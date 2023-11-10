В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской, Полтавской и еще двух областях объявили воздушную тревогу
© iStock.com / Ihor BatishchevГород Днепропетровск, Украина
© iStock.com / Ihor Batishchev
Город Днепропетровск, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
По данным карты, сигнал тревоги звучит в подконтрольной Киеву части Запорожской области с 10.06 мск. В Днепропетровской области Украины тревогу объявили в 17.28, в 17.41 тревога зазвучала в остальных регионах.
Ранее в пятницу воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, спустя более трех часов ее отмени в большинстве регионов страны. Министерство энергетики Украины сообщило о временном отключении линии электропередачи и двух ветровых электростанций в одном из южных регионов страны. Украинские СМИ сообщали о взрывах в некоторых районах подконтрольного Киеву города Запорожье.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.