируемых Россией, снизит угрозу конфликта с ней, полагает бывший генеральный секретарь военного блока. По мнению экс-чиновника, вступление Украины в НАТО не обязательно означает заморозку боевых действий.По информации СМИ, в преддверии следующего саммита альянса ведутся дискуссии о привлечении военных специалистов для проработки вопросов, связанных с членством восточноевропейской страны в военном союзе. В частности, обсуждается проблема демаркации линии фронта таким образом, чтобы показать, где на Украине может начинаться территория, считающаяся частью Североатлантического альянса, уточняется в публикации.По итогам саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля Украина не получила приглашения в военный блок. Более того, генсек Йенс Столтенберг заявил, что этот вопрос потеряет актуальность, если киевский режим не сумеет одержать победу в противостоянии с Россией.Страны G7 опубликовали декларацию в поддержку Украины, но упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретных сроков реализации. Как подчеркнули в МИД России, НАТО окончательно вернулась к схемам холодной войны, а Киеву уготована роль главного расходного материала в развязанной альянсом гибридной войне.

https://ria.ru/20231111/ukraina-1908854976.html

https://ria.ru/20231111/khod-1908839392.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, украина, россия, андерс фог расмуссен, йенс столтенберг, нато, g7