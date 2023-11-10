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Украина не готова к переговорам о членстве в Евросоюзе, заявил Орбан - РИА Новости, 10.11.2023
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10:17 10.11.2023 (обновлено: 12:08 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/ukraina-1908580669.html
Украина не готова к переговорам о членстве в Евросоюзе, заявил Орбан
Украина не готова к переговорам о членстве в Евросоюзе, заявил Орбан - РИА Новости, 10.11.2023
Украина не готова к переговорам о членстве в Евросоюзе, заявил Орбан
Украина "во всех отношениях" не готова к началу переговоров о ее членстве в ЕС, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T10:17
2023-11-10T12:08
в мире
украина
евросоюз
виктор орбан
венгрия
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БУДАПЕШТ, 10 ноя — РИА Новости. Украина "во всех отношениях" не готова к началу переговоров о ее членстве в ЕС, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth."Начинать переговоры нельзя, это ясная венгерская позиция", — сказал он.Он добавил, что Украина "далеко от членства в ЕС, как Мако от Иерусалима". Эта венгерская поговорка отсылает к легенде о крестоносце, который направлялся на Святую землю, и, однажды проснувшись на корабле, он решил, что он уже в Иерусалиме, в то время как на самом деле его корабль находился еще у берегов нынешней Хорватии.Орбан также напомнил, что Евросоюз "должен Венгрии много денег — три-четыре, может, уже пять миллиардов евро", которые не отдает "по разным причинам". При этом Будапешт не согласен связывать этот вопрос с украинской проблематикой."Я хотел бы очень четко подчеркнуть, что несогласие Венгрии на начало переговоров о членстве Украины в ЕС — это не предмет торга. Нельзя связывать это с какими-либо денежными вопросами. Что должны, надо отдать", — подчеркнул политик.По его словам, весь круг вопросов по Украине — выплату ей денег из европейского бюджета, начало переговоров о вступлении в ЕС — "нельзя связывать с возвращением Венгрии денег"."Подчеркиваю, что какая бы увязка (этих вопросов. — Прим. ред.) ни началась, мы ее не инициируем, не будем инициировать и не примем со стороны Брюсселя. Две темы надо решать по-разному", — отметил Орбан.В среду о несвоевременности переговоров по вступлению Украины в ЕС заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Он указал, что в республике не проводятся выборы и не соблюдается свобода слова и СМИ.Восьмого ноября Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловив принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам".
https://ria.ru/20231026/vengriya-1905475766.html
https://ria.ru/20231006/ukraina-1901040586.html
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в мире, украина, евросоюз, виктор орбан, венгрия
В мире, Украина, Евросоюз, Виктор Орбан, Венгрия
Украина не готова к переговорам о членстве в Евросоюзе, заявил Орбан

Орбан: Украина во всех отношениях не готова к переговорам о членстве в ЕС

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 10 ноя — РИА Новости. Украина "во всех отношениях" не готова к началу переговоров о ее членстве в ЕС, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.
«
"Начинать переговоры нельзя, это ясная венгерская позиция", — сказал он.
Он добавил, что Украина "далеко от членства в ЕС, как Мако от Иерусалима". Эта венгерская поговорка отсылает к легенде о крестоносце, который направлялся на Святую землю, и, однажды проснувшись на корабле, он решил, что он уже в Иерусалиме, в то время как на самом деле его корабль находился еще у берегов нынешней Хорватии.
Орбан также напомнил, что Евросоюз "должен Венгрии много денег — три-четыре, может, уже пять миллиардов евро", которые не отдает "по разным причинам". При этом Будапешт не согласен связывать этот вопрос с украинской проблематикой.
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"Я хотел бы очень четко подчеркнуть, что несогласие Венгрии на начало переговоров о членстве Украины в ЕС — это не предмет торга. Нельзя связывать это с какими-либо денежными вопросами. Что должны, надо отдать", — подчеркнул политик.
По его словам, весь круг вопросов по Украине — выплату ей денег из европейского бюджета, начало переговоров о вступлении в ЕС — "нельзя связывать с возвращением Венгрии денег".
«
"Подчеркиваю, что какая бы увязка (этих вопросов. — Прим. ред.) ни началась, мы ее не инициируем, не будем инициировать и не примем со стороны Брюсселя. Две темы надо решать по-разному", — отметил Орбан.
В среду о несвоевременности переговоров по вступлению Украины в ЕС заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Он указал, что в республике не проводятся выборы и не соблюдается свобода слова и СМИ.
Восьмого ноября Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловив принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам".
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