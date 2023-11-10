https://ria.ru/20231110/uchenye-1908601976.html

В Минобрнауки зафиксировали рост числа молодых ученых в России

В Минобрнауки зафиксировали рост числа молодых ученых в России - РИА Новости, 10.11.2023

В Минобрнауки зафиксировали рост числа молодых ученых в России

Число молодых ученых в России продолжает расти, так, в 2022 году количество ученых в возрасте до 30 лет увеличилось на 537 человек по сравнению с 2021 годом,... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T11:38

2023-11-10T11:38

2023-11-10T15:17

наука

валерий фальков

образование - общество

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

наука

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874169915_1:0:3640:2047_1920x0_80_0_0_cfbe31398ca34279937ff46eb14a4735.jpg

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Число молодых ученых в России продолжает расти, так, в 2022 году количество ученых в возрасте до 30 лет увеличилось на 537 человек по сравнению с 2021 годом, количество ученых в возрасте 30–39 лет — на 135 человек, сообщили в пресс-службе Минобрнауки России со ссылкой на проведенное Институтом статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ исследование."Продолжается омоложение научных кадров. В 2022 году численность молодых ученых до 30 лет выросла в сравнении с 2021 годом на 537 человек, 30-39 лет - на 135 человек, 40-49 лет - на 3 тысячи человек", - говорится в сообщении. Отмечается, что в минувшем году в России численность персонала, занятого исследованиями и разработками, увеличилась на 7,2 тысячи человек по сравнению с 2021 годом и составила 669 870 человек, рост произошел за счет увеличения численности исследователей, техников (которые участвуют в научных исследованиях и разработках, выполняя технические функции, в основном под руководством исследователей), а также вспомогательного и прочего персонала (который осуществляет монтаж, наладку, ремонт научного оборудования и приборов, выполняет хозяйственные функции). "Рост общего количества исследователей и молодых ученых до 30 лет, занятых в российской науке, - очень важный сигнал. Он говорит об эффективности программ государственной поддержки высшей школы и научных институтов. Многие из этих мер поддержки запущены в последние годы, и эффект будет только усиливаться", - сказал глава Минобрнауки России Валерий Фальков, его слова приводятся в сообщении. В министерстве добавили, что за период с 2010 по 2022 год доля молодых ученых в возрасте до 39 лет увеличилась с 35,5% до 44.1% (в основном за счет возрастной группы 30-39 лет), а доля возрастной группы 40-49 лет - с 14,7% до 19,3%. При этом доля исследователей в возрасте от 50 до 59 лет снизилась с 24% до 12.9%. По мнению авторов исследования, это отчасти обусловлено резким сокращением численности молодых ученых в 1990-е годы. Самые опытные исследователи в возрасте от 60 до 69 лет составляют в минувшем году 14,3% (против 16,5% в 2010 году), ученые в возрасте от 70 лет и старше составили 9,4% (против 9,3 в 2010-м), уточнили в Минобрнауки. Россия сохранила место в пятерке мировых лидеров по численности занятых в науке (в эквиваленте полной занятости), по численности ключевой категории научного персонала - исследователей - Россия занимает шестое место, подчеркнули в ведомстве. "Данные о позитивной динамике научных кадров по итогам 2022 года действительно могут свидетельствовать о наступившем переломе многолетней тенденции сокращения занятости в науке. Это подтверждается также более оптимистичными, чем ранее, оценками кадровой ситуации в вузах и НИИ... Теперь необходимо закрепить наметившийся рост, а это требует еще более масштабных и решительных действий по обеспечению эффективного контракта как для ведущих ученых, так и для талантливой научной молодежи", - сказал директор ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Леонид Гохберг, его слова приводит пресс-служба Минобрнауки. В министерстве напомнили, что с 28 по 30 ноября на федеральной территории "Сириус" пройдет III Конгресс молодых ученых, который входит в план Десятилетия науки и технологий, является его ключевым ежегодным мероприятием.

https://ria.ru/20231109/lechenie-1908304937.html

https://ria.ru/20231108/vaktsina-1908285206.html

https://ria.ru/20231109/nauka-1908171629.html

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валерий фальков, образование - общество, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), наука