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МИД Китая анонсировал визит Си Цзиньпина в США на саммит АТЭС - РИА Новости, 10.11.2023
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17:14 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/vizit-1908723954.html
МИД Китая анонсировал визит Си Цзиньпина в США на саммит АТЭС
МИД Китая анонсировал визит Си Цзиньпина в США на саммит АТЭС - РИА Новости, 10.11.2023
МИД Китая анонсировал визит Си Цзиньпина в США на саммит АТЭС
Председатель КНР Си Цзиньпин с 14 по 17 ноября посетит США, где примет участие в саммите АТЭС, а также проведёт переговоры с президентом США Джо Байденом,... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T17:14
2023-11-10T17:14
в мире
сша
китай
пекин
си цзиньпин
джо байден
нэнси пелоси
саммит атэс
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ПЕКИН, 10 ноя - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин с 14 по 17 ноября посетит США, где примет участие в саммите АТЭС, а также проведёт переговоры с президентом США Джо Байденом, сообщил в пятницу МИД КНР. "По приглашению президента США Джо Байдена председатель КНР Си Цзиньпин посетит Сан-Франциско (США) для проведения встречи лидеров Китая и США с 14 по 17 ноября, а также по приглашению примет участие в 30-й неформальной встрече лидеров стран АТЭС", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте МИД КНР. Ранее Белый дом подтвердил встречу Байдена и Си Цзиньпина 15 ноября в Сан-Франциско, где будет проходить саммит АТЭС. Отношения Пекина и Вашингтона значительно охладели и "свернули со здорового пути" еще при администрации президента Дональда Трампа, начавшего "торговую войну" с КНР. С приходом Джо Байдена ситуация не улучшилась и даже усугубилась. Очередное обострение отношений США и КНР произошло в августе 2022 года после визита на Тайвань занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Негативно сказалась на отношениях Вашингтона и Пекина и история со сбитым китайским воздушным шаром в небе над США, произошедшая в феврале этого года. США утверждали, что он собирал разведывательную информацию, Пекин это отрицал, называя аэростат метеорологическим, а его попадание в воздушное пространство Америки - случайным. В сентябре председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что американское разведывательное сообщество с высокой долей уверенности полагает, что китайским воздушным шаром "не проводился сбор разведданных". Пекин также в последние годы неоднократно обвинял США в злонамеренных попытках подавить китайские технологические компании, а также в злоупотреблении Вашингтоном мерами экспортного контроля. Несмотря на рост напряженности в двусторонних отношениях, глава КНР Си Цзиньпин в последние месяцы неоднократно подчеркивал важность "здоровых и стабильных" отношений между Китаем и США. Китайский лидер отмечал, что достигнутые результаты развития отношений США и Китая дались нелегко и "заслуживают того, чтобы ими дорожили". По его словам, интересы Китая и США "тесно переплетены", а от того, смогут ли США и Китай найти правильный путь сосуществования, будет зависеть будущее и судьба человечества. Си Цзиньпин многократно подчеркивал, что Китай будет строить отношения с США на принципах взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, и надеется, что США будут поступать так же.
https://ria.ru/20231110/stabilizatsiya-1908699387.html
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в мире, сша, китай, пекин, си цзиньпин, джо байден, нэнси пелоси, саммит атэс
В мире, США, Китай, Пекин, Си Цзиньпин, Джо Байден, Нэнси Пелоси, Саммит АТЭС
МИД Китая анонсировал визит Си Цзиньпина в США на саммит АТЭС

МИД Китая: Си Цзиньпин 14-17 ноября посетит США и примет участие в саммите АТЭС

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 10 ноя - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин с 14 по 17 ноября посетит США, где примет участие в саммите АТЭС, а также проведёт переговоры с президентом США Джо Байденом, сообщил в пятницу МИД КНР.
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"По приглашению президента США Джо Байдена председатель КНР Си Цзиньпин посетит Сан-Франциско (США) для проведения встречи лидеров Китая и США с 14 по 17 ноября, а также по приглашению примет участие в 30-й неформальной встрече лидеров стран АТЭС", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте МИД КНР.
Ранее Белый дом подтвердил встречу Байдена и Си Цзиньпина 15 ноября в Сан-Франциско, где будет проходить саммит АТЭС.
Отношения Пекина и Вашингтона значительно охладели и "свернули со здорового пути" еще при администрации президента Дональда Трампа, начавшего "торговую войну" с КНР. С приходом Джо Байдена ситуация не улучшилась и даже усугубилась.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
В Белом доме заявили, что хотят добиться стабилизации отношений с КНР
16:05
Очередное обострение отношений США и КНР произошло в августе 2022 года после визита на Тайвань занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Негативно сказалась на отношениях Вашингтона и Пекина и история со сбитым китайским воздушным шаром в небе над США, произошедшая в феврале этого года. США утверждали, что он собирал разведывательную информацию, Пекин это отрицал, называя аэростат метеорологическим, а его попадание в воздушное пространство Америки - случайным. В сентябре председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что американское разведывательное сообщество с высокой долей уверенности полагает, что китайским воздушным шаром "не проводился сбор разведданных".
Пекин также в последние годы неоднократно обвинял США в злонамеренных попытках подавить китайские технологические компании, а также в злоупотреблении Вашингтоном мерами экспортного контроля.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
США не стремятся ввязаться в конфликт с Китаем, заявил Белый дом
16:04
Несмотря на рост напряженности в двусторонних отношениях, глава КНР Си Цзиньпин в последние месяцы неоднократно подчеркивал важность "здоровых и стабильных" отношений между Китаем и США. Китайский лидер отмечал, что достигнутые результаты развития отношений США и Китая дались нелегко и "заслуживают того, чтобы ими дорожили". По его словам, интересы Китая и США "тесно переплетены", а от того, смогут ли США и Китай найти правильный путь сосуществования, будет зависеть будущее и судьба человечества.
Си Цзиньпин многократно подчеркивал, что Китай будет строить отношения с США на принципах взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, и надеется, что США будут поступать так же.
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
Байден намерен обсудить с Си Цзиньпином возобновление военных контактов
16:08
 
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