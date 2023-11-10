https://ria.ru/20231110/vizit-1908723954.html

МИД Китая анонсировал визит Си Цзиньпина в США на саммит АТЭС

МИД Китая анонсировал визит Си Цзиньпина в США на саммит АТЭС - РИА Новости, 10.11.2023

МИД Китая анонсировал визит Си Цзиньпина в США на саммит АТЭС

Председатель КНР Си Цзиньпин с 14 по 17 ноября посетит США, где примет участие в саммите АТЭС, а также проведёт переговоры с президентом США Джо Байденом,... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T17:14

2023-11-10T17:14

2023-11-10T17:14

в мире

сша

китай

пекин

си цзиньпин

джо байден

нэнси пелоси

саммит атэс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860299396_0:0:3080:1732_1920x0_80_0_0_65acc3accdf1557e514fe6b2d2cb2c8c.jpg

ПЕКИН, 10 ноя - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин с 14 по 17 ноября посетит США, где примет участие в саммите АТЭС, а также проведёт переговоры с президентом США Джо Байденом, сообщил в пятницу МИД КНР. "По приглашению президента США Джо Байдена председатель КНР Си Цзиньпин посетит Сан-Франциско (США) для проведения встречи лидеров Китая и США с 14 по 17 ноября, а также по приглашению примет участие в 30-й неформальной встрече лидеров стран АТЭС", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте МИД КНР. Ранее Белый дом подтвердил встречу Байдена и Си Цзиньпина 15 ноября в Сан-Франциско, где будет проходить саммит АТЭС. Отношения Пекина и Вашингтона значительно охладели и "свернули со здорового пути" еще при администрации президента Дональда Трампа, начавшего "торговую войну" с КНР. С приходом Джо Байдена ситуация не улучшилась и даже усугубилась. Очередное обострение отношений США и КНР произошло в августе 2022 года после визита на Тайвань занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Негативно сказалась на отношениях Вашингтона и Пекина и история со сбитым китайским воздушным шаром в небе над США, произошедшая в феврале этого года. США утверждали, что он собирал разведывательную информацию, Пекин это отрицал, называя аэростат метеорологическим, а его попадание в воздушное пространство Америки - случайным. В сентябре председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что американское разведывательное сообщество с высокой долей уверенности полагает, что китайским воздушным шаром "не проводился сбор разведданных". Пекин также в последние годы неоднократно обвинял США в злонамеренных попытках подавить китайские технологические компании, а также в злоупотреблении Вашингтоном мерами экспортного контроля. Несмотря на рост напряженности в двусторонних отношениях, глава КНР Си Цзиньпин в последние месяцы неоднократно подчеркивал важность "здоровых и стабильных" отношений между Китаем и США. Китайский лидер отмечал, что достигнутые результаты развития отношений США и Китая дались нелегко и "заслуживают того, чтобы ими дорожили". По его словам, интересы Китая и США "тесно переплетены", а от того, смогут ли США и Китай найти правильный путь сосуществования, будет зависеть будущее и судьба человечества. Си Цзиньпин многократно подчеркивал, что Китай будет строить отношения с США на принципах взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, и надеется, что США будут поступать так же.

https://ria.ru/20231110/stabilizatsiya-1908699387.html

https://ria.ru/20231110/kitay-1908698930.html

https://ria.ru/20231110/kontakty-1908700492.html

сша

китай

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, китай, пекин, си цзиньпин, джо байден, нэнси пелоси, саммит атэс