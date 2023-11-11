https://ria.ru/20231111/erdogan-1908890363.html

Эрдоган назвал действия Израиля в Газе массовыми убийствами

Эрдоган назвал действия Израиля в Газе массовыми убийствами - РИА Новости, 11.11.2023

Эрдоган назвал действия Израиля в Газе массовыми убийствами

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил в Эр-Рияде ситуацию в секторе Газа с лидерами Египта, Индонезии и Саудовской Аравии, назвав действия Израиля... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T19:21

2023-11-11T19:21

2023-11-11T19:21

в мире

израиль

саудовская аравия

россия

джоко видодо

реджеп тайип эрдоган

хамас

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761328714_0:0:2845:1601_1920x0_80_0_0_208302a059395b2ae4f8533185faf89e.jpg

СТАМБУЛ, 11 ноя - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил в Эр-Рияде ситуацию в секторе Газа с лидерами Египта, Индонезии и Саудовской Аравии, назвав действия Израиля "массовыми убийствами", заявила администрация турецкого лидера в субботу. Эрдоган провел встречи с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, президентом Индонезии Джоко Видодо и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бен Сальманом на полях внеочередных саммитов лидеров арабских и мусульманских стран в Эр-Рияде. В ходе встреч Эрдоган обсудил с коллегами израильские атаки сектора Газа и шаги, которые могут быть предприняты для доставки гумпомощи мирным жителям и для разрешения конфликта. "На встрече с Видодо Эрдоган заявил о неприемлемости атак на палестинский народ, достигших масштаба массовых убийств, целью которых стали больницы, школы, религиозные объекты, сотрудники НГО", - говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе администрации. Эрдоган отметил, что исламский мир должен проявить единую волю, чтобы предпринять меры для установления мира в регионе, и рассказал об усилиях Анкары по доставке гумпомощи. Эрдоган, выступая на саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС) в субботу, призвал ООН и Международный уголовный суд (МУС) расследовать преступления Израиля в Газе. Два внеочередных саммита с участием лидеров стран Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) проходят в субботу в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде для координации их позиции и принятия решений, способных прекратить военные действия в секторе Газа. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч человек, пострадали более 27,4 тысячи. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По данным израильской армии, подтвержденное число заложников ХАМАС в секторе Газа составляет порядка 240 человек. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. В конце октября началась наземная фаза операции по ликвидации инфраструктуры ХАМАС в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную часть.

https://ria.ru/20231111/erdogan-1908856328.html

https://ria.ru/20231111/iran-1908862307.html

израиль

саудовская аравия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, саудовская аравия, россия, джоко видодо, реджеп тайип эрдоган, хамас, оон, международный уголовный суд, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году