Медведчук заявил, что вступление Украины развалит Евросоюз изнутри
Медведчук: Украина уже запустила процесс развала Евросоюза
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредседатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Вхождение Украины в состав Европейского союза развалит ЕС изнутри, этот процесс уже запущен, считает украинский оппозиционер, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Евросоюз может сколько угодно плясать с Украиной, но ни экономического, ни политического смысла ее вхождения в ЕС просто нет. Украина туда ничего не привнесет, зато сядет на финансирование и развалит этот союз изнутри. Процесс развала ЕС Украиной уже запущен", - написал Медведчук в своей статье на сайте "Другая Украина".
По его словам, ЕС тратит огромные деньги, чтобы "нацистский режим продолжал существовать, а сама Европа беднеет с каждым днем". Он напомнил, что разговоры о членстве Украины идут давно и особых результатов не приносят. "Вопрос не в том, вступит или не вступит Украина в ЕС, а в том, что сейчас собой представляет ЕС и что будет представлять собой в будущем", - отметил Медведчук.
Он убежден, что Киев смотрит на ЕС "весьма иждивенчески, ее верхушка много лет спит и видит, как доберется до европейских дотаций и всевозможной помощи", для украинских политиков это "доступ в европейский карман". "Не соседние государства должны упрашивать руководство ЕС вступить туда, а руководство ЕС должно грамотно соединять экономики стран в одно целое. А процесс этот, естественно, постепенный, он должен быть открыт, и там не должно быть места войне и ненависти. Поэтому военный конфликт на границах ЕС и санкции России — прямой удар по самому существованию Евросоюза", - считает Медведчук.
В среду Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам". Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Данное решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.