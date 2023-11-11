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В Луганске простились с погибшим депутатом ЛНР Филипоненко - РИА Новости, 11.11.2023
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14:12 11.11.2023 (обновлено: 14:15 11.11.2023)
https://ria.ru/20231111/filiponenko-1908848749.html
В Луганске простились с погибшим депутатом ЛНР Филипоненко
В Луганске простились с погибшим депутатом ЛНР Филипоненко - РИА Новости, 11.11.2023
В Луганске простились с погибшим депутатом ЛНР Филипоненко
Прощание с экс-главой СЦКК Луганской Народной Республики, депутатом Народного Совета ЛНР Михаилом Филипоненко прошло в субботу в Луганске, передает... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T14:12
2023-11-11T14:15
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луганск
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леонид пасечник
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ЛУГАНСК, 11 ноя - РИА Новости. Прощание с экс-главой СЦКК Луганской Народной Республики, депутатом Народного Совета ЛНР Михаилом Филипоненко прошло в субботу в Луганске, передает корреспондент РИА Новости. Церемония прощания прошла в местном Дворце культуре имени Ленина. Проститься с Филипоненко пришли коллеги по работе, сослуживцы, родные и близкие. Слова соболезнования семье погибшего лично выразили прибывшие на прощание глава ЛНР Леонид Пасечник и председатель правительства ЛНР Сергей Козлов. "Это наш товарищ, наш человек, наш коллега по оружию. С 2014 года вместе, вместе строили Республику, вместе поднимались против киевского режима. Очень много пользы от Михаил Юрьевича было: принимал участие в минском переговорном процессе, был военнослужащим Народной милиции, командовал людьми, поднимал нашу Народную милицию, принимал участие в ее организации, в организации Республики, но к сожалению, произошло то, что произошло… Сделаем все, чтобы найти преступников и, конечно же, наказать", - сказал журналистам на церемонии прощания глава ЛНР Леонид Пасечник. Филипоненко погиб в среду в Луганске при детонации взрывного устройства в автомобиле. Как рассказал РИА Новости один из очевидцев, люди пытались оказать ему помощь, но депутат скончался на месте от полученных ран. По данным Следственного комитета России, взрыв произошел под днищем автомобиля Филипоненко, возбуждено уголовное дело по трем статьям, в том числе о теракте. Ответственность за убийство взяло на себя Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины.
https://ria.ru/20231108/filiponenko-1908127099.html
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общество, луганская народная республика, луганск, россия, михаил филипоненко, леонид пасечник
Общество, Луганская Народная Республика, Луганск, Россия, Михаил Филипоненко, Леонид Пасечник
В Луганске простились с погибшим депутатом ЛНР Филипоненко

В Луганске простились с погибшим депутатом ЛНР, экс-главой СЦКК Филипоненко

© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкПрощание с погибшим депутатом ЛНР М. Филипоненко. 11 ноября 2023
Прощание с погибшим депутатом ЛНР М. Филипоненко. 11 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© РИА Новости / Максим Захаров
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Прощание с погибшим депутатом ЛНР М. Филипоненко. 11 ноября 2023
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 11 ноя - РИА Новости. Прощание с экс-главой СЦКК Луганской Народной Республики, депутатом Народного Совета ЛНР Михаилом Филипоненко прошло в субботу в Луганске, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония прощания прошла в местном Дворце культуре имени Ленина. Проститься с Филипоненко пришли коллеги по работе, сослуживцы, родные и близкие. Слова соболезнования семье погибшего лично выразили прибывшие на прощание глава ЛНР Леонид Пасечник и председатель правительства ЛНР Сергей Козлов.
Автомобиль Михаила Филипоненко после взрыва в Луганске - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
СК возбудил дело по трем статьям после гибели Филипоненко в Луганске
8 ноября, 13:03
"Это наш товарищ, наш человек, наш коллега по оружию. С 2014 года вместе, вместе строили Республику, вместе поднимались против киевского режима. Очень много пользы от Михаил Юрьевича было: принимал участие в минском переговорном процессе, был военнослужащим Народной милиции, командовал людьми, поднимал нашу Народную милицию, принимал участие в ее организации, в организации Республики, но к сожалению, произошло то, что произошло… Сделаем все, чтобы найти преступников и, конечно же, наказать", - сказал журналистам на церемонии прощания глава ЛНР Леонид Пасечник.
Филипоненко погиб в среду в Луганске при детонации взрывного устройства в автомобиле. Как рассказал РИА Новости один из очевидцев, люди пытались оказать ему помощь, но депутат скончался на месте от полученных ран. По данным Следственного комитета России, взрыв произошел под днищем автомобиля Филипоненко, возбуждено уголовное дело по трем статьям, в том числе о теракте. Ответственность за убийство взяло на себя Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины.
Михаил Филипоненко - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
Биография Михаила Филипоненко
8 ноября, 12:03
 
ОбществоЛуганская Народная РеспубликаЛуганскРоссияМихаил ФилипоненкоЛеонид Пасечник
 
 
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