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ВС России за неделю нанесли 11 ударов по украинским военным объектам - РИА Новости, 10.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:09 10.11.2023 (обновлено: 16:14 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/ukraina-1908700892.html
ВС России за неделю нанесли 11 ударов по украинским военным объектам
ВС России за неделю нанесли 11 ударов по украинским военным объектам - РИА Новости, 10.11.2023
ВС России за неделю нанесли 11 ударов по украинским военным объектам
ВС РФ за неделю нанесли 11 групповых ударов беспилотниками и высокоточным оружием по военной инфраструктуре, арсеналам, местам хранения боеприпасов, вооружения... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T16:09
2023-11-10T16:14
специальная военная операция на украине
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безопасность
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. ВС РФ за неделю нанесли 11 групповых ударов беспилотниками и высокоточным оружием по военной инфраструктуре, арсеналам, местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, а также топливным базам ВСУ, пунктам размещения украинских подразделений, националистов и иностранных наемников, сообщили в пятницу в Минобороны России."В период с 4 по 10 ноября Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 11 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения и военной техники, а также базам горюче-смазочных материалов противника. Кроме того, наносилось поражение пунктам размещения подразделений украинских военнослужащих, националистов и иностранных наемников. Все назначенные объекты поражены", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20231110/es-1908696133.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Украина
ВС России за неделю нанесли 11 ударов по украинским военным объектам

ВС России с 4 по 10 ноября нанесли 11 групповых ударов по объектам ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота расчета орудия
Работа расчета орудия - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. ВС РФ за неделю нанесли 11 групповых ударов беспилотниками и высокоточным оружием по военной инфраструктуре, арсеналам, местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, а также топливным базам ВСУ, пунктам размещения украинских подразделений, националистов и иностранных наемников, сообщили в пятницу в Минобороны России.
"В период с 4 по 10 ноября Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 11 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения и военной техники, а также базам горюче-смазочных материалов противника. Кроме того, наносилось поражение пунктам размещения подразделений украинских военнослужащих, националистов и иностранных наемников. Все назначенные объекты поражены", - сообщили в ведомстве.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
Источник: тренировочная миссия ЕС для Украины подготовила 30 тысяч солдат
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьУкраина
 
 
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