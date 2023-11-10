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Zero People отреагировали на срыв концерта в Петербурге после рейда ОМОН
Zero People отреагировали на срыв концерта в Петербурге после рейда ОМОН - РИА Новости, 10.11.2023
Zero People отреагировали на срыв концерта в Петербурге после рейда ОМОН
Участники группы Zero People Александр Красовицкий и Александр Заранкин в своем Телеграм-канале извинились перед поклонниками за срыв концерта в... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T14:45
2023-11-10T14:45
2023-11-10T14:45
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Участники группы Zero People Александр Красовицкий и Александр Заранкин в своем Телеграм-канале извинились перед поклонниками за срыв концерта в Санкт-Петербурге."Друзья! Мы приносим свои искренние извинения всем зрителям, которые попали в эту ситуацию… Наш тур состоится, все концерты состоятся, завтра все подробно вам расскажем, вернемся к вам с хорошими новостями… концерт в Питере тоже состоится, в другую дату", — сообщили музыканты.Исполнители также поблагодарили поклонников за поддержку.Выступление Zero People должно было пройти вечером 9 ноября в клубе "Космонавт", где собралось около 300 зрителей. Однако перед шоу в помещение вошли представители Росгвардии, и начали проверять у зрителей документы, а затем отправили всех по домам. По сообщениям СМИ, поводом для рейда ОМОН стали ранние неоднозначные высказывания Александра Красовицкого по поводу спецоперации и России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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Zero People отреагировали на срыв концерта в Петербурге после рейда ОМОН
Участники Zero People извинились перед зрителями за срыв концерта в Петербурге