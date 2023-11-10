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Песков переадресовал Минобороны вопросы о визите Путина в штаб ЮФО - РИА Новости, 10.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:30 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/yufo-1908646393.html
Песков переадресовал Минобороны вопросы о визите Путина в штаб ЮФО
Песков переадресовал Минобороны вопросы о визите Путина в штаб ЮФО - РИА Новости, 10.11.2023
Песков переадресовал Минобороны вопросы о визите Путина в штаб ЮФО
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков "по понятным причинам" не стал рассказывать, что обсуждалось в ходе визита Владимира Путина штаба Южного... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T13:30
2023-11-10T13:30
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
дмитрий песков
ростов-на-дону
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков "по понятным причинам" не стал рассказывать, что обсуждалось в ходе визита Владимира Путина штаба Южного военного округа. "По понятным вам причинам, разумеется, этого делать не могу. Во-первых, потому что это прерогатива Министерства обороны, все-таки тематика, которая непосредственно касается проведения СВО в военном аспекте, а они, конечно же, не будут делать тоже по понятным причинам", - ответил Песков на просьбу журналистов рассказать, что обсуждалось в ходе посещения Путиным штаба. Ранее Песков сообщал, что Путин после визита в Казахстан заехал в Ростов-на-Дону, где посетил штаб Южного военного округа, заслушал доклады о ходе спецоперации и ознакомился с новыми образцами военной техники.
https://ria.ru/20230324/mariupol-1860335798.html
россия
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безопасность, россия, владимир путин, дмитрий песков, ростов-на-дону, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Ростов-на-Дону, Ситуация в ДНР и ЛНР
Песков переадресовал Минобороны вопросы о визите Путина в штаб ЮФО

Песков не стал раскрывать, что обсуждал Путин с военачальниками в штабе ЮФО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин, министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов (справа) во время встречи в Ростове-на-Дону
Президент РФ Владимир Путин, министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов (справа) во время встречи в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин, министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов (справа) во время встречи в Ростове-на-Дону
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков "по понятным причинам" не стал рассказывать, что обсуждалось в ходе визита Владимира Путина штаба Южного военного округа.
"По понятным вам причинам, разумеется, этого делать не могу. Во-первых, потому что это прерогатива Министерства обороны, все-таки тематика, которая непосредственно касается проведения СВО в военном аспекте, а они, конечно же, не будут делать тоже по понятным причинам", - ответил Песков на просьбу журналистов рассказать, что обсуждалось в ходе посещения Путиным штаба.
Ранее Песков сообщал, что Путин после визита в Казахстан заехал в Ростов-на-Дону, где посетил штаб Южного военного округа, заслушал доклады о ходе спецоперации и ознакомился с новыми образцами военной техники.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковРостов-на-ДонуСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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