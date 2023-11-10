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Медведчук заявил, что вступление Украины развалит Евросоюз изнутри - РИА Новости, 10.11.2023
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17:41 10.11.2023 (обновлено: 17:42 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/ukraina-1908732597.html
Медведчук заявил, что вступление Украины развалит Евросоюз изнутри
Медведчук заявил, что вступление Украины развалит Евросоюз изнутри - РИА Новости, 10.11.2023
Медведчук заявил, что вступление Украины развалит Евросоюз изнутри
Вхождение Украины в состав Европейского союза развалит ЕС изнутри, этот процесс уже запущен, считает украинский оппозиционер, председатель совета движения... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T17:41
2023-11-10T17:42
в мире
украина
виктор медведчук
евросоюз
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Вхождение Украины в состав Европейского союза развалит ЕС изнутри, этот процесс уже запущен, считает украинский оппозиционер, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Евросоюз может сколько угодно плясать с Украиной, но ни экономического, ни политического смысла ее вхождения в ЕС просто нет. Украина туда ничего не привнесет, зато сядет на финансирование и развалит этот союз изнутри. Процесс развала ЕС Украиной уже запущен", - написал Медведчук в своей статье на сайте "Другая Украина". По его словам, ЕС тратит огромные деньги, чтобы "нацистский режим продолжал существовать, а сама Европа беднеет с каждым днем". Он напомнил, что разговоры о членстве Украины идут давно и особых результатов не приносят. "Вопрос не в том, вступит или не вступит Украина в ЕС, а в том, что сейчас собой представляет ЕС и что будет представлять собой в будущем", - отметил Медведчук. Он убежден, что Киев смотрит на ЕС "весьма иждивенчески, ее верхушка много лет спит и видит, как доберется до европейских дотаций и всевозможной помощи", для украинских политиков это "доступ в европейский карман". "Не соседние государства должны упрашивать руководство ЕС вступить туда, а руководство ЕС должно грамотно соединять экономики стран в одно целое. А процесс этот, естественно, постепенный, он должен быть открыт, и там не должно быть места войне и ненависти. Поэтому военный конфликт на границах ЕС и санкции России — прямой удар по самому существованию Евросоюза", - считает Медведчук. Он добавил, что руководство ЕС полностью "легло под интересы НАТО и США, и политической воли европейцев практически не слыхать". "У руководства ЕС нет понимания, что украинский конфликт направлен, прежде всего, против Европы, а выгоду от этого получают США", - подчеркнул Медведчук. В среду Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам". Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Данное решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.
https://ria.ru/20231104/evropa-1907326977.html
https://ria.ru/20231006/ukraina-1900804979.html
https://ria.ru/20231009/evrosoyuz-1901353709.html
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в мире, украина, виктор медведчук, евросоюз
В мире, Украина, Виктор Медведчук, Евросоюз
Медведчук заявил, что вступление Украины развалит Евросоюз изнутри

Медведчук: Украина уже запустила процесс развала Евросоюза

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредседатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
Председатель политсовета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Вхождение Украины в состав Европейского союза развалит ЕС изнутри, этот процесс уже запущен, считает украинский оппозиционер, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Евросоюз может сколько угодно плясать с Украиной, но ни экономического, ни политического смысла ее вхождения в ЕС просто нет. Украина туда ничего не привнесет, зато сядет на финансирование и развалит этот союз изнутри. Процесс развала ЕС Украиной уже запущен", - написал Медведчук в своей статье на сайте "Другая Украина".
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По его словам, ЕС тратит огромные деньги, чтобы "нацистский режим продолжал существовать, а сама Европа беднеет с каждым днем". Он напомнил, что разговоры о членстве Украины идут давно и особых результатов не приносят. "Вопрос не в том, вступит или не вступит Украина в ЕС, а в том, что сейчас собой представляет ЕС и что будет представлять собой в будущем", - отметил Медведчук.
Он убежден, что Киев смотрит на ЕС "весьма иждивенчески, ее верхушка много лет спит и видит, как доберется до европейских дотаций и всевозможной помощи", для украинских политиков это "доступ в европейский карман". "Не соседние государства должны упрашивать руководство ЕС вступить туда, а руководство ЕС должно грамотно соединять экономики стран в одно целое. А процесс этот, естественно, постепенный, он должен быть открыт, и там не должно быть места войне и ненависти. Поэтому военный конфликт на границах ЕС и санкции России — прямой удар по самому существованию Евросоюза", - считает Медведчук.
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Он добавил, что руководство ЕС полностью "легло под интересы НАТО и США, и политической воли европейцев практически не слыхать". "У руководства ЕС нет понимания, что украинский конфликт направлен, прежде всего, против Европы, а выгоду от этого получают США", - подчеркнул Медведчук.
В среду Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам". Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Данное решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.
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