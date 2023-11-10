https://ria.ru/20231110/spetsoperatsiya-1908702506.html

Военнослужащих роты, отразившей атаку морпехов ВСУ, представили к наградам

Военнослужащих роты, отразившей атаку морпехов ВСУ, представили к наградам - РИА Новости, 10.11.2023

Военнослужащих роты, отразившей атаку морпехов ВСУ, представили к наградам

Военнослужащих роты российской группировки "Днепр" представили к наградам за отражение атаки морской пехоты ВСУ на Херсонском направлении, сообщило Минобороны. РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T16:13

2023-11-10T16:13

2023-11-10T17:31

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

сергей шойгу

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Военнослужащих роты российской группировки "Днепр" представили к наградам за отражение атаки морской пехоты ВСУ на Херсонском направлении, сообщило Минобороны."Девятого ноября силами личного состава мотострелковой роты российской группировки войск "Днепр" под командованием старшего лейтенанта Золто Арсаланова были уничтожены военнослужащие подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ при попытке закрепиться на левом берегу реки Днепр", — рассказали в ведомстве.Военные ликвидировали большинство боевиков, а также взяли в плен 11 военнослужащих противника.За мужество и героизм министр обороны генерал армии Сергей Шойгу представил к государственным наградам командира подразделения и бойцов роты.Как добавили в ведомстве, на этой неделе противник предпринимал на Херсонском направлении неудачные попытки высадки для захвата плацдарма на островах и левом берегу Днепра. Помимо 36-й бригады, российские военные также нанесли поражение подразделениям 35-й бригады морской пехоты ВСУ.За неделю украинская армия на Херсонском направлении потеряла:Кроме того, за этот период в плен сдались 26 украинских военных.

https://ria.ru/20231025/dnepr-1905066760.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, сергей шойгу