https://ria.ru/20231110/tayvan-1908594680.html

Американский генерал усомнился, что Китай проведет операцию на Тайване

Американский генерал усомнился, что Китай проведет операцию на Тайване - РИА Новости, 10.11.2023

Американский генерал усомнился, что Китай проведет операцию на Тайване

Высокопоставленный американский генерал, председатель объединенного комитета начальников штабов Чарльз Браун-младший заявил, что сомневается о том, что Пекин... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T11:06

2023-11-10T11:06

2023-11-10T11:13

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Высокопоставленный американский генерал, председатель объединенного комитета начальников штабов Чарльз Браун-младший заявил, что сомневается о том, что Пекин попытается провести военную операцию на Тайване, его слова приводит агентство Блумберг. "Я действительно думаю, что (председатель КНР - ред.) Си Цзиньпин не обязательно хочет захватить Тайвань силой <...> Он постарается использовать для этого другие способы", - приводит агентство слова Брауна с выступления перед журналистами в Токио. Кроме того, Браун-младший отметил, что обратился к своему китайскому коллеге генералу Лю Чжэньли, чтобы установить линии связи, но еще не взаимодействовал с ним напрямую. По мнению агентства, его слова иллюстрируют ослабление напряженности вокруг Тайваня перед встречей президента США Джо Байдена с лидером КНР Си Цзиньпином. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20231024/tayvan-1904784590.html

https://ria.ru/20231031/ssha-1906266118.html

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китай

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, китай, тайвань