https://ria.ru/20231110/ukraina-1908726574.html
Столтенберг уверен, что страны НАТО продолжат помощь Украине
Столтенберг уверен, что страны НАТО продолжат помощь Украине - РИА Новости, 10.11.2023
Столтенберг уверен, что страны НАТО продолжат помощь Украине
Генсек НАТО Йенс Столтенберг уверен, что страны блока будут продолжать оказывать военную помощь Украине, поскольку "обещали", а также, потому что "это в их... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T17:24
2023-11-10T17:24
2023-11-10T17:24
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БРЮССЕЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг уверен, что страны блока будут продолжать оказывать военную помощь Украине, поскольку "обещали", а также, потому что "это в их собственных интересах". "Мы уже оказали Украине беспрецедентную помощь… Я уверен, что союзники продолжат ее, не только потому, что мы обещали это на саммите в Вильнюсе, …но и потому, что в наших интересах делать это", - сказал он на совместной пресс-конференции в Германии с министром обороны этой страны Борисом Писториусом. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20231109/slovakiya-1908316044.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, йенс столтенберг, нато, ситуация в днр и лнр
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Столтенберг уверен, что страны НАТО продолжат помощь Украине
Столтенберг: оказывать военную помощь Украине в интересах стран НАТО