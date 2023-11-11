https://ria.ru/20231111/granitsa-1908872721.html

Казахстан ввел электронную очередь для автотранспорта на границе с Россией

Казахстан ввел электронную очередь для автотранспорта на границе с Россией - РИА Новости, 11.11.2023

Казахстан ввел электронную очередь для автотранспорта на границе с Россией

Власти Казахстана в ноябре начали реализацию пилотного проекта по внедрению электронной очереди на границе с Россией на автомобильном пункте пропуска "Бидаик" в РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T17:12

2023-11-11T17:12

2023-11-11T17:12

авто

казахстан

россия

северо-казахстанская область

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АСТАНА, 11 ноя - РИА Новости. Власти Казахстана в ноябре начали реализацию пилотного проекта по внедрению электронной очереди на границе с Россией на автомобильном пункте пропуска "Бидаик" в Северно-Казахстанской области, сообщила пресс-служба комитета государственных доходов (КГД) министерства финансов Казахстана. "С 1 ноября 2023 года на казахстанско-российской границе запущен пилотный проект по применению электронной очереди "CarGoRuqsat" на автомобильном пункте пропуска "Бидаик" (Северо-Казахстанская область)", - говорится в сообщении. По данным КГД минфина республики, с начала реализации пилотного проекта забронировали электронную очередь 123 грузовые автомашины, из них 79 автомашин проследовали в Россию, 44 автомашины прибудут на пункт пропуска согласно очередности. В релизе отмечено, "что "добропорядочными перевозчиками, не имеющими нарушений, введение электронной очереди воспринято позитивно и сообщается об оперативности пересечения границы". Ранее в октябре пресс-служба комитета госдоходов Казахстана анонсировала старт реализации пилота по внедрению системы электронной очереди на казахстанско-российской границе - на автомобильном пункте пропуска "Бидаик". В ведомстве отмечали, что система бронирования электронной очереди уже реализована на границе Казахстана с Китаем, Узбекистаном, Туркменией.

https://ria.ru/20231109/zayavlenie-1908387566.html

казахстан

россия

северо-казахстанская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

авто, казахстан, россия, северо-казахстанская область