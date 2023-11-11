https://ria.ru/20231111/erdogan-1908855788.html
Эрдоган раскритиковал позицию Запада по ситуации в секторе Газа
Эрдоган раскритиковал позицию Запада по ситуации в секторе Газа - РИА Новости, 11.11.2023
Эрдоган раскритиковал позицию Запада по ситуации в секторе Газа
Позиция поддерживающих Израиль западных стран по ситуации в секторе Газа является проявлением трусости и бессовестности, заявил в субботу президент Турции... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T15:05
2023-11-11T15:05
2023-11-11T15:18
в мире
турция
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
реджеп тайип эрдоган
израиль
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СТАМБУЛ, 11 ноя - РИА Новости. Позиция поддерживающих Израиль западных стран по ситуации в секторе Газа является проявлением трусости и бессовестности, заявил в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган."Когда в результате нападения на редакцию Charlie Hebdo погибли около 20 человек, мировые лидеры устроили шествие в Париже, теперь же в Газе погибли почти 20 тысяч человек, но никто и слова не произнес. Это не только их неспособность, но в то же время страх и отсутствие совести", - заявил Эрдоган, выступая в субботу на открытии внеочередных саммитов лидеров арабских и мусульманских стран в Эр-Рияде.Он раскритиковал западные страны, не призывающие Израиль к прекращению огня на фоне разрушений в секторе Газа, назвав их позицию "трусливой", а молчание "постыдным".
https://ria.ru/20231111/izrail-1908807465.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, реджеп тайип эрдоган, израиль
В мире, Турция, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Реджеп Тайип Эрдоган, Израиль
Эрдоган раскритиковал позицию Запада по ситуации в секторе Газа
Эрдоган назвал позицию Запада по сектору Газа трусливой и бессовестной