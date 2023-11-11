Рейтинг@Mail.ru
Эксперты рассказали, что нужно России для экономического чуда - РИА Новости, 11.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:19 11.11.2023
https://ria.ru/20231111/ekonomika-1908822385.html
Эксперты рассказали, что нужно России для экономического чуда
Эксперты рассказали, что нужно России для экономического чуда - РИА Новости, 11.11.2023
Эксперты рассказали, что нужно России для экономического чуда
Российские финансисты сегодня отмечают один из своих профессиональных праздников - день экономиста. Почти 260 лет назад в этот день указом Екатерины II было... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T10:19
2023-11-11T10:19
экономика
технологии
африка
россия
лазарь бадалов
высшая школа экономики (вшэ)
екатерина ii
рудн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155263/07/1552630747_0:391:2252:1658_1920x0_80_0_0_c4252d82b2e14417fb353501ea97868c.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Российские финансисты сегодня отмечают один из своих профессиональных праздников - день экономиста. Почти 260 лет назад в этот день указом Екатерины II было создано Императорское Вольное экономическое общество. В честь этого праздника РИА Новости попросило экспертов составить рецепт "экономического чуда" для нашей страны. Для того, чтобы случился НЭП XXI века, нашей стране нужно развивать инфраструктуру и укреплять партнерство с дружественными государствами. А еще, по мнению собеседников агентства, успех не заставит себя ждать, если мы упростим частному инвестору доступ на рынок и нарастим на государственном уровне инвестиции в образование. При этом эксперты сходятся в одном: просто повторить опыт Запада здесь не получится. "Просто скопировать модели экономического чуда из прошлого в настоящем невозможно. Нам необходимо находить свои уникальные пути, учитывая современные сложности и специфику нашей ситуации", - поясняет доцент базовой кафедры инфраструктуры финансовых рынков НИУ ВШЭ Андрей Столяров. Инфраструктурный бумДля успешного развития экономики России нужно нарастить капитальные инвестиции в ВВП, полагает начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев. В текущих условиях, подчеркивает эксперт, сотворение экономического чуда лежит в плоскости внутренних ресурсов, а также построения нового рынка капитала с дружественными странами. Одним из ключевых факторов экономического бума с учетом протяженности территории нашей страны может стать развитие высокоскоростных железнодорожных дорог, продолжает доцент факультета "Высшая школа управления" Финансового университета Михаил Хачатурян. "Повышение транспортной связанности может дать в перспективе дополнительно до 10-15% к ВВП. Рост скорости перевозок обеспечит России статус транспортного хаба между Южной, Юго-Восточной, Восточной Азией, Африкой, Латинской и Южной Америкой", - добавляет эксперт. Не менее важно развивать энергетику, подчеркивает Хачатурян. По его мнению, главным прорывом в инновациях здесь может стать термоядерный синтез, который обеспечит рост и без того значительного потенциала России в производстве электроэнергии. Это положительно скажется и на транспорте: снижение цен на электричество снизит стоимость перевозок, объясняет эксперт. Вклад населения Собеседники агентства оговариваются, что экономический прорыв невозможен без активного участия населения. Населению нужно позволить инвестировать активно во внутренний рынок, а не в иностранные валюты недружественных стран, отмечает доцент кафедры экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов. По мнению эксперта, сейчас есть целый ряд ограничений, который этому препятствует. "Гражданам сегодня все еще проще инвестировать в иностранную валюту недружественных стран или переводить средства за рубеж, чем хранить сбережения внутри страны. Достаточно устранить подобные ограничения и результат для экономики не заставит себя ждать, инвестиции в экономику польются рекой, а не за рубеж", - полагает эксперт. Для активного вклада населения в развитие страны нужно обеспечить соответствующие условия, уверены экономисты. Например, активно совершенствовать цифровые финансовые технологии. "Мы не найдем похожих примеров за рубежом, нужно развивать собственную новую экономическую политику России", - отмечает Бадалов. А еще, заключают эксперты, чуда банально не случится без развития образования и гражданского общества. "Модель "российского чуда" видится несколько более простой, чем может показаться: обеспечение высокого уровня науки и образования, обеспечения защиты частной и интеллектуальной собственности, поддержка высокого уровня развития гражданского общества", - уверен заместитель директора АНО "Платформа НТИ" Никита Уткин.
https://ria.ru/20231110/ekonomika-1908600836.html
https://ria.ru/20230822/ekonomika-1891564714.html
https://ria.ru/20231109/ekonomika-1908401733.html
африка
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155263/07/1552630747_0:180:2252:1869_1920x0_80_0_0_a21c2b81e61e8d361049101e4b59111d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, африка, россия, лазарь бадалов, высшая школа экономики (вшэ), екатерина ii, рудн
Экономика, Технологии, Африка, Россия, Лазарь Бадалов, Высшая школа экономики (ВШЭ), Екатерина II, РУДН
Эксперты рассказали, что нужно России для экономического чуда

Эксперты: экономическое чудо России обеспечат население и термоядерный синтез

© Depositphotos.com / poznyakovТермоядерный реактор
Термоядерный реактор - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© Depositphotos.com / poznyakov
Термоядерный реактор. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Российские финансисты сегодня отмечают один из своих профессиональных праздников - день экономиста. Почти 260 лет назад в этот день указом Екатерины II было создано Императорское Вольное экономическое общество. В честь этого праздника РИА Новости попросило экспертов составить рецепт "экономического чуда" для нашей страны.
Для того, чтобы случился НЭП XXI века, нашей стране нужно развивать инфраструктуру и укреплять партнерство с дружественными государствами. А еще, по мнению собеседников агентства, успех не заставит себя ждать, если мы упростим частному инвестору доступ на рынок и нарастим на государственном уровне инвестиции в образование.
Министр экономического развития Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
Российская экономика прошла самый сложный этап, заявил Решетников
10 ноября, 11:32
При этом эксперты сходятся в одном: просто повторить опыт Запада здесь не получится. "Просто скопировать модели экономического чуда из прошлого в настоящем невозможно. Нам необходимо находить свои уникальные пути, учитывая современные сложности и специфику нашей ситуации", - поясняет доцент базовой кафедры инфраструктуры финансовых рынков НИУ ВШЭ Андрей Столяров.

Инфраструктурный бум

Для успешного развития экономики России нужно нарастить капитальные инвестиции в ВВП, полагает начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев. В текущих условиях, подчеркивает эксперт, сотворение экономического чуда лежит в плоскости внутренних ресурсов, а также построения нового рынка капитала с дружественными странами.
Одним из ключевых факторов экономического бума с учетом протяженности территории нашей страны может стать развитие высокоскоростных железнодорожных дорог, продолжает доцент факультета "Высшая школа управления" Финансового университета Михаил Хачатурян.
"Повышение транспортной связанности может дать в перспективе дополнительно до 10-15% к ВВП. Рост скорости перевозок обеспечит России статус транспортного хаба между Южной, Юго-Восточной, Восточной Азией, Африкой, Латинской и Южной Америкой", - добавляет эксперт.
Не менее важно развивать энергетику, подчеркивает Хачатурян. По его мнению, главным прорывом в инновациях здесь может стать термоядерный синтез, который обеспечит рост и без того значительного потенциала России в производстве электроэнергии. Это положительно скажется и на транспорте: снижение цен на электричество снизит стоимость перевозок, объясняет эксперт.
Путин: Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира, заявил Путин
22 августа, 17:31

Вклад населения

Собеседники агентства оговариваются, что экономический прорыв невозможен без активного участия населения. Населению нужно позволить инвестировать активно во внутренний рынок, а не в иностранные валюты недружественных стран, отмечает доцент кафедры экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов. По мнению эксперта, сейчас есть целый ряд ограничений, который этому препятствует.
"Гражданам сегодня все еще проще инвестировать в иностранную валюту недружественных стран или переводить средства за рубеж, чем хранить сбережения внутри страны. Достаточно устранить подобные ограничения и результат для экономики не заставит себя ждать, инвестиции в экономику польются рекой, а не за рубеж", - полагает эксперт.
Для активного вклада населения в развитие страны нужно обеспечить соответствующие условия, уверены экономисты. Например, активно совершенствовать цифровые финансовые технологии. "Мы не найдем похожих примеров за рубежом, нужно развивать собственную новую экономическую политику России", - отмечает Бадалов.
А еще, заключают эксперты, чуда банально не случится без развития образования и гражданского общества. "Модель "российского чуда" видится несколько более простой, чем может показаться: обеспечение высокого уровня науки и образования, обеспечения защиты частной и интеллектуальной собственности, поддержка высокого уровня развития гражданского общества", - уверен заместитель директора АНО "Платформа НТИ" Никита Уткин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
Путин рассказал, как меняется структура российской экономики
9 ноября, 14:14
 
ЭкономикаТехнологииАфрикаРоссияЛазарь БадаловВысшая школа экономики (ВШЭ)Екатерина IIРУДН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала