https://ria.ru/20231110/svadba-1908548397.html

На выставке "Россия" поженится пара, работающая на космодроме "Восточный"

На выставке "Россия" поженится пара, работающая на космодроме "Восточный" - РИА Новости, 10.11.2023

На выставке "Россия" поженится пара, работающая на космодроме "Восточный"

Коренные амурчане, работники космодрома "Восточный" поженятся на международной выставке-форуме "Россия", сообщает управление ЗАГС по Амурской области. РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T05:33

2023-11-10T05:33

2023-11-10T05:33

выставка-форум "россия"

амурская область

циолковский (наукоград)

василий орлов (губернатор)

сергей корсаков

центр "космонавтика и авиация"

цэнки

выставка-форум "россия"

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 ноя – РИА Новости. Коренные амурчане, работники космодрома "Восточный" поженятся на международной выставке-форуме "Россия", сообщает управление ЗАГС по Амурской области. "Уже сегодня на международной выставке-форуме "Россия" пройдет по-настоящему космическая церемония бракосочетания. Под куполом Центра "Космонавтика и авиация" на ВДНХ молодожены обменяются кольцами. Место для торжества выбрано не случайно: чувства влюбленных зародились вблизи ЗАТО Циолковский, жених и невеста — коренные амурчане, работники космодрома "Восточный", - говорится в сообщении. Их поздравят губернатор Амурской области Василий Орлов, начальник управления ЗАГС Амурской области Наталья Томилова, космонавт Сергей Корсаков и генеральный директор АО "ЦЭНКИ — Космодромы России" Николай Нестечук.

https://ria.ru/20231109/podarok-1908391799.html

амурская область

циолковский (наукоград)

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амурская область, циолковский (наукоград), василий орлов (губернатор), сергей корсаков, центр "космонавтика и авиация", цэнки, выставка-форум "россия"