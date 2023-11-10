Американский генерал усомнился, что Китай проведет операцию на Тайване
Bloomberg: начальник генштаба США Браун сомневается в операции Китая на Тайване
© AP Photo / Johnson LaiВид со стороны Тайваня на материковую часть Китая
© AP Photo / Johnson Lai
Вид со стороны Тайваня на материковую часть Китая. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Высокопоставленный американский генерал, председатель объединенного комитета начальников штабов Чарльз Браун-младший заявил, что сомневается о том, что Пекин попытается провести военную операцию на Тайване, его слова приводит агентство Блумберг.
"Я действительно думаю, что (председатель КНР - ред.) Си Цзиньпин не обязательно хочет захватить Тайвань силой <...> Он постарается использовать для этого другие способы", - приводит агентство слова Брауна с выступления перед журналистами в Токио.
Кроме того, Браун-младший отметил, что обратился к своему китайскому коллеге генералу Лю Чжэньли, чтобы установить линии связи, но еще не взаимодействовал с ним напрямую. По мнению агентства, его слова иллюстрируют ослабление напряженности вокруг Тайваня перед встречей президента США Джо Байдена с лидером КНР Си Цзиньпином.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.