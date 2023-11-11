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Кто понизил уровень дипломатических отношений с Израилем

Кто понизил уровень дипломатических отношений с Израилем - РИА Новости, 11.11.2023

Кто понизил уровень дипломатических отношений с Израилем

С начала нового обострения палестино-израильского конфликта главы ряда стран и международных организаций неоднократно призывали обе стороны прекратить огонь,... РИА Новости, 11.11.2023

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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С начала нового обострения палестино-израильского конфликта главы ряда стран и международных организаций неоднократно призывали обе стороны прекратить огонь, выражали обеспокоенность бомбардировками и наземной операцией в секторе Газа. Восемь государств не ограничились заявлениями и решили понизить уровень дипломатических отношений с Израилем (вызвали послов для консультаций). Дальше всех пошла Боливия, сообщившая о разрыве дипломатических связей.Израиль, в свою очередь, вывез дипломатов из Иордании, Египта, Марокко, Турции и Бахрейна, чтобы избежать провокаций и обеспечить безопасность сотрудников. Кроме того, призвал лидеров латиноамериканских стран осудить атаку ХАМАС, которая 7 октября унесла жизни более 1400 израильтян (около 240 человек попали в заложники). Премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил, что остановка боевых действий возможна только после освобождения захваченных граждан.В международной практике отъезд послов с целью привлечения внимания к проблеме — достаточно распространенное явление. Как правило, он не сильно сказывается на работе консульства и оказании необходимой помощи населению. Смотрите в инфографике Ria.ru, какие государства сократили или свернули свои представительства в Израиле.

палестина

израиль

иордания

египет

турция

бахрейн

гондурас

колумбия

чад

марокко

юар

чили

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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, израиль, мид израиля‎, иордания, египет, турция, бахрейн, гондурас, колумбия, чад, марокко, юар, чили, инфографика