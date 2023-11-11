https://ria.ru/20231111/erdogan-1908856328.html

Эрдоган назвал Израиль капризным ребенком Запада

Эрдоган назвал Израиль капризным ребенком Запада - РИА Новости, 11.11.2023

Эрдоган назвал Израиль капризным ребенком Запада

Израиль ведет себя "как капризный ребенок Запада", заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на саммите Организации исламского сотрудничества... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T15:12

2023-11-11T15:12

2023-11-11T16:11

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

турция

реджеп тайип эрдоган

тель-авив

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АНКАРА, 11 ноя — РИА Новости. Израиль ведет себя "как капризный ребенок Запада", заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС)."Государство Израиль, ведущее себя как капризный ребенок Запада, должно компенсировать нанесенный им ущерб", — сказал он.По словам политика, чтобы Тель-Авив ответил за "совершенные человеческие и военные преступления", международное сообщество должно объединить свои усилия."ООН, МУС должны начать соответствующие расследования, начать необходимые работы", — добавил Эрдоган.Он также предложил членам ОИС создать фонд для восстановления Газы.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч, более четырех тысяч из них дети. Свыше 27,4 тысячи получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек, включая нескольких граждан России.В Москве призвали стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН двугосударственной формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231111/erdogan-1908855788.html

https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html

израиль

турция

тель-авив

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, турция, реджеп тайип эрдоган, тель-авив