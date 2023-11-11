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Эрдоган раскритиковал позицию Запада по ситуации в секторе Газа - РИА Новости, 11.11.2023
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15:05 11.11.2023 (обновлено: 15:18 11.11.2023)
https://ria.ru/20231111/erdogan-1908855788.html
Эрдоган раскритиковал позицию Запада по ситуации в секторе Газа
Эрдоган раскритиковал позицию Запада по ситуации в секторе Газа - РИА Новости, 11.11.2023
Эрдоган раскритиковал позицию Запада по ситуации в секторе Газа
Позиция поддерживающих Израиль западных стран по ситуации в секторе Газа является проявлением трусости и бессовестности, заявил в субботу президент Турции... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T15:05
2023-11-11T15:18
в мире
турция
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
реджеп тайип эрдоган
израиль
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СТАМБУЛ, 11 ноя - РИА Новости. Позиция поддерживающих Израиль западных стран по ситуации в секторе Газа является проявлением трусости и бессовестности, заявил в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган."Когда в результате нападения на редакцию Charlie Hebdo погибли около 20 человек, мировые лидеры устроили шествие в Париже, теперь же в Газе погибли почти 20 тысяч человек, но никто и слова не произнес. Это не только их неспособность, но в то же время страх и отсутствие совести", - заявил Эрдоган, выступая в субботу на открытии внеочередных саммитов лидеров арабских и мусульманских стран в Эр-Рияде.Он раскритиковал западные страны, не призывающие Израиль к прекращению огня на фоне разрушений в секторе Газа, назвав их позицию "трусливой", а молчание "постыдным".
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в мире, турция, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, реджеп тайип эрдоган, израиль
В мире, Турция, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Реджеп Тайип Эрдоган, Израиль
Эрдоган раскритиковал позицию Запада по ситуации в секторе Газа

Эрдоган назвал позицию Запада по сектору Газа трусливой и бессовестной

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 11 ноя - РИА Новости. Позиция поддерживающих Израиль западных стран по ситуации в секторе Газа является проявлением трусости и бессовестности, заявил в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Когда в результате нападения на редакцию Charlie Hebdo погибли около 20 человек, мировые лидеры устроили шествие в Париже, теперь же в Газе погибли почти 20 тысяч человек, но никто и слова не произнес. Это не только их неспособность, но в то же время страх и отсутствие совести", - заявил Эрдоган, выступая в субботу на открытии внеочередных саммитов лидеров арабских и мусульманских стран в Эр-Рияде.
Он раскритиковал западные страны, не призывающие Израиль к прекращению огня на фоне разрушений в секторе Газа, назвав их позицию "трусливой", а молчание "постыдным".
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