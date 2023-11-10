https://ria.ru/20231110/youtube-1908716199.html

В Госдуме предложили операторам отменить безлимитный доступ к YouTube

В Госдуме предложили операторам отменить безлимитный доступ к YouTube - РИА Новости, 10.11.2023

В Госдуме предложили операторам отменить безлимитный доступ к YouTube

Депутат ГД Антон Горелкин предложил сотовым операторам идею уменьшения износа оборудования, для этого нужно сократить объем потребляемого трафика путем отмены... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T16:53

2023-11-10T16:53

2023-11-10T16:53

антон горелкин

технологии

youtube

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

госдума рф

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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Депутат ГД Антон Горелкин предложил сотовым операторам идею уменьшения износа оборудования, для этого нужно сократить объем потребляемого трафика путем отмены безлимитного доступа к YouTube. "Готов подарить сотовым операторам отличную идею, как уменьшить износ оборудования прямо сейчас. Для этого нужно сократить объем потребляемого трафика путем отмены безлимитного доступа к YouTube. По разным данным, доля трафика американского видеохостинга варьируется от 30 до 50 процентов, при этом у всех операторов сотовой связи есть опции, делающие его нетарифицируемым за скромную ежемесячную плату в 100-200 рублей", - написал он в своем Telegram-канале. По мнению депутата, ФАС не будет против совместного решения участников рынка ликвидировать эту опцию и считать трафик с YouTube на равных условиях с российскими сервисами.

https://ria.ru/20231008/youtube-1901254855.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

антон горелкин, технологии, youtube, федеральная антимонопольная служба (фас россии), госдума рф