https://ria.ru/20231110/svadba-1908548397.html
На выставке "Россия" поженится пара, работающая на космодроме "Восточный"
На выставке "Россия" поженится пара, работающая на космодроме "Восточный" - РИА Новости, 10.11.2023
На выставке "Россия" поженится пара, работающая на космодроме "Восточный"
Коренные амурчане, работники космодрома "Восточный" поженятся на международной выставке-форуме "Россия", сообщает управление ЗАГС по Амурской области. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T05:33
2023-11-10T05:33
2023-11-10T05:33
выставка-форум "россия"
амурская область
циолковский (наукоград)
василий орлов (губернатор)
сергей корсаков
центр "космонавтика и авиация"
цэнки
выставка-форум "россия"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906424084_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4c2803137a4e3e0831d078bd0dfb3884.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 ноя – РИА Новости. Коренные амурчане, работники космодрома "Восточный" поженятся на международной выставке-форуме "Россия", сообщает управление ЗАГС по Амурской области. "Уже сегодня на международной выставке-форуме "Россия" пройдет по-настоящему космическая церемония бракосочетания. Под куполом Центра "Космонавтика и авиация" на ВДНХ молодожены обменяются кольцами. Место для торжества выбрано не случайно: чувства влюбленных зародились вблизи ЗАТО Циолковский, жених и невеста — коренные амурчане, работники космодрома "Восточный", - говорится в сообщении. Их поздравят губернатор Амурской области Василий Орлов, начальник управления ЗАГС Амурской области Наталья Томилова, космонавт Сергей Корсаков и генеральный директор АО "ЦЭНКИ — Космодромы России" Николай Нестечук.
https://ria.ru/20231109/podarok-1908391799.html
амурская область
циолковский (наукоград)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906424084_340:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d6fdda6abf50d78ab6f623ca13c3dc4b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
амурская область, циолковский (наукоград), василий орлов (губернатор), сергей корсаков, центр "космонавтика и авиация", цэнки, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Амурская область, Циолковский (наукоград), Василий Орлов (губернатор), Сергей Корсаков, Центр "Космонавтика и авиация", ЦЭНКИ, Выставка-форум "Россия"
На выставке "Россия" поженится пара, работающая на космодроме "Восточный"
ЗАГС по Амурской области: на выставке "Россия" поженятся работники "Восточного"