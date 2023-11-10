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На выставке "Россия" поженится пара, работающая на космодроме "Восточный" - РИА Новости, 10.11.2023
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
05:33 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/svadba-1908548397.html
На выставке "Россия" поженится пара, работающая на космодроме "Восточный"
На выставке "Россия" поженится пара, работающая на космодроме "Восточный" - РИА Новости, 10.11.2023
На выставке "Россия" поженится пара, работающая на космодроме "Восточный"
Коренные амурчане, работники космодрома "Восточный" поженятся на международной выставке-форуме "Россия", сообщает управление ЗАГС по Амурской области. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T05:33
2023-11-10T05:33
выставка-форум "россия"
амурская область
циолковский (наукоград)
василий орлов (губернатор)
сергей корсаков
центр "космонавтика и авиация"
цэнки
выставка-форум "россия"
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 ноя – РИА Новости. Коренные амурчане, работники космодрома "Восточный" поженятся на международной выставке-форуме "Россия", сообщает управление ЗАГС по Амурской области. "Уже сегодня на международной выставке-форуме "Россия" пройдет по-настоящему космическая церемония бракосочетания. Под куполом Центра "Космонавтика и авиация" на ВДНХ молодожены обменяются кольцами. Место для торжества выбрано не случайно: чувства влюбленных зародились вблизи ЗАТО Циолковский, жених и невеста — коренные амурчане, работники космодрома "Восточный", - говорится в сообщении. Их поздравят губернатор Амурской области Василий Орлов, начальник управления ЗАГС Амурской области Наталья Томилова, космонавт Сергей Корсаков и генеральный директор АО "ЦЭНКИ — Космодромы России" Николай Нестечук.
https://ria.ru/20231109/podarok-1908391799.html
амурская область
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амурская область, циолковский (наукоград), василий орлов (губернатор), сергей корсаков, центр "космонавтика и авиация", цэнки, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Амурская область, Циолковский (наукоград), Василий Орлов (губернатор), Сергей Корсаков, Центр "Космонавтика и авиация", ЦЭНКИ, Выставка-форум "Россия"
На выставке "Россия" поженится пара, работающая на космодроме "Восточный"

ЗАГС по Амурской области: на выставке "Россия" поженятся работники "Восточного"

© АГН "Москва" / Василий КузьмиченокМеждународная выставка-форум "Россия" на ВДНХ
Международная выставка-форум Россия на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© АГН "Москва" / Василий Кузьмиченок
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 ноя – РИА Новости. Коренные амурчане, работники космодрома "Восточный" поженятся на международной выставке-форуме "Россия", сообщает управление ЗАГС по Амурской области.
"Уже сегодня на международной выставке-форуме "Россия" пройдет по-настоящему космическая церемония бракосочетания. Под куполом Центра "Космонавтика и авиация" на ВДНХ молодожены обменяются кольцами. Место для торжества выбрано не случайно: чувства влюбленных зародились вблизи ЗАТО Циолковский, жених и невеста — коренные амурчане, работники космодрома "Восточный", - говорится в сообщении.
Международная выставка-форум Россия
Гендиректор выставки "Россия" рассказала о подарке миллионному посетителю
Вчера, 13:58
Их поздравят губернатор Амурской области Василий Орлов, начальник управления ЗАГС Амурской области Наталья Томилова, космонавт Сергей Корсаков и генеральный директор АО "ЦЭНКИ — Космодромы России" Николай Нестечук.
 
Выставка-форум "Россия"Амурская областьЦиолковский (наукоград)Василий Орлов (губернатор)Сергей КорсаковЦентр "Космонавтика и авиация"ЦЭНКИВыставка-форум "Россия"
 
 
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