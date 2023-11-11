https://ria.ru/20231111/bilety-1908857006.html

Ажиотаж с билетами на "Щелкунчика" напоминает 90-е годы, заявили в ГД

Ажиотаж с билетами на "Щелкунчика" напоминает 90-е годы, заявили в ГД - РИА Новости, 11.11.2023

Ажиотаж с билетами на "Щелкунчика" напоминает 90-е годы, заявили в ГД

Ажиотаж, связанный с продажей билетов на балет "Щелкунчик", похож на возвращение центра Москвы в 90-е, заявил зампред комитета ГД по информполитике Антон... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T15:17

2023-11-11T15:17

2023-11-11T15:42

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антон горелкин

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МОСКВА, 11 ноя-РИА Новости. Ажиотаж, связанный с продажей билетов на балет "Щелкунчик", похож на возвращение центра Москвы в 90-е, заявил зампред комитета ГД по информполитике Антон Горелкин. "Наблюдаю за ситуацией с продажей билетов на "Щелкунчика". Не покидает ощущение, что раз в год в самый центр Москвы возвращаются девяностые: гигантские очереди, давка, перекупщики...", - написал Горелкин в своём Telegram-канале. Он отметил, что руководство Большого театра не может решить проблему ажиотажа, хотя уровень цифровизации находится на высоком уровне. "Пару лет назад Большой театр выпустил материал, в котором рассказывал об успехах цифровой трансформации. А на практике мы наблюдаем перегруженный запросами сайт, который точно так же не справляется с ажиотажем. Поэтому вариантов у театра всего два: или начинать серьезную работу по ИТ-направлению, или просить Минцифры организовать продажу билетов через "Госуслуги", - заключил парламентарий. Одиннадцатого ноября в кассах Большого театра начались продажи билетов на балет "Щелкунчик" с 29 по 31 декабря. Ранее Большой театр на официальном сайте опубликовал специальную программу предварительной продажи билетов на спектакли балета "Щелкунчик" в связи с повышенным спросом на спектакль. Согласно графику продаж, на представления 23-28 декабря предварительная продажа билетов начнется в кассах театра с 4 ноября, а на сайте - с 5 ноября. Продажи билетов на постановки 29-31 декабря стартуют с 11 и 12 ноября в кассах и на сайте соответственно. Билеты на представления во время январских праздников с 2 по 7 января можно будет приобрести 18 и 19 ноября. На втором этапе билеты, оставшиеся после предварительной продажи в кассах, будут доступны к покупке на сайте и в кассах театра. В день начала продаж у театра было несколько очередей, в первой стояли за браслетами для мест в очереди, а во второй — уже отстоявшие первую, за билетами. Люди, стоявшие в ней, отмечали, что очередь за браслетами была хаотичной. Позже на "Авито" появились объявления о продаже билетов и браслетов для мест в очереди, цена варьировалась от 15 до 50 тысяч рублей, сервис блокировал данные объявления. В другом объявлении предлагали билеты на "Щелкунчика" по предзаказу. Некое агентство обещало билеты с предоплатой 50% от итоговой стоимости.

https://ria.ru/20231111/schelkunchik-1908828530.html

https://ria.ru/20231109/teatr-1908429796.html

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технологии, москва, антон горелкин, большой театр, госдума рф, авито