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Военнослужащих роты, отразившей атаку морпехов ВСУ, представили к наградам - РИА Новости, 10.11.2023
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16:13 10.11.2023 (обновлено: 17:31 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/spetsoperatsiya-1908702506.html
Военнослужащих роты, отразившей атаку морпехов ВСУ, представили к наградам
Военнослужащих роты, отразившей атаку морпехов ВСУ, представили к наградам - РИА Новости, 10.11.2023
Военнослужащих роты, отразившей атаку морпехов ВСУ, представили к наградам
Военнослужащих роты российской группировки "Днепр" представили к наградам за отражение атаки морской пехоты ВСУ на Херсонском направлении, сообщило Минобороны. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T16:13
2023-11-10T17:31
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Военнослужащих роты российской группировки "Днепр" представили к наградам за отражение атаки морской пехоты ВСУ на Херсонском направлении, сообщило Минобороны.&quot;Девятого ноября силами личного состава мотострелковой роты российской группировки войск &quot;Днепр&quot; под командованием старшего лейтенанта Золто Арсаланова были уничтожены военнослужащие подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ при попытке закрепиться на левом берегу реки Днепр&quot;, — рассказали в ведомстве.Военные ликвидировали большинство боевиков, а также взяли в плен 11 военнослужащих противника.За мужество и героизм министр обороны генерал армии Сергей Шойгу представил к государственным наградам командира подразделения и бойцов роты.Как добавили в ведомстве, на этой неделе противник предпринимал на Херсонском направлении неудачные попытки высадки для захвата плацдарма на островах и левом берегу Днепра. Помимо 36-й бригады, российские военные также нанесли поражение подразделениям 35-й бригады морской пехоты ВСУ.За неделю украинская армия на Херсонском направлении потеряла:Кроме того, за этот период в плен сдались 26 украинских военных.
https://ria.ru/20231025/dnepr-1905066760.html
https://ria.ru/20231110/spetsoperatsiya-1908705007.html
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МО о награждении бойцов за отражение атаки морпехов ВСУ
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Сергей Шойгу
Военнослужащих роты, отразившей атаку морпехов ВСУ, представили к наградам

Российских военных наградят за отражение атаки ВСУ на левый берег Днепра

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Военнослужащих роты российской группировки "Днепр" представили к наградам за отражение атаки морской пехоты ВСУ на Херсонском направлении, сообщило Минобороны.
«

"Девятого ноября силами личного состава мотострелковой роты российской группировки войск "Днепр" под командованием старшего лейтенанта Золто Арсаланова были уничтожены военнослужащие подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ при попытке закрепиться на левом берегу реки Днепр", — рассказали в ведомстве.

Военные ликвидировали большинство боевиков, а также взяли в плен 11 военнослужащих противника.
За мужество и героизм министр обороны генерал армии Сергей Шойгу представил к государственным наградам командира подразделения и бойцов роты.
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Как добавили в ведомстве, на этой неделе противник предпринимал на Херсонском направлении неудачные попытки высадки для захвата плацдарма на островах и левом берегу Днепра. Помимо 36-й бригады, российские военные также нанесли поражение подразделениям 35-й бригады морской пехоты ВСУ.
За неделю украинская армия на Херсонском направлении потеряла:
  • до 505 военнослужащих;
  • 18 орудий полевой артиллерии;
  • 15 лодок;
  • 25 автомобилей.
Кроме того, за этот период в плен сдались 26 украинских военных.
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