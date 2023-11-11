https://ria.ru/20231111/khamas-1908903762.html
В ХАМАС заявили, что уничтожили 160 единиц военной техники Израиля
В ХАМАС заявили, что уничтожили 160 единиц военной техники Израиля - РИА Новости, 11.11.2023
В ХАМАС заявили, что уничтожили 160 единиц военной техники Израиля
Официальный представитель бригад "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) Абу Убейда заявил, что движение поразило более 160 единиц израильской РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T21:23
2023-11-11T21:23
2023-11-11T21:23
в мире
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россия
восточный иерусалим
владимир путин
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907631187_0:65:1024:641_1920x0_80_0_0_b6fb6dfa3cd8140302de64e6bc6d9c19.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Официальный представитель бригад "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) Абу Убейда заявил, что движение поразило более 160 единиц израильской военной техники с начала наземной операции Израиля в анклаве. Обращение Убейды опубликовано в его Telegram-канале."Мы подтверждаем полное или частичное уничтожение более 160 единиц сионисткой (израильской - ред.) военной техники с начала наземной агрессии противника, среди них более 25 единиц за последние 48 часов", - заявил Убейда.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 27,4 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Восточный Иерусалим, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В ХАМАС заявили, что уничтожили 160 единиц военной техники Израиля
ХАМАС: с начала операции в Газе уничтожено 160 единиц военной техники Израиля
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Официальный представитель бригад "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) Абу Убейда заявил, что движение поразило более 160 единиц израильской военной техники с начала наземной операции Израиля в анклаве. Обращение Убейды опубликовано в его Telegram-канале.
«
"Мы подтверждаем полное или частичное уничтожение более 160 единиц сионисткой (израильской - ред.) военной техники с начала наземной агрессии противника, среди них более 25 единиц за последние 48 часов", - заявил Убейда.
Миссия выполнима: Запад превратил исламский мир в своего врага
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 27,4 тысячи человек. Посольство РФ
сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.
Ближний Восток воевать не хочет — а придется