https://ria.ru/20231110/svadba-1908698528.html
На ВДНХ провели необычную свадьбу для сотрудников космодрома Восточный
На ВДНХ провели необычную свадьбу для сотрудников космодрома Восточный - РИА Новости, 10.11.2023
На ВДНХ провели необычную свадьбу для сотрудников космодрома Восточный
На международной выставке-форуме "Россия" провели необычную церемонию бракосочетания для сотрудников космодрома Восточный, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T16:02
2023-11-10T16:02
2023-11-10T19:07
выставка-форум "россия"
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василий орлов (губернатор)
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. На международной выставке-форуме "Россия" провели необычную церемонию бракосочетания для сотрудников космодрома Восточный, сообщил корреспондент РИА Новости.Торжественное мероприятие прошло в пятницу в павильоне ВДНХ "Космонавтика и авиация". Работники Алена Кузьмина и Александр Андрейченко в соответствии с традициями оставили подписи в книге записи актов и обменялись кольцами, которые вынес человек в скафандре космонавта.Поздравить новобрачных пришли губернатор Амурской области Василий Орлов, космонавт Сергей Корсаков и генеральный директор АО "ЦЭНКИ — Космодромы России" Николай Нестечук."Сегодня у нас проходит первая свадьба из цикла подобных торжественных мероприятий, которые состоятся на площадке нашей Выставки. Скоро планируется проведение якутской свадьбы и свадьбы молодоженов из Забайкальского края, которая пройдет по старообрядческим традициям. Церемонии учитывают обычаи российских регионов: мы увидим и национальные костюмы, и различные обряды. Это поможет познакомиться поближе с культурой России", — рассказала заместитель генерального директора АНО "Дирекция выставки достижений "Россия"" Анастасия Звягина. Она сообщила, что за время проведения выставки пройдет более 40 свадеб.Международная выставка-форум "Россия" открылась на ВДНХ 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства и Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций — всего действует 131 экспозиция.
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амурская область, василий орлов (губернатор), цэнки, сергей корсаков, москва, вднх, россия, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Амурская область, Василий Орлов (губернатор), ЦЭНКИ, Сергей Корсаков, Москва, ВДНХ, Россия, Выставка-форум "Россия"
На ВДНХ провели необычную свадьбу для сотрудников космодрома Восточный
На выставке "Россия" прошла необычная свадьба сотрудников космодрома Восточный
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. На международной выставке-форуме "Россия" провели необычную церемонию бракосочетания для сотрудников космодрома Восточный, сообщил корреспондент РИА Новости.
Торжественное мероприятие прошло в пятницу в павильоне ВДНХ "Космонавтика и авиация". Работники Алена Кузьмина и Александр Андрейченко в соответствии с традициями оставили подписи в книге записи актов и обменялись кольцами, которые вынес человек в скафандре космонавта.
Поздравить новобрачных пришли губернатор Амурской области Василий Орлов
, космонавт Сергей Корсаков и генеральный директор АО "ЦЭНКИ — Космодромы России" Николай Нестечук.
"Сегодня у нас проходит первая свадьба из цикла подобных торжественных мероприятий, которые состоятся на площадке нашей Выставки. Скоро планируется проведение якутской свадьбы и свадьбы молодоженов из Забайкальского края, которая пройдет по старообрядческим традициям. Церемонии учитывают обычаи российских регионов: мы увидим и национальные костюмы, и различные обряды. Это поможет познакомиться поближе с культурой России", — рассказала заместитель генерального директора АНО "Дирекция выставки достижений "Россия"" Анастасия Звягина. Она сообщила, что за время проведения выставки пройдет более 40 свадеб.
Международная выставка-форум "Россия" открылась на ВДНХ 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства и Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций — всего действует 131 экспозиция.
Губернатор Приамурья представил на выставке "Россия" экспозицию региона