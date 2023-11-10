https://ria.ru/20231110/ukraina-1908580669.html
Украина не готова к переговорам о членстве в Евросоюзе, заявил Орбан
Украина не готова к переговорам о членстве в Евросоюзе, заявил Орбан - РИА Новости, 10.11.2023
Украина не готова к переговорам о членстве в Евросоюзе, заявил Орбан
Украина "во всех отношениях" не готова к началу переговоров о ее членстве в ЕС, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T10:17
2023-11-10T10:17
2023-11-10T12:08
в мире
украина
евросоюз
виктор орбан
венгрия
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БУДАПЕШТ, 10 ноя — РИА Новости. Украина "во всех отношениях" не готова к началу переговоров о ее членстве в ЕС, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth."Начинать переговоры нельзя, это ясная венгерская позиция", — сказал он.Он добавил, что Украина "далеко от членства в ЕС, как Мако от Иерусалима". Эта венгерская поговорка отсылает к легенде о крестоносце, который направлялся на Святую землю, и, однажды проснувшись на корабле, он решил, что он уже в Иерусалиме, в то время как на самом деле его корабль находился еще у берегов нынешней Хорватии.Орбан также напомнил, что Евросоюз "должен Венгрии много денег — три-четыре, может, уже пять миллиардов евро", которые не отдает "по разным причинам". При этом Будапешт не согласен связывать этот вопрос с украинской проблематикой."Я хотел бы очень четко подчеркнуть, что несогласие Венгрии на начало переговоров о членстве Украины в ЕС — это не предмет торга. Нельзя связывать это с какими-либо денежными вопросами. Что должны, надо отдать", — подчеркнул политик.По его словам, весь круг вопросов по Украине — выплату ей денег из европейского бюджета, начало переговоров о вступлении в ЕС — "нельзя связывать с возвращением Венгрии денег"."Подчеркиваю, что какая бы увязка (этих вопросов. — Прим. ред.) ни началась, мы ее не инициируем, не будем инициировать и не примем со стороны Брюсселя. Две темы надо решать по-разному", — отметил Орбан.В среду о несвоевременности переговоров по вступлению Украины в ЕС заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Он указал, что в республике не проводятся выборы и не соблюдается свобода слова и СМИ.Восьмого ноября Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловив принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам".
https://ria.ru/20231026/vengriya-1905475766.html
https://ria.ru/20231006/ukraina-1901040586.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, евросоюз, виктор орбан, венгрия
В мире, Украина, Евросоюз, Виктор Орбан, Венгрия
Украина не готова к переговорам о членстве в Евросоюзе, заявил Орбан
Орбан: Украина во всех отношениях не готова к переговорам о членстве в ЕС
БУДАПЕШТ, 10 ноя — РИА Новости.
Украина "во всех отношениях" не готова к началу переговоров о ее членстве в ЕС, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth
.
«
"Начинать переговоры нельзя, это ясная венгерская позиция", — сказал он.
Он добавил, что Украина "далеко от членства в ЕС, как Мако от Иерусалима". Эта венгерская поговорка отсылает к легенде о крестоносце, который направлялся на Святую землю, и, однажды проснувшись на корабле, он решил, что он уже в Иерусалиме
, в то время как на самом деле его корабль находился еще у берегов нынешней Хорватии
.
Орбан также напомнил, что Евросоюз "должен Венгрии много денег — три-четыре, может, уже пять миллиардов евро", которые не отдает "по разным причинам". При этом Будапешт не согласен связывать этот вопрос с украинской проблематикой.
Венгрия предложила странам ЕС разработать новую стратегию по Украине
"Я хотел бы очень четко подчеркнуть, что несогласие Венгрии на начало переговоров о членстве Украины в ЕС — это не предмет торга. Нельзя связывать это с какими-либо денежными вопросами. Что должны, надо отдать", — подчеркнул политик.
По его словам, весь круг вопросов по Украине — выплату ей денег из европейского бюджета, начало переговоров о вступлении в ЕС — "нельзя связывать с возвращением Венгрии денег".
«
"Подчеркиваю, что какая бы увязка (этих вопросов. — Прим. ред.) ни началась, мы ее не инициируем, не будем инициировать и не примем со стороны Брюсселя. Две темы надо решать по-разному", — отметил Орбан.
В среду о несвоевременности переговоров по вступлению Украины в ЕС заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Он указал, что в республике не проводятся выборы и не соблюдается свобода слова и СМИ.
Восьмого ноября Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловив принятие переговорных рамок выполнением Киевом
и Кишиневом
нескольких условий. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен
заявила, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам".
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