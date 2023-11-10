https://ria.ru/20231110/ukraina-1908726574.html

Столтенберг уверен, что страны НАТО продолжат помощь Украине

Столтенберг уверен, что страны НАТО продолжат помощь Украине - РИА Новости, 10.11.2023

Столтенберг уверен, что страны НАТО продолжат помощь Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг уверен, что страны блока будут продолжать оказывать военную помощь Украине, поскольку "обещали", а также, потому что "это в их... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T17:24

2023-11-10T17:24

2023-11-10T17:24

специальная военная операция на украине

в мире

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йенс столтенберг

нато

ситуация в днр и лнр

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БРЮССЕЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг уверен, что страны блока будут продолжать оказывать военную помощь Украине, поскольку "обещали", а также, потому что "это в их собственных интересах". "Мы уже оказали Украине беспрецедентную помощь… Я уверен, что союзники продолжат ее, не только потому, что мы обещали это на саммите в Вильнюсе, …но и потому, что в наших интересах делать это", - сказал он на совместной пресс-конференции в Германии с министром обороны этой страны Борисом Писториусом. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231109/slovakiya-1908316044.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, йенс столтенберг, нато, ситуация в днр и лнр