https://ria.ru/20231110/vino-1908709756.html

Власти рассматривали идею квотирования импорта вина, сообщили в Минсельхозе

Власти рассматривали идею квотирования импорта вина, сообщили в Минсельхозе - РИА Новости, 10.11.2023

Власти рассматривали идею квотирования импорта вина, сообщили в Минсельхозе

Власти РФ в ходе обсуждения величины пошлины на импорт вина обсуждали вариант, касающийся квотирования поставок; если поступит такое предложение, введение этой... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T16:38

2023-11-10T16:38

2023-11-10T16:38

экономика

россия

оксана лут

дмитрий патрушев

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

виноделие

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Власти РФ в ходе обсуждения величины пошлины на импорт вина обсуждали вариант, касающийся квотирования поставок; если поступит такое предложение, введение этой меры будет повторно рассмотрено, следует из выступления замминистра сельского хозяйства РФ Марины Афониной в ходе Российского винодельческого форума. Владелец винодельческого хозяйства "Le K2" Кира Ефимова в ходе одной из сессий форума спросила, планируется ли по аналогии с квотированием импорта мяса рассмотреть схожую меру и для импортного вина. "Этот вопрос обсуждался. Когда мы вводили, увеличивали (импортную - ред.) пошлину, были разные варианты, обсуждение было достаточно бурным – на сколько увеличить, были мнения запретить. Но на сегодняшний день мы все вместе остановились на таком варианте – увеличить и посмотреть, что будет дальше. И дальше принять следующий этап какой-то", - сообщила Афонина. "Квотирование действительно как одна из мер применяется, все меры таможенно-тарифного регулирования выносятся на подкомиссию, которая существует при Минэке. Но опять же, мнения у нас всех с вами различные. Это как один из вариантов будет рассматриваться в случае, если такое предложение будет", - добавила замминистра. Правительство России в конце июля приняло решение повысить до конца 2023 года ввозные пошлины на вина из недружественных стран - с 12,5% до 20%, но не менее 1,5 долларов за литр. Эта мера создаст дополнительные стимулы для отечественных производителей, будет способствовать переориентации спроса на качественную российскую продукцию и вина из других регионов мира, сообщала в конце июля первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут. Минсельхоз РФ поддерживает продление повышенной пошлины на импорт вина из недружественных стран на 2024 год, сообщил накануне на форуме министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

https://ria.ru/20231110/vino-1908684681.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

экономика, россия, оксана лут, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), виноделие