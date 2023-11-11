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Казахстан ввел электронную очередь для автотранспорта на границе с Россией - РИА Новости, 11.11.2023
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17:12 11.11.2023
https://ria.ru/20231111/granitsa-1908872721.html
Казахстан ввел электронную очередь для автотранспорта на границе с Россией
Казахстан ввел электронную очередь для автотранспорта на границе с Россией - РИА Новости, 11.11.2023
Казахстан ввел электронную очередь для автотранспорта на границе с Россией
Власти Казахстана в ноябре начали реализацию пилотного проекта по внедрению электронной очереди на границе с Россией на автомобильном пункте пропуска "Бидаик" в РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T17:12
2023-11-11T17:12
авто
казахстан
россия
северо-казахстанская область
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АСТАНА, 11 ноя - РИА Новости. Власти Казахстана в ноябре начали реализацию пилотного проекта по внедрению электронной очереди на границе с Россией на автомобильном пункте пропуска "Бидаик" в Северно-Казахстанской области, сообщила пресс-служба комитета государственных доходов (КГД) министерства финансов Казахстана. "С 1 ноября 2023 года на казахстанско-российской границе запущен пилотный проект по применению электронной очереди "CarGoRuqsat" на автомобильном пункте пропуска "Бидаик" (Северо-Казахстанская область)", - говорится в сообщении. По данным КГД минфина республики, с начала реализации пилотного проекта забронировали электронную очередь 123 грузовые автомашины, из них 79 автомашин проследовали в Россию, 44 автомашины прибудут на пункт пропуска согласно очередности. В релизе отмечено, "что "добропорядочными перевозчиками, не имеющими нарушений, введение электронной очереди воспринято позитивно и сообщается об оперативности пересечения границы". Ранее в октябре пресс-служба комитета госдоходов Казахстана анонсировала старт реализации пилота по внедрению системы электронной очереди на казахстанско-российской границе - на автомобильном пункте пропуска "Бидаик". В ведомстве отмечали, что система бронирования электронной очереди уже реализована на границе Казахстана с Китаем, Узбекистаном, Туркменией.
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авто, казахстан, россия, северо-казахстанская область
Авто, Казахстан, Россия, Северо-Казахстанская область
Казахстан ввел электронную очередь для автотранспорта на границе с Россией

Казахстана запустил пилот по электронной очереди для машин на границе с Россией

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкНа контрольно-пропускном пункте российско-казахстанской границы
На контрольно-пропускном пункте российско-казахстанской границы - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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На контрольно-пропускном пункте российско-казахстанской границы. Архивное фото
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АСТАНА, 11 ноя - РИА Новости. Власти Казахстана в ноябре начали реализацию пилотного проекта по внедрению электронной очереди на границе с Россией на автомобильном пункте пропуска "Бидаик" в Северно-Казахстанской области, сообщила пресс-служба комитета государственных доходов (КГД) министерства финансов Казахстана.
«
"С 1 ноября 2023 года на казахстанско-российской границе запущен пилотный проект по применению электронной очереди "CarGoRuqsat" на автомобильном пункте пропуска "Бидаик" (Северо-Казахстанская область)", - говорится в сообщении.
По данным КГД минфина республики, с начала реализации пилотного проекта забронировали электронную очередь 123 грузовые автомашины, из них 79 автомашин проследовали в Россию, 44 автомашины прибудут на пункт пропуска согласно очередности.
В релизе отмечено, "что "добропорядочными перевозчиками, не имеющими нарушений, введение электронной очереди воспринято позитивно и сообщается об оперативности пересечения границы".
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в резиденции Акорда в Астане - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
Путин и Токаев подписали план сотрудничества на три года
9 ноября, 13:49
Ранее в октябре пресс-служба комитета госдоходов Казахстана анонсировала старт реализации пилота по внедрению системы электронной очереди на казахстанско-российской границе - на автомобильном пункте пропуска "Бидаик". В ведомстве отмечали, что система бронирования электронной очереди уже реализована на границе Казахстана с Китаем, Узбекистаном, Туркменией.
 
АвтоКазахстанРоссияСеверо-Казахстанская область
 
 
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