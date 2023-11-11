МИД КНДР обвинил США в обострении ситуации на Корейском полуострове
ЦТАК: МИД КНДР обвинил Блинкена в обострении ситуации на Корейском полуострове
© AP Photo / Ahn Young-joonСитуация на границе Северной и Южной Кореи
© AP Photo / Ahn Young-joon
Ситуация на границе Северной и Южной Кореи. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. МИД Северной Кореи обвинил госсекретаря США Энтони Блинкена в разжигании конфликта на Корейском полуострове, следует из заявления, распространенного Центральным северокорейским телеграфным агентством (ЦТАК).
В четверг в ходе визита в южнокорейский Сеул Блинкен заявил, что США и Южная Корея разделяют глубокое беспокойство по поводу военного сотрудничества РФ и КНДР, добавив, что будут "противостоять" якобы попыткам РФ получить оружие от КНДР, такие заявления Россия уже не раз называла беспочвенными.
"Безответственные и провокационные высказывания Блинкена лишь усиливают опасную военно-политическую напряженность на Корейском полуострове и в регионе", - говорится в заявлении.
В северокорейском министерстве Блинкену порекомендовали уделить больше внимания "двойным стандартам" Совета Безопасности ООН и политике собственной страны, в частности, в области "совместного использования ядерного оружия" с союзниками, которую в МИД назвали "незаконной".
"Единственный путь для снятия "озабоченности" США пользованием суверенных прав КНДР и корейско-российскими отношениями - это отказ от враждебной политики и менталитета холодной войны в отношении двух стран – Кореи и России, отмена политической провокации, военного шантажа и стратегического нажима на нас и РФ", - отмечается в заявлении.
Сама КНДР уже не раз опровергала заявления западных СМИ и чиновников о якобы поставках России вооружений. Представитель северокорейского МИД заявлял, что КНДР никогда не имела никаких оружейных сделок с РФ, а любое сообщение СМИ об этом является "абсурднейшим слухом". Глава департамента МИД КНДР по делам США Квон Чжон Гын также отмечал, что США "глупо" пытались оправдать поставки своих вооружений Украине, распространяя "беспочвенную версию" о якобы оружейных сделках между КНДР и РФ. Как ранее заявлял в интервью РИА Новости посол России в Пхеньяне Александр Мацегора, речи о поставках Пхеньяном боеприпасов РФ не идет, КНДР находится фактически в предвоенной обстановке, арсеналы нужны им самим.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".