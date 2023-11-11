https://ria.ru/20231111/ekonomika-1908822385.html

Эксперты рассказали, что нужно России для экономического чуда

Эксперты рассказали, что нужно России для экономического чуда - РИА Новости, 11.11.2023

Эксперты рассказали, что нужно России для экономического чуда

Российские финансисты сегодня отмечают один из своих профессиональных праздников - день экономиста. Почти 260 лет назад в этот день указом Екатерины II было... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T10:19

2023-11-11T10:19

2023-11-11T10:19

экономика

технологии

африка

россия

лазарь бадалов

высшая школа экономики (вшэ)

екатерина ii

рудн

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155263/07/1552630747_0:391:2252:1658_1920x0_80_0_0_c4252d82b2e14417fb353501ea97868c.jpg

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Российские финансисты сегодня отмечают один из своих профессиональных праздников - день экономиста. Почти 260 лет назад в этот день указом Екатерины II было создано Императорское Вольное экономическое общество. В честь этого праздника РИА Новости попросило экспертов составить рецепт "экономического чуда" для нашей страны. Для того, чтобы случился НЭП XXI века, нашей стране нужно развивать инфраструктуру и укреплять партнерство с дружественными государствами. А еще, по мнению собеседников агентства, успех не заставит себя ждать, если мы упростим частному инвестору доступ на рынок и нарастим на государственном уровне инвестиции в образование. При этом эксперты сходятся в одном: просто повторить опыт Запада здесь не получится. "Просто скопировать модели экономического чуда из прошлого в настоящем невозможно. Нам необходимо находить свои уникальные пути, учитывая современные сложности и специфику нашей ситуации", - поясняет доцент базовой кафедры инфраструктуры финансовых рынков НИУ ВШЭ Андрей Столяров. Инфраструктурный бумДля успешного развития экономики России нужно нарастить капитальные инвестиции в ВВП, полагает начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев. В текущих условиях, подчеркивает эксперт, сотворение экономического чуда лежит в плоскости внутренних ресурсов, а также построения нового рынка капитала с дружественными странами. Одним из ключевых факторов экономического бума с учетом протяженности территории нашей страны может стать развитие высокоскоростных железнодорожных дорог, продолжает доцент факультета "Высшая школа управления" Финансового университета Михаил Хачатурян. "Повышение транспортной связанности может дать в перспективе дополнительно до 10-15% к ВВП. Рост скорости перевозок обеспечит России статус транспортного хаба между Южной, Юго-Восточной, Восточной Азией, Африкой, Латинской и Южной Америкой", - добавляет эксперт. Не менее важно развивать энергетику, подчеркивает Хачатурян. По его мнению, главным прорывом в инновациях здесь может стать термоядерный синтез, который обеспечит рост и без того значительного потенциала России в производстве электроэнергии. Это положительно скажется и на транспорте: снижение цен на электричество снизит стоимость перевозок, объясняет эксперт. Вклад населения Собеседники агентства оговариваются, что экономический прорыв невозможен без активного участия населения. Населению нужно позволить инвестировать активно во внутренний рынок, а не в иностранные валюты недружественных стран, отмечает доцент кафедры экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов. По мнению эксперта, сейчас есть целый ряд ограничений, который этому препятствует. "Гражданам сегодня все еще проще инвестировать в иностранную валюту недружественных стран или переводить средства за рубеж, чем хранить сбережения внутри страны. Достаточно устранить подобные ограничения и результат для экономики не заставит себя ждать, инвестиции в экономику польются рекой, а не за рубеж", - полагает эксперт. Для активного вклада населения в развитие страны нужно обеспечить соответствующие условия, уверены экономисты. Например, активно совершенствовать цифровые финансовые технологии. "Мы не найдем похожих примеров за рубежом, нужно развивать собственную новую экономическую политику России", - отмечает Бадалов. А еще, заключают эксперты, чуда банально не случится без развития образования и гражданского общества. "Модель "российского чуда" видится несколько более простой, чем может показаться: обеспечение высокого уровня науки и образования, обеспечения защиты частной и интеллектуальной собственности, поддержка высокого уровня развития гражданского общества", - уверен заместитель директора АНО "Платформа НТИ" Никита Уткин.

https://ria.ru/20231110/ekonomika-1908600836.html

https://ria.ru/20230822/ekonomika-1891564714.html

https://ria.ru/20231109/ekonomika-1908401733.html

африка

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, африка, россия, лазарь бадалов, высшая школа экономики (вшэ), екатерина ii, рудн