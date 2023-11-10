Рейтинг@Mail.ru
Столтенберг уверен, что страны НАТО продолжат помощь Украине - РИА Новости, 10.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:24 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/ukraina-1908726574.html
Столтенберг уверен, что страны НАТО продолжат помощь Украине
Столтенберг уверен, что страны НАТО продолжат помощь Украине - РИА Новости, 10.11.2023
Столтенберг уверен, что страны НАТО продолжат помощь Украине
Генсек НАТО Йенс Столтенберг уверен, что страны блока будут продолжать оказывать военную помощь Украине, поскольку "обещали", а также, потому что "это в их... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T17:24
2023-11-10T17:24
специальная военная операция на украине
в мире
украина
йенс столтенберг
нато
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767537021_0:0:3042:1712_1920x0_80_0_0_d1717982b3262379f1039b0913fe693b.jpg
БРЮССЕЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг уверен, что страны блока будут продолжать оказывать военную помощь Украине, поскольку "обещали", а также, потому что "это в их собственных интересах". "Мы уже оказали Украине беспрецедентную помощь… Я уверен, что союзники продолжат ее, не только потому, что мы обещали это на саммите в Вильнюсе, …но и потому, что в наших интересах делать это", - сказал он на совместной пресс-конференции в Германии с министром обороны этой страны Борисом Писториусом. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20231109/slovakiya-1908316044.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767537021_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0af193e81cbd7731ce2628b6be7394bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, йенс столтенберг, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Йенс Столтенберг, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
Столтенберг уверен, что страны НАТО продолжат помощь Украине

Столтенберг: оказывать военную помощь Украине в интересах стран НАТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг уверен, что страны блока будут продолжать оказывать военную помощь Украине, поскольку "обещали", а также, потому что "это в их собственных интересах".
"Мы уже оказали Украине беспрецедентную помощь… Я уверен, что союзники продолжат ее, не только потому, что мы обещали это на саммите в Вильнюсе, …но и потому, что в наших интересах делать это", - сказал он на совместной пресс-конференции в Германии с министром обороны этой страны Борисом Писториусом.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
СМИ назвали первый конкретный признак усталости НАТО от Украины
Вчера, 09:13
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЙенс СтолтенбергНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала