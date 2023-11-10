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Младенческая смертность в России рекордно низкая, заявил Мурашко - РИА Новости, 10.11.2023
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17:29 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/smertnost-1908727649.html
Младенческая смертность в России рекордно низкая, заявил Мурашко
Младенческая смертность в России рекордно низкая, заявил Мурашко - РИА Новости, 10.11.2023
Младенческая смертность в России рекордно низкая, заявил Мурашко
Младенческая смертность в России находится на рекордно низком уровне, в сравнении с другими странами - на 20% ниже, чем в США, заявил министр здравоохранения РФ РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T17:29
2023-11-10T17:29
выставка-форум "россия"
общество
здоровье - общество
россия
сша
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Младенческая смертность в России находится на рекордно низком уровне, в сравнении с другими странами - на 20% ниже, чем в США, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. &quot;Показатели сегодня младенческой смертности самые низкие за всю историю России. Если сравнить их с другими странами, то это фактически на 20% ниже, чем в США&quot;, - сказал Мурашко на выставке &quot;Россия&quot;.Он отметил, что в стране работает более 180 перинатальных учреждений. Специалистам удается выхаживать даже детей весом от 500 граммов, подчеркнул министр.
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общество, здоровье - общество, россия, сша, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Выставка-форум "Россия", Общество, Здоровье - Общество, Россия, США, Михаил Мурашко, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Младенческая смертность в России рекордно низкая, заявил Мурашко

Мурашко: показатель младенческой смертности в России на 20% меньше, чем в США

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на ПМЭФ-2021
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на ПМЭФ-2021 - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Младенческая смертность в России находится на рекордно низком уровне, в сравнении с другими странами - на 20% ниже, чем в США, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«

"Показатели сегодня младенческой смертности самые низкие за всю историю России. Если сравнить их с другими странами, то это фактически на 20% ниже, чем в США", - сказал Мурашко на выставке "Россия".

Он отметил, что в стране работает более 180 перинатальных учреждений. Специалистам удается выхаживать даже детей весом от 500 граммов, подчеркнул министр.
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Выставка-форум "Россия"ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияСШАМихаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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