https://ria.ru/20231110/zinyakova-1908590623.html

Ольга Зинякова: кинорынок ожил и работает даже лучше, чем до пандемии

Ольга Зинякова: кинорынок ожил и работает даже лучше, чем до пандемии - РИА Новости, 10.11.2023

Ольга Зинякова: кинорынок ожил и работает даже лучше, чем до пандемии

Какие спектакли стоит посмотреть в рамках проекта "Театр в кино", как киноиндустрия пережила уход голливудских премьер, почему складывается впечатление, что... РИА Новости, 10.11.2023

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2023-11-10T11:00

2023-11-10T11:00

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Какие спектакли стоит посмотреть в рамках проекта "Театр в кино", как киноиндустрия пережила уход голливудских премьер, почему складывается впечатление, что российского кино в прокате больше, чем зарубежного, а также какие премьеры стоит ожидать на новогодние праздники, рассказала в интервью РИА Новости президент сети кинотеатров "Каро" Ольга Зинякова. Беседовала Мария Полякова.– Ольга, 12 ноября запускается проект "Театр в кино", в котором примут участие многие кинотеатры сети "Каро". Расскажите, с чего он начнется, в каких городах пройдет и что предстоит увидеть на экранах зрителям?– "Театр в кино" – это федеральный проект, который стал возможен благодаря съемке лучших российских театральных постановок каналом "Культура" специально для большого экрана. Он стартует 12 ноября в киноцентре "Октябрь" с релиза фильма-оперы "Пиковая дама", который был специально подготовлен театром "Геликон-опера" для большого экрана. Нам показалось, будет здорово начать с такого интересного формата. В рамках проекта также предполагается показ спектаклей, снятых в театре: с некоторыми постановками зритель уже знаком. Показы пройдут более чем в 50 городах России от Калининграда до Владивостока: в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Перми, Казани, Краснодаре и других крупных театральных регионах. К проекту присоединились ведущие киносети страны, показы пройдут на их площадках, а также в других известных кинотеатрах, как, например, "Аврора" в Петербурге, "Победа" в Новосибирске, "Горизонт" в Ростове-на-Дону, а также в кинотеатрах Фонда кино, которые находятся в регионах. В нашей сети будет задействовано две трети кинотеатров – около 20 площадок.Девиз этого проекта: театр становится ближе, театр становится доступнее. Можно сказать, в этом заключается его миссия – дать возможность зрителям даже самых отдаленных уголках нашей страны познакомиться с искусством театра.– Какие представления войдут в программу смотров в ближайшие месяцы? Как часто будет обновляться репертуар?– В декабре у нас заявлен легендарный "Щелкунчик" в исполнении выпускников Академии русского балета имени Вагановой в хореографии Вайнонена. Кстати, показы приурочены к юбилею Академии в этом году. На январь запланирована опера "Севильский цирюльник" Россини Музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко в постановке режиссера Александра Титтеля. Афиша до конца марта уже готова. Кроме того, в работе находятся около 10 постановок, которые проходят период постпродакшена. Еще несколько проектов в стадии съемок: это в том числе проекты Большого и Михайловского театров.Нам хотелось бы продемонстрировать на экранах все жанровое разнообразие: и оперу, и балет, и драматические спектакли, и классику, и современные постановки, чтобы зритель действительно мог выбрать то, что ему по вкусу.Что касается обновлений, мы планируем выпускать большую премьеру раз в три-четыре недели. По сути это будет кинопрокат, только театральных постановок с максимальной широкой росписью по России.– Будут ли театральные смотры проходить с такой же регулярностью как киносеансы?– Нет, этот контент предполагает несколько другое репертуарное планирование, чем кино. Поскольку мы включаем в программу и кинотеатры, у которых всего три-пять кинозалов, планируется проводить несколько сеансов в неделю в премьерное время – вечернее часы и выходные дни. Нам важно, чтобы проект позиционировался отдельно, не как интертеймент: гостям все-таки стоит соблюдать определенный дресс-код, например. Хотелось бы, чтобы такие смотры стали определенной практикой для людей, привычкой два раза в месяц торжественно выходить на театральные постановки если не в театр, то в кинотеатр.– Можно ли сравнить предстоящие показы в рамках проекта с уже известным форматом телеспектаклей?– К телеспектаклям это отношения не имеет: в "Театре в кино" совершенно другой подход к съемке, монтажу, не просто запись с одной-двух камер различными планами. Проекты, которые мы будем показывать, были сняты телеканалом "Культура" для большого экрана. Именно их спектакли легли в основу "золотой коллекции" "Театра в кино". Ряд театров даже начал снимать спектакли именно для большого экрана. Формат предполагает, что люди смогут увидеть на большом экране то, что они, даже находясь в театре, не всегда могли разглядеть: работа костюмеров, гримеров, какие-то акценты пластические, хореографические. Это совершенно другой продукт.К тому же, вы знаете, у нас уже есть опыт в этом направлении: мы показывали театральные постановки в кинотеатрах. Преимущественно это были иностранные спектакли, например, "Метрополитен опера", "Гамлет" с Бенедиктом Камбербэтчем – это один из самых успешных спектаклей. Стоит отметить, что в отличие от фильмов такой контент может работать очень долго. К сожалению, тогда не все отечественные театры были готовы выходить за пределы сцены. Однако, могу сказать, что эти проекты сейчас пользуются большой популярностью.Конечно, просмотр на сцене, в кинотеатре, по телевизору или на экране смартфона – совершенно разные впечатления. Проекты, которые будут показаны в рамках "Театра в кино", действительно достойны большого экрана, в них присутствует необходимая зрелищность.– Вы упомянули, что раньше показывали постановки иностранных театров. Возможно ли международное сотрудничество в этом направлении в современных условиях?– Здесь все очень индивидуально, так же, как и с фильмами. Американские и европейские картины по-прежнему достаточно активно выходят на нашем рынке, понятно, что не все. С театрами приблизительно такая же ситуация: это точечная работа с правообладателями. Нельзя сказать, что она полностью остановлена, она продолжается. Однако, если раньше мы понимали, что имеем доступ ко всему контенту, то сейчас это вопрос сложных переговоров, и спектакли, тем не менее, продолжают выходить.– Уход голливудских студий из российского кинопроката, разумеется, сказался на кинобизнесе. Некоторые кинотеатры стали искать альтернативные варианты показов нелегальных фильмов: появился формат "предсеансного обслуживания", чтобы заработать на мировых премьерах "Барби" и "Оппенгеймера". Киносеть "КАРО" не раз заявляла, что не показывает пиратский контент. Как вы пережили уход таких значительных источников доходов, как голливудские кинопродукты?– Наша позиция на этот счет не изменилась: мы продолжаем работать только с тем контентом, который имеет прокатное удостоверение в России. Если говорить цифрах, то в этом году кинобизнес должен выйти на 34-35 миллиардов рублей совокупных сборов – практически уровень работы "в ноль" для кинотеатрального бизнеса. Мы ее обозначали как ватерлинию для того, чтобы кинотеатр продолжал работать.Да, летом было затишье: этот период всегда "вытаскивали" голливудские картины. Но сейчас уже который уикенд в прокате успешно идут фильмы "По щучьему велению", "Императрицы", несколько классных комедий, иностранных и артовых проектов. Мы видим, что в этом месяце рынок ожил и работает даже лучше, чем в доковидные времена.– Голливудские фильмы раньше были очевидной доминантой в прокате. Как изменилось соотношение отечественного и зарубежного кино в последнее время?– Соотношение изменилось ровно в противоположную сторону: раньше иностранный контент занимал около 70% бокс-офиса, сейчас столько занимает российский контент. Однако в абсолютных значениях ситуация парадоксальная: в 2023 году за 10 месяцев вышло 530 картин, из которых 169 – российских, 366 – зарубежных. Конечно, преимущественно в прокат поступают не очень большие иностранные фильмы. Однако, среди них были и "Леди Баг", и "Жанна Дюбарри", которые показали серьезные сборы.– Удивительно! Ведь судя по афишам, у зрителей возникает совершенно противоположное впечатление о том, что теперь российского кино стало больше, чем зарубежного.– Да, общее впечатление складывается немного другое. Оно связано с тем, что российские фильмы сейчас широко продвигаются, имеют внушительные рекламные бюджеты. Иностранные картины выходят не с таким размахом, как это было раньше: у них принципиально другие маркетинговые расходы. Тем не менее, появилось много нового: например, фильмы из Кореи, Китая, из стран восточной Европы, европейские картины начали возвращаться на российский рынок.– Какие новые направления пользуются успехом?– Если говорить об иностранном кино, то, конечно, в тренде Южная Корея. Ею особенно увлечена молодежная аудитория, благодаря популярной музыкальной культуре. Мне кажется, из азиатских индустрии именно Южная Корея максимально быстро и максимально широко ориентирована на нашего зрителя. В этом направлении мы тоже работаем, делаем спецпроекты – недавно у нас прошел "Корейские квартал". А также в обычном прокате есть две-три корейские картины, которые пользуются достаточно большим спросом.– Есть такой стереотип, что российский зритель априори считает голливудское кино лучше, чем отечественное. На ваш взгляд, изменилась ли ситуация в последнее время?– На эту тему мы много дискутировали с коллегами. У нас есть ощущение, что индустриальное и медийное сообщество больше говорит о том, что зритель любит или не любит российское кино, чем действительно он сам это понимает. Могу сказать по практике: зритель не разделяет кино на отечественное и иностранное. Есть узкая прослойка людей, которые принципиально не смотрят российское кино, а есть другая – те, кто не смотрят американское, например. Это вопрос предубеждений или личных предпочтений. Массовый зритель ходит в кино немного иначе: мы это видим по той таблице сборов, которую предоставляет ЕАИС (Единая автоматизированная информационная система сведений о показах фильмах в кинозалах – прим. ред.). Россия в этом смысле представляет совершенно уникальный рынок. В то время, когда еще был широко представлен голливудский контент со всей его безумной маркетинговой машиной, на первой позиции у нас оказался фильм "Холоп". В десятку сборов попадали кинокартины "Движение вверх", "Т-34", "Последний богатырь". Я могу с уверенностью сказать, что ни на одном рынке нет таких высоких сборов локального контента по сравнению с голливудскими студиями.Сейчас, с одной стороны, идет некое естественное снижение конкурентного поля в отсутствии голливудского кино. С другой стороны, за последние 20 лет был сделан просто колоссальный рывок в плане кинопроизводства. Наши фильмы по качеству совершенно точно могут конкурировать и уже конкурировали раньше с иностранными проектами. "Повелитель ветра" или "По щучьему велению" – действительно качественный контент. В дальнейшем этот тренд только будет набирать оборот.– Вы упомянули о том, что кинобизнес сейчас работает "в ноль". Очевидно, первопричиной была пандемия коронавируса и последовавшие за ней события. За счет чего отрасль все-таки смогла удержаться на плаву? Намечаются ли оптимистичные перспективы?– Конечно, кинорынок сильно пострадал из-за ковида. Однако, 2019 год был рекордным, и у киноиндустрии некоторое время оставался определенный запас прочности. После пандемии рынок достаточно быстро восстановился, хотя нам пророчили массовый уход зрителя в онлайн. На практике все было иначе: людям захотелось социализации, и они очень быстро вернулись в кинотеатры.Но затем ушел Голливуд, и мы были вынуждены работать в режиме жесточайшей оптимизации. Сейчас ничего не изменилось. Мы по-прежнему очень оптимизированы, у нас заморожены инвестиционные программы. Говорить о понятной стратегии на ближайшие 5-10 лет очень сложно. Пока что мы стремимся закрепить цифру, которая есть в этом году. Самое главное – сохранять фильмы доступными для широкой аудитории. Если будет достойный контент – а его достаточно много планируется в следующем году, если будут налажены каналы поставки фильмов из-за рубежа, пусть даже не мейджорских студий, мы рассчитываем, что в следующем году рынок должен вырасти.– За счет чего может случится этот рост? Удастся ли вернуться на прежний уровень доходов?– Прежде всего, мы рассчитываем на российский контент: только локальное производство может обеспечить нам гарантированную частоту выхода фильмов в прокат. С учетом того, что Фондом кино было выделено в полтора раза больше средств на картины 2024-2025 годов, даже в абсолютном количестве их будет больше.Придет ли рынок к доковидным показателям? Пока нет, конечно. Это займет длительное время, я думаю, не менее пяти лет. Хотя есть феномен "Чебурашки". Он говорит о том, что фильмы способны собрать семь миллиардов – о такой емкости рынка мы никогда даже не думали. Но все же "Чебурашка" – абсолютный прецедент, на который трудно ориентироваться: таких проектов выходит за всю историю кинопроката несколько в пятилетку. Сейчас "Чебурашка" – лидер, и он был бы им вне зависимости от присутствия или отсутствия голливудского контента. Он все равно бы собрал свои миллиарды и занял бы первое место в сборах.– "Чебурашка" стал одним из главных героев прошлогоднего новогоднего проката. Что зрителям стоит ожидать в кино в предстоящие зимние праздники?– На Новый год у нас планируются два блокбастера – "Холоп 2" и "Бременские музыканты". Эти премьеры будут бороться за лидерство в новогодние праздники. В декабре стартует несколько проектов семейного кино – тренда в кинотеатральном прокате. Среди них "Хоккейные папы", "Кентервильское привидение", "Елки 10" – самая длинная кинофраншиза. Кроме того, выйдут такие фильмы как "Манюня: новогодние приключения", "Новогодний шеф", "Ферарри", а также "Три богатыря и пуп земли".

https://radiosputnik.ru/20231031/1906550182.html

https://radiosputnik.ru/20230828/piratstvo-1892607892.html

https://radiosputnik.ru/20230817/kinoklaster-1890548981.html

https://ria.ru/20230824/detektivy-1891990997.html

https://ria.ru/20230704/filmy-1882230048.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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