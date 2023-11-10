Рейтинг@Mail.ru
Минсельхоз поделился планами увеличить площадь виноградников в 2024 году - РИА Новости, 10.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:50 10.11.2023 (обновлено: 20:03 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/vinogradniki-1908676764.html
Минсельхоз поделился планами увеличить площадь виноградников в 2024 году
Минсельхоз поделился планами увеличить площадь виноградников в 2024 году - РИА Новости, 10.11.2023
Минсельхоз поделился планами увеличить площадь виноградников в 2024 году
Виноградари РФ в 2024 году заложат 6 тысяч гектаров новых виноградников, площадь запланированных насаждений на 20% больше, чем в 2023 году, следует из... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T14:50
2023-11-10T20:03
россия
экономика
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149514/99/1495149971_0:139:3145:1908_1920x0_80_0_0_01640acf4dfd3cc9bc3c659e17008f34.jpg
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Виноградари РФ в 2024 году заложат 6 тысяч гектаров новых виноградников, площадь запланированных насаждений на 20% больше, чем в 2023 году, следует из выступления замминистра сельского хозяйства РФ Марины Афониной в ходе Российского винодельческого форума. "В этом году мы рассчитываем на закладку виноградников порядка 5 тысяч гектаров, а в следующем, по данным регионов, это будет больше 6 тысяч гектаров", - сообщила Афонина. По ее словам, отрасль в связи с длинным инвестиционным циклом требует особенного внимания и поддержки, именно поэтому в прошлом году все меры были объединены в федпроект "Стимулирование развития виноградарства и виноделия". "В текущем году из федерального бюджета на проект было выделено 3,5 миллиарда рублей, от регионов еще порядка 400 миллионов рублей, таким образом, почти 4 миллиарда выделилось в этом году. И по результатам внесенных в Госдуму поправок ко второму чтению проекта бюджета планируется такая же сумма", - уточнила она. Замминистра также сообщила, что министерство в рамках субсидирования прорабатывает еще один показатель - площадь уходных работ, вдобавок к двум имеющимся - на закладку виноградников и на уход за насаждениями в плодоносящем состоянии. "Он был введен по рекомендации Счетной палаты, сейчас прорабатываем с ФОИВами (федеральными органами исполнительной власти - ред.), надеемся, что в следующем году его введем", - сказала Афонина. Она также напомнила, что согласно принятым в июне изменениям в закон о виноградарстве и виноделии, поддержка со стороны государства в виде финансирования из бюджета может оказываться на закупку саженцев только отечественного производства, но при этом по уходным работам - за виноградниками, посаженными из саженцев и отечественного, и иностранного производства. Замминистра также сказала, что выделенные из бюджета средства регионы РФ осваивают почти полностью. "У нас не очень большие, почти крошечные отказы от регионов, которые не смогли довести до своих получателей, меньше 2 миллионов рублей. Мы эту сумму успели перераспределить на те регионы, которые в ней нуждаются", - сообщила Афонина.
https://ria.ru/20231110/vino-1908516746.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149514/99/1495149971_208:0:2937:2047_1920x0_80_0_0_5851901b576e33cf08ddf1d0b02cd0ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), госдума рф
Россия, Экономика, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Госдума РФ
Минсельхоз поделился планами увеличить площадь виноградников в 2024 году

Минсельхоз: в России в 2024 году заложат 6 тысяч гектаров новых виноградников

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВиноградники на территории Инкерманского завода марочных вин
Виноградники на территории Инкерманского завода марочных вин - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Виноградники на территории Инкерманского завода марочных вин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Виноградари РФ в 2024 году заложат 6 тысяч гектаров новых виноградников, площадь запланированных насаждений на 20% больше, чем в 2023 году, следует из выступления замминистра сельского хозяйства РФ Марины Афониной в ходе Российского винодельческого форума.
«
"В этом году мы рассчитываем на закладку виноградников порядка 5 тысяч гектаров, а в следующем, по данным регионов, это будет больше 6 тысяч гектаров", - сообщила Афонина.
Ручная уборка винограда в агрофирме Южная — крупнейшем виноградарском предприятии России, сырьевой базе винодельни Кубань-Вино - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
Научились делать: российское вино вытесняет импорт с полок
08:00
По ее словам, отрасль в связи с длинным инвестиционным циклом требует особенного внимания и поддержки, именно поэтому в прошлом году все меры были объединены в федпроект "Стимулирование развития виноградарства и виноделия". "В текущем году из федерального бюджета на проект было выделено 3,5 миллиарда рублей, от регионов еще порядка 400 миллионов рублей, таким образом, почти 4 миллиарда выделилось в этом году. И по результатам внесенных в Госдуму поправок ко второму чтению проекта бюджета планируется такая же сумма", - уточнила она.
Замминистра также сообщила, что министерство в рамках субсидирования прорабатывает еще один показатель - площадь уходных работ, вдобавок к двум имеющимся - на закладку виноградников и на уход за насаждениями в плодоносящем состоянии. "Он был введен по рекомендации Счетной палаты, сейчас прорабатываем с ФОИВами (федеральными органами исполнительной власти - ред.), надеемся, что в следующем году его введем", - сказала Афонина.
Она также напомнила, что согласно принятым в июне изменениям в закон о виноградарстве и виноделии, поддержка со стороны государства в виде финансирования из бюджета может оказываться на закупку саженцев только отечественного производства, но при этом по уходным работам - за виноградниками, посаженными из саженцев и отечественного, и иностранного производства.
Замминистра также сказала, что выделенные из бюджета средства регионы РФ осваивают почти полностью. "У нас не очень большие, почти крошечные отказы от регионов, которые не смогли довести до своих получателей, меньше 2 миллионов рублей. Мы эту сумму успели перераспределить на те регионы, которые в ней нуждаются", - сообщила Афонина.
 
РоссияЭкономикаМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Госдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала