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"Пора". На Западе сделали неожиданное заявление о членстве Украины в НАТО - РИА Новости, 12.11.2023
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16:00 11.11.2023 (обновлено: 00:17 12.11.2023)
https://ria.ru/20231111/nato-1908862159.html
"Пора". На Западе сделали неожиданное заявление о членстве Украины в НАТО
"Пора". На Западе сделали неожиданное заявление о членстве Украины в НАТО - РИА Новости, 12.11.2023
"Пора". На Западе сделали неожиданное заявление о членстве Украины в НАТО
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил принять Украину в альянс без утраченных территорий, пишет Guardian. РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-11T16:00
2023-11-12T00:17
политика
украина
россия
андерс фог расмуссен
йенс столтенберг
нато
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил принять Украину в альянс без утраченных территорий, пишет Guardian."Пришло время сделать следующий шаг и пригласить Украину в НАТО. Нам нужна новая архитектура европейской безопасности, в которой Украина будет в самом сердце НАТО", — заявил он.По словам Расмуссена, вопрос о членстве Киева нельзя откладывать в следующем году. При этом исключение из Североатлантического альянса территорий, контролируемых Россией, снизит угрозу конфликта с ней, полагает бывший генеральный секретарь военного блока. По мнению экс-чиновника, вступление Украины в НАТО не обязательно означает заморозку боевых действий.По информации СМИ, в преддверии следующего саммита альянса ведутся дискуссии о привлечении военных специалистов для проработки вопросов, связанных с членством восточноевропейской страны в военном союзе. В частности, обсуждается проблема демаркации линии фронта таким образом, чтобы показать, где на Украине может начинаться территория, считающаяся частью Североатлантического альянса, уточняется в публикации.По итогам саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля Украина не получила приглашения в военный блок. Более того, генсек Йенс Столтенберг заявил, что этот вопрос потеряет актуальность, если киевский режим не сумеет одержать победу в противостоянии с Россией.Страны G7 опубликовали декларацию в поддержку Украины, но упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретных сроков реализации. Как подчеркнули в МИД России, НАТО окончательно вернулась к схемам холодной войны, а Киеву уготована роль главного расходного материала в развязанной альянсом гибридной войне.
https://ria.ru/20231111/ukraina-1908854976.html
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политика, украина, россия, андерс фог расмуссен, йенс столтенберг, нато, g7
Политика, Украина, Россия, Андерс Фог Расмуссен, Йенс Столтенберг, НАТО, G7
"Пора". На Западе сделали неожиданное заявление о членстве Украины в НАТО

Экс-генсек НАТО Расмуссен призвал принять Украину в альянс в новых границах

© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил принять Украину в альянс без утраченных территорий, пишет Guardian.
«
"Пришло время сделать следующий шаг и пригласить Украину в НАТО. Нам нужна новая архитектура европейской безопасности, в которой Украина будет в самом сердце НАТО", — заявил он.
По словам Расмуссена, вопрос о членстве Киева нельзя откладывать в следующем году. При этом исключение из Североатлантического альянса территорий, контролируемых Россией, снизит угрозу конфликта с ней, полагает бывший генеральный секретарь военного блока. По мнению экс-чиновника, вступление Украины в НАТО не обязательно означает заморозку боевых действий.
По информации СМИ, в преддверии следующего саммита альянса ведутся дискуссии о привлечении военных специалистов для проработки вопросов, связанных с членством восточноевропейской страны в военном союзе. В частности, обсуждается проблема демаркации линии фронта таким образом, чтобы показать, где на Украине может начинаться территория, считающаяся частью Североатлантического альянса, уточняется в публикации.
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По итогам саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля Украина не получила приглашения в военный блок. Более того, генсек Йенс Столтенберг заявил, что этот вопрос потеряет актуальность, если киевский режим не сумеет одержать победу в противостоянии с Россией.
Страны G7 опубликовали декларацию в поддержку Украины, но упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретных сроков реализации. Как подчеркнули в МИД России, НАТО окончательно вернулась к схемам холодной войны, а Киеву уготована роль главного расходного материала в развязанной альянсом гибридной войне.
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ПолитикаУкраинаРоссияАндерс Фог РасмуссенЙенс СтолтенбергНАТОG7
 
 
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