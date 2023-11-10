https://ria.ru/20231110/vino-1908516746.html

Научились делать: российское вино вытесняет импорт с полок

Научились делать: российское вино вытесняет импорт с полок - РИА Новости, 10.11.2023

Научились делать: российское вино вытесняет импорт с полок

Отечественное виноделие за несколько лет совершило резкий рывок вперед. Отрасль получила беспрецедентную господдержку, потекли и частные инвестиции. В магазинах РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T08:00

2023-11-10T08:00

2023-11-10T15:42

экономика

россия

италия

виктор евтухов

дмитрий киселев

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

франция

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости, Наталья Дембинская. Отечественное виноделие за несколько лет совершило резкий рывок вперед. Отрасль получила беспрецедентную господдержку, потекли и частные инвестиции. В магазинах уже 55 процентов ассортимента — российская продукция. В стране создают уникальные сорта, оттачивают технологии, активно формируется культура потребления вина.Емкий рынокТакой прогресс — во многом заслуга закона о виноградарстве и виноделии, принятом в 2019-м.С 2022 года реализуется соответствующий федеральный проект. Главная цель — увеличение площади виноградников в плодоносящем возрасте на 35 процентов к 2030-му. В прошлом году в проект направили 2,4 миллиарда рублей, в этом — 3,5. Всего выделили больше 25.Виноделие — одна из самых быстроразвивающихся отраслей экономики, уступает разве только военно-промышленному комплексу, отметил на винодельческом форуме председатель правления ассоциации "Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России" (АВВР) Дмитрий Киселев. "В 2022-м в России произвели вина на 13 процентов больше, чем в 2021 году. Это колоссальный результат", — сказал он.Как сообщила управляющий директор Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Наталья Худякова, потребление вина в стране в 2023-м достигнет 90 миллионов декалитров. Причем больше половины приходится на отечественное.Технологии и качествоПродажи российского вина за последние три года утроились. Нет недостатка и в зарубежной продукции, однако покупатели все чаще предпочитают отечественную.Отрасль много сделала для этого: импорт виноматериалов практически полностью прекратился, постоянно увеличивается площадь виноградников — сейчас это 101 тысяча гектаров. Компании активно строят собственные питомники, чтобы выращивать, а не завозить саженцы. Все больше российских марок с защищенным географическим наименованием: три года назад было 800, теперь — нескольких тысяч. Развивают и классические, и уникальные автохтонные сорта.В 2022-м собрали рекордный урожай винограда — почти 890 тысяч тонн. И в этом году, несмотря на засуху, результат не хуже.Неудивительно, что спрос растет. В 2022-м — на 16 процентов в декалитрах.Маркетинг, а не климатЭксперты констатируют: отечественной продукции все больше не только в магазинах, но и в винных бутиках, ориентирующихся на премиальные сорта."Слепые дегустации подтверждают: потребитель не отличит российское вино от итальянского или португальского. Другое дело, что мы часто выбираем этикетку и у нас очень небольшой дегустационный опыт. Но развивается внутренний винный туризм: люди едут на юг, смотрят на виноградники, винодельни и, возвращаясь, с удовольствием покупают наше вино. У нас свои климатические особенности, на севере Италии, например, — свои. Однако исторически родина виноградной лозы — Предкавказье, а не Франция или Португалия", — говорит Александр Ставцев, вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ретейла.Не хватает лишь маркетинга — для лучшей узнаваемости и повышения потребительского доверия.Чтобы решить эту проблему, предлагают ряд стимулирующих мер. Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов подчеркнул: представленность российского вина в ресторанах крупных городов выросла почти в три раза. Однако этого недостаточно: нужно особое позиционирование, отечественную продукцию следует выделять в винных картах.Очень важно продвижение марок с защищенным географическим наименованием."Потребитель слабо ориентируется в территориях, он знает только названия. Нужно объяснять людям, из каких сортов винограда это вино и откуда оно", — отметил Анатолий Корнеев, вице-президент Simple Group, исполнительный директор Российской ассоциации сомелье.Восприятие изменилосьХотя рекламы пока недостаточно, массовый потребитель все более лоялен к отечественному бюджетному сегменту. А именно на эту нишу делают основную ставку производители."Chateau Tamagne — флагманская торговая марка винодельни "Кубань-Вино". Мы не уходим в премиум-сегмент, а создаем вина "на каждый день" более высокого уровня. И пытаемся объяснить людям, что вино за 300-400 рублей недорогое только потому, что мы можем себе это позволить. У нас большая компания, собственные питомники, низкая себестоимость, а качество винограда и конечного продукта — высокое", — рассказала Анна Бойко, пиар-директор группы "Ариант", выпускающей тихие и игристые вина.Если располагаешь, как "Ариант", 14 тысячами гектаров виноградников и питомником на шесть миллионов саженцев (крупнейшим в России), нет нужды закупать что-то за рубежом. Прикрыть дверьНа форуме прозвучали и другие предложения: в частности, снизить НДС до десяти процентов. Это позволит уменьшить розничные цены, нарастить производственные мощности. В проекте федеральной стратегии виноградарства и виноделия до 2050-го, которая сейчас разрабатывается, производство планируют увеличить до 1,2 миллиарда литров (с 487 в 2022-м), потребление — до 12 литров на человека (с 6,2).А вот поощрять рублем виноделов из недружественных стран не стоит. И в первую очередь тех, кто сам "забанил" российский рынок. Параллельный импорт такой продукции вообще надо запретить, полагает Анатолий Корнеев.В июле правительство уже повысило пошлины с 12,5 до 20 процентов. При этом должно быть не менее 1,5 доллара за литр. Игроки рынка считают, что это нужно продлить и на 2024-й. В Минсельхозе их поддержали.

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2023

Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, россия, италия, виктор евтухов, дмитрий киселев, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), франция, виноделие, второй российский винодельческий форум