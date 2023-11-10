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Байден объяснит Си Цзиньпину позицию США по Тайваню, заявил Белый дом - РИА Новости, 10.11.2023
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16:14 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/tayvan-1908703314.html
Байден объяснит Си Цзиньпину позицию США по Тайваню, заявил Белый дом
Байден объяснит Си Цзиньпину позицию США по Тайваню, заявил Белый дом - РИА Новости, 10.11.2023
Байден объяснит Си Цзиньпину позицию США по Тайваню, заявил Белый дом
Президент США Джо Байден на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином уверит его в приверженности принципу "одного Китая" в контексте Тайваня, заявил... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T16:14
2023-11-10T16:14
в мире
сша
китай
тайвань
си цзиньпин
джо байден
нэнси пелоси
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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином уверит его в приверженности принципу "одного Китая" в контексте Тайваня, заявил высокопоставленный представитель американской администрации. "Наша цель на эту встречу будет подтверждение приверженности США политики "одного Китая", - сказал чиновник журналистам. По его словам, США сфокусированы на поддержании "статус-кво" в контексте Тайваня. "Мы не поддерживаем независимость Тайваня, это наша давняя политика", - сказал представитель Белого дома. Отношения Пекина и Вашингтона значительно охладели и "свернули со здорового пути" еще при администрации президента Дональда Трампа, начавшего "торговую войну" с КНР. С приходом Джо Байдена ситуация не улучшилась и даже усугубилась. Очередное обострение отношений США и КНР произошло в августе 2022 года после визита на Тайвань занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Китай неоднократно призывал США прекратить продавать Тайваню оружие и создавать напряженность в Тайваньском проливе. В МИД КНР отмечали, что военное взаимодействие США и Тайваня, а также продажа Вашингтоном оружия Тайбэю грубо нарушает принцип "одного Китая" и три совместные китайско-американские коммюнике, а также "наносит большой ущерб интересам суверенитета и безопасности Китая" и ставит под угрозу стабильность в Тайваньском проливе. Как заявляли в МИД Китая, "факты говорят о том, что причина нового витка напряженности в Тайваньском проливе заключается в том, что власти острова снова пытаются добиться независимости, полагаясь на Соединенные Штаты, а некоторые американские политики хотят с помощью Тайваня взять под контроль КНР, вместе они пытаются изменить статус-кво в Тайваньском проливе, это очень опасная тенденция". Китай не раз заявлял, что непременно "примет решительные и действенные меры, чтобы защитить интересы своего суверенитета и безопасности". Негативно сказалась на отношениях Вашингтона и Пекина и история со сбитым китайским воздушным шаром в небе над США, произошедшая в феврале этого года. США утверждали, что он собирал разведывательную информацию, Пекин это отрицал, называя аэростат метеорологическим, а его попадание в воздушное пространство Америки - случайным. В сентябре председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что американское разведывательное сообщество с высокой долей уверенности полагает, что китайским воздушным шаром "не проводился сбор разведданных". Пекин также в последние годы неоднократно обвинял США в злонамеренных попытках подавить китайские технологические компании, а также в злоупотреблении Вашингтоном мерами экспортного контроля. Несмотря на рост напряженности в двусторонних отношениях, глава КНР Си Цзиньпин в последние месяцы неоднократно подчеркивал важность "здоровых и стабильных" отношений между Китаем и США. Китайский лидер отмечал, что достигнутые результаты развития отношений США и Китая дались нелегко и "заслуживают того, чтобы ими дорожили". По его словам, интересы Китая и США "тесно переплетены", а от того, смогут ли США и Китай найти правильный путь сосуществования, будет зависеть будущее и судьба человечества. Си Цзиньпин многократно подчеркивал, что Китай будет строить отношения с США на принципах взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, и надеется, что США будут поступать так же.
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в мире, сша, китай, тайвань, си цзиньпин, джо байден, нэнси пелоси
В мире, США, Китай, Тайвань, Си Цзиньпин, Джо Байден, Нэнси Пелоси
Байден объяснит Си Цзиньпину позицию США по Тайваню, заявил Белый дом

Белый дом: Байден уверит лидера КНР в приверженности принципу "одного Китая"

© AP Photo / Alex BrandonПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином уверит его в приверженности принципу "одного Китая" в контексте Тайваня, заявил высокопоставленный представитель американской администрации.
«
"Наша цель на эту встречу будет подтверждение приверженности США политики "одного Китая", - сказал чиновник журналистам.
По его словам, США сфокусированы на поддержании "статус-кво" в контексте Тайваня. "Мы не поддерживаем независимость Тайваня, это наша давняя политика", - сказал представитель Белого дома.
Отношения Пекина и Вашингтона значительно охладели и "свернули со здорового пути" еще при администрации президента Дональда Трампа, начавшего "торговую войну" с КНР. С приходом Джо Байдена ситуация не улучшилась и даже усугубилась.
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
Байден намерен обсудить с Си Цзиньпином возобновление военных контактов
16:08
Очередное обострение отношений США и КНР произошло в августе 2022 года после визита на Тайвань занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Китай неоднократно призывал США прекратить продавать Тайваню оружие и создавать напряженность в Тайваньском проливе. В МИД КНР отмечали, что военное взаимодействие США и Тайваня, а также продажа Вашингтоном оружия Тайбэю грубо нарушает принцип "одного Китая" и три совместные китайско-американские коммюнике, а также "наносит большой ущерб интересам суверенитета и безопасности Китая" и ставит под угрозу стабильность в Тайваньском проливе. Как заявляли в МИД Китая, "факты говорят о том, что причина нового витка напряженности в Тайваньском проливе заключается в том, что власти острова снова пытаются добиться независимости, полагаясь на Соединенные Штаты, а некоторые американские политики хотят с помощью Тайваня взять под контроль КНР, вместе они пытаются изменить статус-кво в Тайваньском проливе, это очень опасная тенденция". Китай не раз заявлял, что непременно "примет решительные и действенные меры, чтобы защитить интересы своего суверенитета и безопасности".
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
США не стремятся ввязаться в конфликт с Китаем, заявил Белый дом
16:04
Негативно сказалась на отношениях Вашингтона и Пекина и история со сбитым китайским воздушным шаром в небе над США, произошедшая в феврале этого года. США утверждали, что он собирал разведывательную информацию, Пекин это отрицал, называя аэростат метеорологическим, а его попадание в воздушное пространство Америки - случайным. В сентябре председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что американское разведывательное сообщество с высокой долей уверенности полагает, что китайским воздушным шаром "не проводился сбор разведданных".
Пекин также в последние годы неоднократно обвинял США в злонамеренных попытках подавить китайские технологические компании, а также в злоупотреблении Вашингтоном мерами экспортного контроля.
Несмотря на рост напряженности в двусторонних отношениях, глава КНР Си Цзиньпин в последние месяцы неоднократно подчеркивал важность "здоровых и стабильных" отношений между Китаем и США. Китайский лидер отмечал, что достигнутые результаты развития отношений США и Китая дались нелегко и "заслуживают того, чтобы ими дорожили". По его словам, интересы Китая и США "тесно переплетены", а от того, смогут ли США и Китай найти правильный путь сосуществования, будет зависеть будущее и судьба человечества.
Си Цзиньпин многократно подчеркивал, что Китай будет строить отношения с США на принципах взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, и надеется, что США будут поступать так же.
Здание Нью-Йоркской фондовой биржи - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
США не знают, что им делать с Китаем. И с Россией. И со всем миром
31 октября, 08:00
 
В миреСШАКитайТайваньСи ЦзиньпинДжо БайденНэнси Пелоси
 
 
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