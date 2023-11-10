https://ria.ru/20231110/zima-1908717814.html

Костромская область добилась рекордных показателей по готовности к зиме

Костромская область добилась рекордных показателей по готовности к зиме - РИА Новости, 10.11.2023

Костромская область добилась рекордных показателей по готовности к зиме

Паспорта готовности к отопительному периоду по итогам проверок Ростехнадзора получили 92% муниципалитетов Костромской области, сообщает администрация региона. РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T16:57

2023-11-10T16:57

2023-11-10T16:57

костромская область

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

костромская область

жкх

сергей ситников

буй

галич

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КОСТРОМА, 10 ноя – РИА Новости. Паспорта готовности к отопительному периоду по итогам проверок Ростехнадзора получили 92% муниципалитетов Костромской области, сообщает администрация региона. "В 2023 году Костромская область благодаря качественной подготовке к отопительному сезону добилась рекордных показателей по получению данных паспортов – их выдали 92% муниципалитетов", - говорится в сообщении. Отмечается, что подтверждающие документы о готовности коммунальной инфраструктуры и объектов Ростехнадзор согласовал 33 муниципальным образованиям из 36 подлежащих проверке. Администрация региона приводит цифры для сравнения: в 2017 году соответствующие документы получили 26,3% муниципальных образований, в 2018 году – 43,2%, в 2019 году – 61,1%, в 2021 году – 75,7%, в 2022 году – 80,6%. Представители Ростехнадзора отметили, что на протяжении нескольких лет под личным руководством губернатора Сергея Ситникова в Костромской области ведется системная, комплексная работа по подготовке к отопительному периоду, подчеркивают в обладминистрации. Положительная динамика по получению паспортов готовности фиксируется каждый год. "Губернатор Костромской области Сергей Ситников ставит перед профильными региональными органами власти и главами муниципальных образований задачу проводить работу по подготовке к отопительному периоду заранее", - информирует обладминистрация, добавляя, что обеспечению качественной подготовки к сезону, в том числе, способствуют решения губернатора по газификации, установке современных автономных газовых котельных, капремонту и полной замене инженерных сетей. По данным профильного департамента обладминистрации, паспорта готовности за последние годы стали получать те муниципалитеты, которые раньше по итогам проверок Ростехнадзора оставались без данного документа. Это, в частности, городские округа Буй, Галич и Шарья, Октябрьский, Парфеньевский, Солигаличский и Шарьинский районы.

https://ria.ru/20231108/onkoskrining-1908179354.html

https://ria.ru/20231107/proizvodstvo-1907978732.html

костромская область

буй

галич

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), костромская область, жкх, сергей ситников, буй, галич