https://ria.ru/20231110/ukraina-1908700892.html

ВС России за неделю нанесли 11 ударов по украинским военным объектам

ВС России за неделю нанесли 11 ударов по украинским военным объектам - РИА Новости, 10.11.2023

ВС России за неделю нанесли 11 ударов по украинским военным объектам

ВС РФ за неделю нанесли 11 групповых ударов беспилотниками и высокоточным оружием по военной инфраструктуре, арсеналам, местам хранения боеприпасов, вооружения... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T16:09

2023-11-10T16:09

2023-11-10T16:14

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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. ВС РФ за неделю нанесли 11 групповых ударов беспилотниками и высокоточным оружием по военной инфраструктуре, арсеналам, местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, а также топливным базам ВСУ, пунктам размещения украинских подразделений, националистов и иностранных наемников, сообщили в пятницу в Минобороны России."В период с 4 по 10 ноября Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 11 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения и военной техники, а также базам горюче-смазочных материалов противника. Кроме того, наносилось поражение пунктам размещения подразделений украинских военнослужащих, националистов и иностранных наемников. Все назначенные объекты поражены", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20231110/es-1908696133.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, безопасность, украина