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Военнослужащих роты, отразившей атаку морпехов ВСУ, представили к наградам
Военнослужащих роты, отразившей атаку морпехов ВСУ, представили к наградам - РИА Новости, 10.11.2023
Военнослужащих роты, отразившей атаку морпехов ВСУ, представили к наградам
Военнослужащих роты российской группировки "Днепр" представили к наградам за отражение атаки морской пехоты ВСУ на Херсонском направлении, сообщило Минобороны. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T16:13
2023-11-10T16:13
2023-11-10T17:31
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безопасность
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Военнослужащих роты российской группировки "Днепр" представили к наградам за отражение атаки морской пехоты ВСУ на Херсонском направлении, сообщило Минобороны."Девятого ноября силами личного состава мотострелковой роты российской группировки войск "Днепр" под командованием старшего лейтенанта Золто Арсаланова были уничтожены военнослужащие подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ при попытке закрепиться на левом берегу реки Днепр", — рассказали в ведомстве.Военные ликвидировали большинство боевиков, а также взяли в плен 11 военнослужащих противника.За мужество и героизм министр обороны генерал армии Сергей Шойгу представил к государственным наградам командира подразделения и бойцов роты.Как добавили в ведомстве, на этой неделе противник предпринимал на Херсонском направлении неудачные попытки высадки для захвата плацдарма на островах и левом берегу Днепра. Помимо 36-й бригады, российские военные также нанесли поражение подразделениям 35-й бригады морской пехоты ВСУ.За неделю украинская армия на Херсонском направлении потеряла:Кроме того, за этот период в плен сдались 26 украинских военных.
https://ria.ru/20231025/dnepr-1905066760.html
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МО о награждении бойцов за отражение атаки морпехов ВСУ
МО о награждении бойцов за отражение атаки морпехов ВСУ
2023-11-10T16:13
true
PT0M41S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Сергей Шойгу
Военнослужащих роты, отразившей атаку морпехов ВСУ, представили к наградам
Российских военных наградят за отражение атаки ВСУ на левый берег Днепра
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Военнослужащих роты российской группировки "Днепр" представили к наградам за отражение атаки морской пехоты ВСУ на Херсонском направлении, сообщило Минобороны.
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"Девятого ноября силами личного состава мотострелковой роты российской группировки войск "Днепр" под командованием старшего лейтенанта Золто Арсаланова были уничтожены военнослужащие подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ при попытке закрепиться на левом берегу реки Днепр", — рассказали в ведомстве.
Военные ликвидировали большинство боевиков, а также взяли в плен 11 военнослужащих противника.
За мужество и героизм министр обороны генерал армии Сергей Шойгу
представил к государственным наградам командира подразделения и бойцов роты.
Сальдо назвал попытки украинских войск форсировать Днепр обреченными
Как добавили в ведомстве, на этой неделе противник предпринимал на Херсонском направлении неудачные попытки высадки для захвата плацдарма на островах и левом берегу Днепра. Помимо 36-й бригады, российские военные также нанесли поражение подразделениям 35-й бригады морской пехоты ВСУ.
За неделю украинская армия на Херсонском направлении потеряла:
- до 505 военнослужащих;
- 18 орудий полевой артиллерии;
- 15 лодок;
- 25 автомобилей.
Кроме того, за этот период в плен сдались 26 украинских военных.
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