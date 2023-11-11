https://ria.ru/20231111/kitay-1908807124.html
В Пекине выразили беспокойство из-за давления на компании со стороны США
В Пекине выразили беспокойство из-за давления на компании со стороны США - РИА Новости, 11.11.2023
В Пекине выразили беспокойство из-за давления на компании со стороны США
Китай выражает озабоченность в связи с давлением на китайские компании со стороны США, требует от Вашингтона отреагировать реальными действиями, заявил... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T06:38
2023-11-11T06:38
2023-11-11T06:38
китай
сша
пекин
джанет йеллен
си цзиньпин
джо байден
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ПЕКИН, 11 ноя - РИА Новости. Китай выражает озабоченность в связи с давлением на китайские компании со стороны США, требует от Вашингтона отреагировать реальными действиями, заявил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн в ходе переговоров с министром финансов США Джанет Йеллен в Сан-Франциско. Ранее Йеллен и вице-премьер КНР провели встречи в Сан-Франциско, минфин США оценивает их как "открытые, продуктивные и прямые". "Китайская сторона ясно выразила свою обеспокоенность по поводу двусторонних инвестиционных ограничений США в отношении Китая, санкций и подавления китайских компаний, экспортного контроля в отношении Китая и дополнительных тарифов для Китая, и потребовала от США отреагировать конкретными действиями", - говорится в сообщении по итогам переговоров, опубликованном на официальном сайте Госсовета КНР в субботу. Отмечается, что в ходе переговоров было подчеркнуто, что Китай и США не стремятся к экономическому "разъединению" и приветствуют развитие здоровых экономических отношений, чтобы обеспечить честную конкурентную среду для компаний двух стран и повысить благосостояние двух народов. Переговоры Йеллен и Хэ Лифэна проходили в преддверии встречи лидеров Китая и США. Ранее МИД КНР сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин с 14 по 17 ноября посетит США, где примет участие в саммите АТЭС, а также проведёт переговоры с президентом США Джо Байденом. Пекин в последние годы неоднократно обвинял США в злонамеренных попытках подавить китайские технологические компании, а также в злоупотреблении Вашингтоном мерами экспортного контроля. Несмотря на рост напряженности в двусторонних отношениях, глава КНР Си Цзиньпин в последние месяцы неоднократно подчеркивал важность "здоровых и стабильных" отношений между Китаем и США. Китайский лидер отмечал, что достигнутые результаты развития отношений США и Китая дались нелегко и "заслуживают того, чтобы ими дорожили". По его словам, интересы Китая и США "тесно переплетены", а от того, смогут ли США и Китай найти правильный путь сосуществования, будет зависеть будущее и судьба человечества. Си Цзиньпин многократно подчеркивал, что Китай будет строить отношения с США на принципах взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, и надеется, что США будут поступать так же.
https://ria.ru/20231110/kitay-1908698930.html
https://ria.ru/20231106/svyazi-1907775326.html
https://ria.ru/20231103/kitay-1907112473.html
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китай, сша, пекин, джанет йеллен, си цзиньпин, джо байден
Китай, США, Пекин, Джанет Йеллен, Си Цзиньпин, Джо Байден
В Пекине выразили беспокойство из-за давления на компании со стороны США
Госсовет КНР выразил обеспокоенность из-за давления США на китайские компании
ПЕКИН, 11 ноя - РИА Новости. Китай выражает озабоченность в связи с давлением на китайские компании со стороны США, требует от Вашингтона отреагировать реальными действиями, заявил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн в ходе переговоров с министром финансов США Джанет Йеллен в Сан-Франциско.
Ранее Йеллен и вице-премьер КНР провели встречи в Сан-Франциско, минфин США оценивает их как "открытые, продуктивные и прямые".
США не стремятся ввязаться в конфликт с Китаем, заявил Белый дом
"Китайская сторона ясно выразила свою обеспокоенность по поводу двусторонних инвестиционных ограничений США в отношении Китая, санкций и подавления китайских компаний, экспортного контроля в отношении Китая и дополнительных тарифов для Китая, и потребовала от США отреагировать конкретными действиями", - говорится в сообщении по итогам переговоров, опубликованном на официальном сайте Госсовета КНР в субботу.
Отмечается, что в ходе переговоров было подчеркнуто, что Китай и США не стремятся к экономическому "разъединению" и приветствуют развитие здоровых экономических отношений, чтобы обеспечить честную конкурентную среду для компаний двух стран и повысить благосостояние двух народов.
Переговоры Йеллен и Хэ Лифэна проходили в преддверии встречи лидеров Китая и США. Ранее МИД КНР сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин
с 14 по 17 ноября посетит США, где примет участие в саммите АТЭС, а также проведёт переговоры с президентом США Джо Байденом
.
Пекин в последние годы неоднократно обвинял США в злонамеренных попытках подавить китайские технологические компании, а также в злоупотреблении Вашингтоном мерами экспортного контроля.
В США заявили, что разрыв экономических связей с Китаем станет катастрофой
Несмотря на рост напряженности в двусторонних отношениях, глава КНР Си Цзиньпин в последние месяцы неоднократно подчеркивал важность "здоровых и стабильных" отношений между Китаем и США. Китайский лидер отмечал, что достигнутые результаты развития отношений США и Китая дались нелегко и "заслуживают того, чтобы ими дорожили". По его словам, интересы Китая и США "тесно переплетены", а от того, смогут ли США и Китай найти правильный путь сосуществования, будет зависеть будущее и судьба человечества.
Си Цзиньпин многократно подчеркивал, что Китай будет строить отношения с США на принципах взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, и надеется, что США будут поступать так же.
В Китае пообещали защитить компании от санкций США из-за связей с Россией