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Научились делать: российское вино вытесняет импорт с полок - РИА Новости, 10.11.2023
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08:00 10.11.2023 (обновлено: 15:42 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/vino-1908516746.html
Научились делать: российское вино вытесняет импорт с полок
Научились делать: российское вино вытесняет импорт с полок - РИА Новости, 10.11.2023
Научились делать: российское вино вытесняет импорт с полок
Отечественное виноделие за несколько лет совершило резкий рывок вперед. Отрасль получила беспрецедентную господдержку, потекли и частные инвестиции. В магазинах РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T08:00
2023-11-10T15:42
экономика
россия
италия
виктор евтухов
дмитрий киселев
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751422104_0:0:2847:1602_1920x0_80_0_0_174e60ca45b2150b085dd4525653cae9.jpg
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости, Наталья Дембинская. Отечественное виноделие за несколько лет совершило резкий рывок вперед. Отрасль получила беспрецедентную господдержку, потекли и частные инвестиции. В магазинах уже 55 процентов ассортимента — российская продукция. В стране создают уникальные сорта, оттачивают технологии, активно формируется культура потребления вина.Емкий рынокТакой прогресс — во многом заслуга закона о виноградарстве и виноделии, принятом в 2019-м.С 2022 года реализуется соответствующий федеральный проект. Главная цель — увеличение площади виноградников в плодоносящем возрасте на 35 процентов к 2030-му. В прошлом году в проект направили 2,4 миллиарда рублей, в этом — 3,5. Всего выделили больше 25.Виноделие — одна из самых быстроразвивающихся отраслей экономики, уступает разве только военно-промышленному комплексу, отметил на винодельческом форуме председатель правления ассоциации "Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России" (АВВР) Дмитрий Киселев. "В 2022-м в России произвели вина на 13 процентов больше, чем в 2021 году. Это колоссальный результат", — сказал он.Как сообщила управляющий директор Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Наталья Худякова, потребление вина в стране в 2023-м достигнет 90 миллионов декалитров. Причем больше половины приходится на отечественное.Технологии и качествоПродажи российского вина за последние три года утроились. Нет недостатка и в зарубежной продукции, однако покупатели все чаще предпочитают отечественную.Отрасль много сделала для этого: импорт виноматериалов практически полностью прекратился, постоянно увеличивается площадь виноградников — сейчас это 101 тысяча гектаров. Компании активно строят собственные питомники, чтобы выращивать, а не завозить саженцы. Все больше российских марок с защищенным географическим наименованием: три года назад было 800, теперь — нескольких тысяч. Развивают и классические, и уникальные автохтонные сорта.В 2022-м собрали рекордный урожай винограда — почти 890 тысяч тонн. И в этом году, несмотря на засуху, результат не хуже.Неудивительно, что спрос растет. В 2022-м — на 16 процентов в декалитрах.Маркетинг, а не климатЭксперты констатируют: отечественной продукции все больше не только в магазинах, но и в винных бутиках, ориентирующихся на премиальные сорта.&quot;Слепые дегустации подтверждают: потребитель не отличит российское вино от итальянского или португальского. Другое дело, что мы часто выбираем этикетку и у нас очень небольшой дегустационный опыт. Но развивается внутренний винный туризм: люди едут на юг, смотрят на виноградники, винодельни и, возвращаясь, с удовольствием покупают наше вино. У нас свои климатические особенности, на севере Италии, например, — свои. Однако исторически родина виноградной лозы — Предкавказье, а не Франция или Португалия&quot;, — говорит Александр Ставцев, вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ретейла.Не хватает лишь маркетинга — для лучшей узнаваемости и повышения потребительского доверия.Чтобы решить эту проблему, предлагают ряд стимулирующих мер. Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов подчеркнул: представленность российского вина в ресторанах крупных городов выросла почти в три раза. Однако этого недостаточно: нужно особое позиционирование, отечественную продукцию следует выделять в винных картах.Очень важно продвижение марок с защищенным географическим наименованием."Потребитель слабо ориентируется в территориях, он знает только названия. Нужно объяснять людям, из каких сортов винограда это вино и откуда оно", — отметил Анатолий Корнеев, вице-президент Simple Group, исполнительный директор Российской ассоциации сомелье.Восприятие изменилосьХотя рекламы пока недостаточно, массовый потребитель все более лоялен к отечественному бюджетному сегменту. А именно на эту нишу делают основную ставку производители.&quot;Chateau Tamagne — флагманская торговая марка винодельни &quot;Кубань-Вино&quot;. Мы не уходим в премиум-сегмент, а создаем вина &quot;на каждый день&quot; более высокого уровня. И пытаемся объяснить людям, что вино за 300-400 рублей недорогое только потому, что мы можем себе это позволить. У нас большая компания, собственные питомники, низкая себестоимость, а качество винограда и конечного продукта — высокое&quot;, — рассказала Анна Бойко, пиар-директор группы &quot;Ариант&quot;, выпускающей тихие и игристые вина.Если располагаешь, как "Ариант", 14 тысячами гектаров виноградников и питомником на шесть миллионов саженцев (крупнейшим в России), нет нужды закупать что-то за рубежом. Прикрыть дверьНа форуме прозвучали и другие предложения: в частности, снизить НДС до десяти процентов. Это позволит уменьшить розничные цены, нарастить производственные мощности. В проекте федеральной стратегии виноградарства и виноделия до 2050-го, которая сейчас разрабатывается, производство планируют увеличить до 1,2 миллиарда литров (с 487 в 2022-м), потребление — до 12 литров на человека (с 6,2).А вот поощрять рублем виноделов из недружественных стран не стоит. И в первую очередь тех, кто сам &quot;забанил&quot; российский рынок. Параллельный импорт такой продукции вообще надо запретить, полагает Анатолий Корнеев.В июле правительство уже повысило пошлины с 12,5 до 20 процентов. При этом должно быть не менее 1,5 доллара за литр. Игроки рынка считают, что это нужно продлить и на 2024-й. В Минсельхозе их поддержали.
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Наталья Дембинская
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экономика, россия, италия, виктор евтухов, дмитрий киселев, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), франция, виноделие, второй российский винодельческий форум
Экономика, Россия, Италия, Виктор Евтухов, Дмитрий Киселев, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Франция, Виноделие, второй Российский винодельческий форум
Научились делать: российское вино вытесняет импорт с полок

Российское вино заняло более половины внутреннего рынка

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРучная уборка винограда в агрофирме "Южная" — крупнейшем виноградарском предприятии России, сырьевой базе винодельни "Кубань-Вино"
Ручная уборка винограда в агрофирме Южная — крупнейшем виноградарском предприятии России, сырьевой базе винодельни Кубань-Вино - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости, Наталья Дембинская. Отечественное виноделие за несколько лет совершило резкий рывок вперед. Отрасль получила беспрецедентную господдержку, потекли и частные инвестиции. В магазинах уже 55 процентов ассортимента — российская продукция. В стране создают уникальные сорта, оттачивают технологии, активно формируется культура потребления вина.

Емкий рынок

Такой прогресс — во многом заслуга закона о виноградарстве и виноделии, принятом в 2019-м.
С 2022 года реализуется соответствующий федеральный проект. Главная цель — увеличение площади виноградников в плодоносящем возрасте на 35 процентов к 2030-му. В прошлом году в проект направили 2,4 миллиарда рублей, в этом — 3,5. Всего выделили больше 25.
Виноделие — одна из самых быстроразвивающихся отраслей экономики, уступает разве только военно-промышленному комплексу, отметил на винодельческом форуме председатель правления ассоциации "Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России" (АВВР) Дмитрий Киселев. "В 2022-м в России произвели вина на 13 процентов больше, чем в 2021 году. Это колоссальный результат", — сказал он.
«

Как сообщила управляющий директор Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Наталья Худякова, потребление вина в стране в 2023-м достигнет 90 миллионов декалитров. Причем больше половины приходится на отечественное.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГенеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня", председатель правления ассоциации "Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России" Дмитрий Киселев на пленарном заседании "Вино России: курс на долгосрочную поддержку и стратегическое развитие" в рамках второго Российского винодельческого форума в Москве
Генеральный директор Международной медиагруппы Россия сегодня, председатель правления Ассоциации Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев на пленарном заседании Вино России: курс на долгосрочную поддержку и стратегическое развитие в рамках второго Российского винодельческого форума в Москве - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня", председатель правления ассоциации "Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России" Дмитрий Киселев на пленарном заседании "Вино России: курс на долгосрочную поддержку и стратегическое развитие" в рамках второго Российского винодельческого форума в Москве

Технологии и качество

Продажи российского вина за последние три года утроились. Нет недостатка и в зарубежной продукции, однако покупатели все чаще предпочитают отечественную.
«

Отрасль много сделала для этого: импорт виноматериалов практически полностью прекратился, постоянно увеличивается площадь виноградников — сейчас это 101 тысяча гектаров. Компании активно строят собственные питомники, чтобы выращивать, а не завозить саженцы. Все больше российских марок с защищенным географическим наименованием: три года назад было 800, теперь — нескольких тысяч. Развивают и классические, и уникальные автохтонные сорта.

В 2022-м собрали рекордный урожай винограда — почти 890 тысяч тонн. И в этом году, несмотря на засуху, результат не хуже.
Неудивительно, что спрос растет. В 2022-м — на 16 процентов в декалитрах.
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДегустация вина на первом Российском винодельческом форуме в Москве
Дегустация вина на первом Российском винодельческом форуме в Москве - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Дегустация вина на первом Российском винодельческом форуме в Москве

Маркетинг, а не климат

Эксперты констатируют: отечественной продукции все больше не только в магазинах, но и в винных бутиках, ориентирующихся на премиальные сорта.
«

"Слепые дегустации подтверждают: потребитель не отличит российское вино от итальянского или португальского. Другое дело, что мы часто выбираем этикетку и у нас очень небольшой дегустационный опыт. Но развивается внутренний винный туризм: люди едут на юг, смотрят на виноградники, винодельни и, возвращаясь, с удовольствием покупают наше вино. У нас свои климатические особенности, на севере Италии, например, — свои. Однако исторически родина виноградной лозы — Предкавказье, а не Франция или Португалия", — говорит Александр Ставцев, вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ретейла.

Не хватает лишь маркетинга — для лучшей узнаваемости и повышения потребительского доверия.
Чтобы решить эту проблему, предлагают ряд стимулирующих мер. Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов подчеркнул: представленность российского вина в ресторанах крупных городов выросла почти в три раза. Однако этого недостаточно: нужно особое позиционирование, отечественную продукцию следует выделять в винных картах.
Очень важно продвижение марок с защищенным географическим наименованием.
"Потребитель слабо ориентируется в территориях, он знает только названия. Нужно объяснять людям, из каких сортов винограда это вино и откуда оно", — отметил Анатолий Корнеев, вице-президент Simple Group, исполнительный директор Российской ассоциации сомелье.
© РИА Новости / Александр Поготов | Перейти в медиабанкПроизводство вина в Ростовской области
Производство вина в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Александр Поготов
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Производство вина в Ростовской области

Восприятие изменилось

Хотя рекламы пока недостаточно, массовый потребитель все более лоялен к отечественному бюджетному сегменту. А именно на эту нишу делают основную ставку производители.
«

"Chateau Tamagne — флагманская торговая марка винодельни "Кубань-Вино". Мы не уходим в премиум-сегмент, а создаем вина "на каждый день" более высокого уровня. И пытаемся объяснить людям, что вино за 300-400 рублей недорогое только потому, что мы можем себе это позволить. У нас большая компания, собственные питомники, низкая себестоимость, а качество винограда и конечного продукта — высокое", — рассказала Анна Бойко, пиар-директор группы "Ариант", выпускающей тихие и игристые вина.

Если располагаешь, как "Ариант", 14 тысячами гектаров виноградников и питомником на шесть миллионов саженцев (крупнейшим в России), нет нужды закупать что-то за рубежом.
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПавильон "Виноделие России" на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ
Павильон Виноделие России на выставке-форуме Россия на ВДНХ
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Павильон "Виноделие России" на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ

Прикрыть дверь

На форуме прозвучали и другие предложения: в частности, снизить НДС до десяти процентов. Это позволит уменьшить розничные цены, нарастить производственные мощности. В проекте федеральной стратегии виноградарства и виноделия до 2050-го, которая сейчас разрабатывается, производство планируют увеличить до 1,2 миллиарда литров (с 487 в 2022-м), потребление — до 12 литров на человека (с 6,2).
«

А вот поощрять рублем виноделов из недружественных стран не стоит. И в первую очередь тех, кто сам "забанил" российский рынок. Параллельный импорт такой продукции вообще надо запретить, полагает Анатолий Корнеев.

В июле правительство уже повысило пошлины с 12,5 до 20 процентов. При этом должно быть не менее 1,5 доллара за литр. Игроки рынка считают, что это нужно продлить и на 2024-й. В Минсельхозе их поддержали.
 
ЭкономикаРоссияИталияВиктор ЕвтуховДмитрий КиселевМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)ФранцияВиноделиевторой Российский винодельческий форум
 
 
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