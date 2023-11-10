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Американский генерал усомнился, что Китай проведет операцию на Тайване - РИА Новости, 10.11.2023
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11:06 10.11.2023 (обновлено: 11:13 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/tayvan-1908594680.html
Американский генерал усомнился, что Китай проведет операцию на Тайване
Американский генерал усомнился, что Китай проведет операцию на Тайване - РИА Новости, 10.11.2023
Американский генерал усомнился, что Китай проведет операцию на Тайване
Высокопоставленный американский генерал, председатель объединенного комитета начальников штабов Чарльз Браун-младший заявил, что сомневается о том, что Пекин... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T11:06
2023-11-10T11:13
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Высокопоставленный американский генерал, председатель объединенного комитета начальников штабов Чарльз Браун-младший заявил, что сомневается о том, что Пекин попытается провести военную операцию на Тайване, его слова приводит агентство Блумберг. "Я действительно думаю, что (председатель КНР - ред.) Си Цзиньпин не обязательно хочет захватить Тайвань силой &lt;...&gt; Он постарается использовать для этого другие способы", - приводит агентство слова Брауна с выступления перед журналистами в Токио. Кроме того, Браун-младший отметил, что обратился к своему китайскому коллеге генералу Лю Чжэньли, чтобы установить линии связи, но еще не взаимодействовал с ним напрямую. По мнению агентства, его слова иллюстрируют ослабление напряженности вокруг Тайваня перед встречей президента США Джо Байдена с лидером КНР Си Цзиньпином. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20231024/tayvan-1904784590.html
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в мире, сша, китай, тайвань
В мире, США, Китай, Тайвань
Американский генерал усомнился, что Китай проведет операцию на Тайване

Bloomberg: начальник генштаба США Браун сомневается в операции Китая на Тайване

© AP Photo / Johnson LaiВид со стороны Тайваня на материковую часть Китая
Вид со стороны Тайваня на материковую часть Китая - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© AP Photo / Johnson Lai
Вид со стороны Тайваня на материковую часть Китая. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Высокопоставленный американский генерал, председатель объединенного комитета начальников штабов Чарльз Браун-младший заявил, что сомневается о том, что Пекин попытается провести военную операцию на Тайване, его слова приводит агентство Блумберг.
"Я действительно думаю, что (председатель КНР - ред.) Си Цзиньпин не обязательно хочет захватить Тайвань силой <...> Он постарается использовать для этого другие способы", - приводит агентство слова Брауна с выступления перед журналистами в Токио.
Мужчина с флагом Тайваня в Тайбэе - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
Запущен обратный отсчет до полной украинизации Тайваня
24 октября, 08:00
Кроме того, Браун-младший отметил, что обратился к своему китайскому коллеге генералу Лю Чжэньли, чтобы установить линии связи, но еще не взаимодействовал с ним напрямую. По мнению агентства, его слова иллюстрируют ослабление напряженности вокруг Тайваня перед встречей президента США Джо Байдена с лидером КНР Си Цзиньпином.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Здание Нью-Йоркской фондовой биржи - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
США не знают, что им делать с Китаем. И с Россией. И со всем миром
31 октября, 08:00
 
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