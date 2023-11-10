Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили операторам отменить безлимитный доступ к YouTube - РИА Новости, 10.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:53 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/youtube-1908716199.html
В Госдуме предложили операторам отменить безлимитный доступ к YouTube
В Госдуме предложили операторам отменить безлимитный доступ к YouTube - РИА Новости, 10.11.2023
В Госдуме предложили операторам отменить безлимитный доступ к YouTube
Депутат ГД Антон Горелкин предложил сотовым операторам идею уменьшения износа оборудования, для этого нужно сократить объем потребляемого трафика путем отмены... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T16:53
2023-11-10T16:53
антон горелкин
технологии
youtube
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797309138_0:150:3098:1892_1920x0_80_0_0_586041b650d6bc54d3de833eeb8bb8b6.jpg
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Депутат ГД Антон Горелкин предложил сотовым операторам идею уменьшения износа оборудования, для этого нужно сократить объем потребляемого трафика путем отмены безлимитного доступа к YouTube. "Готов подарить сотовым операторам отличную идею, как уменьшить износ оборудования прямо сейчас. Для этого нужно сократить объем потребляемого трафика путем отмены безлимитного доступа к YouTube. По разным данным, доля трафика американского видеохостинга варьируется от 30 до 50 процентов, при этом у всех операторов сотовой связи есть опции, делающие его нетарифицируемым за скромную ежемесячную плату в 100-200 рублей", - написал он в своем Telegram-канале. По мнению депутата, ФАС не будет против совместного решения участников рынка ликвидировать эту опцию и считать трафик с YouTube на равных условиях с российскими сервисами.
https://ria.ru/20231008/youtube-1901254855.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797309138_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_170a774401ec793beea7b8bf6d4f603f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
антон горелкин, технологии, youtube, федеральная антимонопольная служба (фас россии), госдума рф
Антон Горелкин, Технологии, YouTube, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Госдума РФ
В Госдуме предложили операторам отменить безлимитный доступ к YouTube

Депутат Горелкин предложил операторам отменить безлимитный доступ к YouTube

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, ИТ и связи Антон Горелкин
Заместитель председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, ИТ и связи Антон Горелкин - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, ИТ и связи Антон Горелкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Депутат ГД Антон Горелкин предложил сотовым операторам идею уменьшения износа оборудования, для этого нужно сократить объем потребляемого трафика путем отмены безлимитного доступа к YouTube.
"Готов подарить сотовым операторам отличную идею, как уменьшить износ оборудования прямо сейчас. Для этого нужно сократить объем потребляемого трафика путем отмены безлимитного доступа к YouTube. По разным данным, доля трафика американского видеохостинга варьируется от 30 до 50 процентов, при этом у всех операторов сотовой связи есть опции, делающие его нетарифицируемым за скромную ежемесячную плату в 100-200 рублей", - написал он в своем Telegram-канале.
По мнению депутата, ФАС не будет против совместного решения участников рынка ликвидировать эту опцию и считать трафик с YouTube на равных условиях с российскими сервисами.
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
В Госдуме рассказали, как можно снимать и выкладывать на YouTube соседей
8 октября, 07:25
 
Антон ГорелкинТехнологииYouTubeФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Госдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала