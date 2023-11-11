https://ria.ru/20231111/erdogan-1908855788.html

Эрдоган раскритиковал позицию Запада по ситуации в секторе Газа

Эрдоган раскритиковал позицию Запада по ситуации в секторе Газа - РИА Новости, 11.11.2023

Эрдоган раскритиковал позицию Запада по ситуации в секторе Газа

Позиция поддерживающих Израиль западных стран по ситуации в секторе Газа является проявлением трусости и бессовестности, заявил в субботу президент Турции... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T15:05

2023-11-11T15:05

2023-11-11T15:18

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

реджеп тайип эрдоган

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СТАМБУЛ, 11 ноя - РИА Новости. Позиция поддерживающих Израиль западных стран по ситуации в секторе Газа является проявлением трусости и бессовестности, заявил в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган."Когда в результате нападения на редакцию Charlie Hebdo погибли около 20 человек, мировые лидеры устроили шествие в Париже, теперь же в Газе погибли почти 20 тысяч человек, но никто и слова не произнес. Это не только их неспособность, но в то же время страх и отсутствие совести", - заявил Эрдоган, выступая в субботу на открытии внеочередных саммитов лидеров арабских и мусульманских стран в Эр-Рияде.Он раскритиковал западные страны, не призывающие Израиль к прекращению огня на фоне разрушений в секторе Газа, назвав их позицию "трусливой", а молчание "постыдным".

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Влада Копылова

в мире, турция, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, реджеп тайип эрдоган, израиль