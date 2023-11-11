Эрдоган назвал Израиль капризным ребенком Запада
Эрдоган назвал Израиль капризным ребенком и призвал выплатить компенсацию Газе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 11 ноя — РИА Новости. Израиль ведет себя "как капризный ребенок Запада", заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС).
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"Государство Израиль, ведущее себя как капризный ребенок Запада, должно компенсировать нанесенный им ущерб", — сказал он.
По словам политика, чтобы Тель-Авив ответил за "совершенные человеческие и военные преступления", международное сообщество должно объединить свои усилия.
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"ООН, МУС должны начать соответствующие расследования, начать необходимые работы", — добавил Эрдоган.
Он также предложил членам ОИС создать фонд для восстановления Газы.
Конфликт между Израилем и ХАМАС
Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч, более четырех тысяч из них дети. Свыше 27,4 тысячи получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек, включая нескольких граждан России.
В Москве призвали стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН двугосударственной формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.