https://ria.ru/20231111/filiponenko-1908848749.html

В Луганске простились с погибшим депутатом ЛНР Филипоненко

В Луганске простились с погибшим депутатом ЛНР Филипоненко - РИА Новости, 11.11.2023

В Луганске простились с погибшим депутатом ЛНР Филипоненко

Прощание с экс-главой СЦКК Луганской Народной Республики, депутатом Народного Совета ЛНР Михаилом Филипоненко прошло в субботу в Луганске, передает... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T14:12

2023-11-11T14:12

2023-11-11T14:15

общество

луганская народная республика

луганск

россия

михаил филипоненко

леонид пасечник

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0b/1908847916_0:172:2048:1324_1920x0_80_0_0_cfb87cd5b77adfe13659496387c97d66.jpg

ЛУГАНСК, 11 ноя - РИА Новости. Прощание с экс-главой СЦКК Луганской Народной Республики, депутатом Народного Совета ЛНР Михаилом Филипоненко прошло в субботу в Луганске, передает корреспондент РИА Новости. Церемония прощания прошла в местном Дворце культуре имени Ленина. Проститься с Филипоненко пришли коллеги по работе, сослуживцы, родные и близкие. Слова соболезнования семье погибшего лично выразили прибывшие на прощание глава ЛНР Леонид Пасечник и председатель правительства ЛНР Сергей Козлов. "Это наш товарищ, наш человек, наш коллега по оружию. С 2014 года вместе, вместе строили Республику, вместе поднимались против киевского режима. Очень много пользы от Михаил Юрьевича было: принимал участие в минском переговорном процессе, был военнослужащим Народной милиции, командовал людьми, поднимал нашу Народную милицию, принимал участие в ее организации, в организации Республики, но к сожалению, произошло то, что произошло… Сделаем все, чтобы найти преступников и, конечно же, наказать", - сказал журналистам на церемонии прощания глава ЛНР Леонид Пасечник. Филипоненко погиб в среду в Луганске при детонации взрывного устройства в автомобиле. Как рассказал РИА Новости один из очевидцев, люди пытались оказать ему помощь, но депутат скончался на месте от полученных ран. По данным Следственного комитета России, взрыв произошел под днищем автомобиля Филипоненко, возбуждено уголовное дело по трем статьям, в том числе о теракте. Ответственность за убийство взяло на себя Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины.

https://ria.ru/20231108/filiponenko-1908127099.html

https://ria.ru/20231108/filiponenko-1908112627.html

луганская народная республика

луганск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, луганская народная республика, луганск, россия, михаил филипоненко, леонид пасечник