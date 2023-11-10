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ВС России за неделю нанесли 11 ударов по украинским военным объектам
ВС России за неделю нанесли 11 ударов по украинским военным объектам - РИА Новости, 10.11.2023
ВС России за неделю нанесли 11 ударов по украинским военным объектам
ВС РФ за неделю нанесли 11 групповых ударов беспилотниками и высокоточным оружием по военной инфраструктуре, арсеналам, местам хранения боеприпасов, вооружения... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T16:09
2023-11-10T16:09
2023-11-10T16:14
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. ВС РФ за неделю нанесли 11 групповых ударов беспилотниками и высокоточным оружием по военной инфраструктуре, арсеналам, местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, а также топливным базам ВСУ, пунктам размещения украинских подразделений, националистов и иностранных наемников, сообщили в пятницу в Минобороны России."В период с 4 по 10 ноября Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 11 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения и военной техники, а также базам горюче-смазочных материалов противника. Кроме того, наносилось поражение пунктам размещения подразделений украинских военнослужащих, националистов и иностранных наемников. Все назначенные объекты поражены", - сообщили в ведомстве.
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, безопасность, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Украина
ВС России за неделю нанесли 11 ударов по украинским военным объектам
ВС России с 4 по 10 ноября нанесли 11 групповых ударов по объектам ВСУ
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. ВС РФ за неделю нанесли 11 групповых ударов беспилотниками и высокоточным оружием по военной инфраструктуре, арсеналам, местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, а также топливным базам ВСУ, пунктам размещения украинских подразделений, националистов и иностранных наемников, сообщили в пятницу в Минобороны России.
"В период с 4 по 10 ноября Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 11 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения и военной техники, а также базам горюче-смазочных материалов противника. Кроме того, наносилось поражение пунктам размещения подразделений украинских военнослужащих, националистов и иностранных наемников. Все назначенные объекты поражены", - сообщили в ведомстве.
Источник: тренировочная миссия ЕС для Украины подготовила 30 тысяч солдат