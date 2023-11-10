https://ria.ru/20231110/smertnost-1908727649.html

Младенческая смертность в России рекордно низкая, заявил Мурашко

Младенческая смертность в России рекордно низкая, заявил Мурашко - РИА Новости, 10.11.2023

Младенческая смертность в России рекордно низкая, заявил Мурашко

Младенческая смертность в России находится на рекордно низком уровне, в сравнении с другими странами - на 20% ниже, чем в США, заявил министр здравоохранения РФ РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T17:29

2023-11-10T17:29

2023-11-10T17:29

выставка-форум "россия"

общество

здоровье - общество

россия

сша

михаил мурашко

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Младенческая смертность в России находится на рекордно низком уровне, в сравнении с другими странами - на 20% ниже, чем в США, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Показатели сегодня младенческой смертности самые низкие за всю историю России. Если сравнить их с другими странами, то это фактически на 20% ниже, чем в США", - сказал Мурашко на выставке "Россия".Он отметил, что в стране работает более 180 перинатальных учреждений. Специалистам удается выхаживать даже детей весом от 500 граммов, подчеркнул министр.

https://ria.ru/20231110/smertnost-1908578102.html

россия

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, россия, сша, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)