В Госдуме предложили операторам отменить безлимитный доступ к YouTube
Депутат Горелкин предложил операторам отменить безлимитный доступ к YouTube
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, ИТ и связи Антон Горелкин
Заместитель председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, ИТ и связи Антон Горелкин. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Депутат ГД Антон Горелкин предложил сотовым операторам идею уменьшения износа оборудования, для этого нужно сократить объем потребляемого трафика путем отмены безлимитного доступа к YouTube.
"Готов подарить сотовым операторам отличную идею, как уменьшить износ оборудования прямо сейчас. Для этого нужно сократить объем потребляемого трафика путем отмены безлимитного доступа к YouTube. По разным данным, доля трафика американского видеохостинга варьируется от 30 до 50 процентов, при этом у всех операторов сотовой связи есть опции, делающие его нетарифицируемым за скромную ежемесячную плату в 100-200 рублей", - написал он в своем Telegram-канале.
По мнению депутата, ФАС не будет против совместного решения участников рынка ликвидировать эту опцию и считать трафик с YouTube на равных условиях с российскими сервисами.