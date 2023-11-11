"Пора". На Западе сделали неожиданное заявление о членстве Украины в НАТО
Экс-генсек НАТО Расмуссен призвал принять Украину в альянс в новых границах
© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил принять Украину в альянс без утраченных территорий, пишет Guardian.
«
"Пришло время сделать следующий шаг и пригласить Украину в НАТО. Нам нужна новая архитектура европейской безопасности, в которой Украина будет в самом сердце НАТО", — заявил он.
По словам Расмуссена, вопрос о членстве Киева нельзя откладывать в следующем году. При этом исключение из Североатлантического альянса территорий, контролируемых Россией, снизит угрозу конфликта с ней, полагает бывший генеральный секретарь военного блока. По мнению экс-чиновника, вступление Украины в НАТО не обязательно означает заморозку боевых действий.
По информации СМИ, в преддверии следующего саммита альянса ведутся дискуссии о привлечении военных специалистов для проработки вопросов, связанных с членством восточноевропейской страны в военном союзе. В частности, обсуждается проблема демаркации линии фронта таким образом, чтобы показать, где на Украине может начинаться территория, считающаяся частью Североатлантического альянса, уточняется в публикации.
По итогам саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля Украина не получила приглашения в военный блок. Более того, генсек Йенс Столтенберг заявил, что этот вопрос потеряет актуальность, если киевский режим не сумеет одержать победу в противостоянии с Россией.
Страны G7 опубликовали декларацию в поддержку Украины, но упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретных сроков реализации. Как подчеркнули в МИД России, НАТО окончательно вернулась к схемам холодной войны, а Киеву уготована роль главного расходного материала в развязанной альянсом гибридной войне.