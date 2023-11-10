https://ria.ru/20231110/vinogradniki-1908676764.html

Минсельхоз поделился планами увеличить площадь виноградников в 2024 году

Минсельхоз поделился планами увеличить площадь виноградников в 2024 году - РИА Новости, 10.11.2023

Минсельхоз поделился планами увеличить площадь виноградников в 2024 году

Виноградари РФ в 2024 году заложат 6 тысяч гектаров новых виноградников, площадь запланированных насаждений на 20% больше, чем в 2023 году, следует из... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T14:50

2023-11-10T14:50

2023-11-10T20:03

россия

экономика

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

госдума рф

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Виноградари РФ в 2024 году заложат 6 тысяч гектаров новых виноградников, площадь запланированных насаждений на 20% больше, чем в 2023 году, следует из выступления замминистра сельского хозяйства РФ Марины Афониной в ходе Российского винодельческого форума. "В этом году мы рассчитываем на закладку виноградников порядка 5 тысяч гектаров, а в следующем, по данным регионов, это будет больше 6 тысяч гектаров", - сообщила Афонина. По ее словам, отрасль в связи с длинным инвестиционным циклом требует особенного внимания и поддержки, именно поэтому в прошлом году все меры были объединены в федпроект "Стимулирование развития виноградарства и виноделия". "В текущем году из федерального бюджета на проект было выделено 3,5 миллиарда рублей, от регионов еще порядка 400 миллионов рублей, таким образом, почти 4 миллиарда выделилось в этом году. И по результатам внесенных в Госдуму поправок ко второму чтению проекта бюджета планируется такая же сумма", - уточнила она. Замминистра также сообщила, что министерство в рамках субсидирования прорабатывает еще один показатель - площадь уходных работ, вдобавок к двум имеющимся - на закладку виноградников и на уход за насаждениями в плодоносящем состоянии. "Он был введен по рекомендации Счетной палаты, сейчас прорабатываем с ФОИВами (федеральными органами исполнительной власти - ред.), надеемся, что в следующем году его введем", - сказала Афонина. Она также напомнила, что согласно принятым в июне изменениям в закон о виноградарстве и виноделии, поддержка со стороны государства в виде финансирования из бюджета может оказываться на закупку саженцев только отечественного производства, но при этом по уходным работам - за виноградниками, посаженными из саженцев и отечественного, и иностранного производства. Замминистра также сказала, что выделенные из бюджета средства регионы РФ осваивают почти полностью. "У нас не очень большие, почти крошечные отказы от регионов, которые не смогли довести до своих получателей, меньше 2 миллионов рублей. Мы эту сумму успели перераспределить на те регионы, которые в ней нуждаются", - сообщила Афонина.

https://ria.ru/20231110/vino-1908516746.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, экономика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), госдума рф