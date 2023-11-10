https://ria.ru/20231110/yufo-1908646393.html
Песков переадресовал Минобороны вопросы о визите Путина в штаб ЮФО
Песков переадресовал Минобороны вопросы о визите Путина в штаб ЮФО - РИА Новости, 10.11.2023
Песков переадресовал Минобороны вопросы о визите Путина в штаб ЮФО
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков "по понятным причинам" не стал рассказывать, что обсуждалось в ходе визита Владимира Путина штаба Южного... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T13:30
2023-11-10T13:30
2023-11-10T13:30
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ростов-на-дону
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков "по понятным причинам" не стал рассказывать, что обсуждалось в ходе визита Владимира Путина штаба Южного военного округа. "По понятным вам причинам, разумеется, этого делать не могу. Во-первых, потому что это прерогатива Министерства обороны, все-таки тематика, которая непосредственно касается проведения СВО в военном аспекте, а они, конечно же, не будут делать тоже по понятным причинам", - ответил Песков на просьбу журналистов рассказать, что обсуждалось в ходе посещения Путиным штаба. Ранее Песков сообщал, что Путин после визита в Казахстан заехал в Ростов-на-Дону, где посетил штаб Южного военного округа, заслушал доклады о ходе спецоперации и ознакомился с новыми образцами военной техники.
https://ria.ru/20230324/mariupol-1860335798.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, владимир путин, дмитрий песков, ростов-на-дону, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Ростов-на-Дону, Ситуация в ДНР и ЛНР
Песков переадресовал Минобороны вопросы о визите Путина в штаб ЮФО
Песков не стал раскрывать, что обсуждал Путин с военачальниками в штабе ЮФО
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков "по понятным причинам" не стал рассказывать, что обсуждалось в ходе визита Владимира Путина штаба Южного военного округа.
"По понятным вам причинам, разумеется, этого делать не могу. Во-первых, потому что это прерогатива Министерства обороны, все-таки тематика, которая непосредственно касается проведения СВО в военном аспекте, а они, конечно же, не будут делать тоже по понятным причинам", - ответил Песков на просьбу журналистов рассказать, что обсуждалось в ходе посещения Путиным штаба.
Ранее Песков сообщал, что Путин после визита в Казахстан
заехал в Ростов-на-Дону
, где посетил штаб Южного военного округа, заслушал доклады о ходе спецоперации и ознакомился с новыми образцами военной техники.
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