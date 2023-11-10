https://ria.ru/20231110/smertnost-1908727649.html
Младенческая смертность в России рекордно низкая, заявил Мурашко
Младенческая смертность в России рекордно низкая, заявил Мурашко - РИА Новости, 10.11.2023
Младенческая смертность в России рекордно низкая, заявил Мурашко
Младенческая смертность в России находится на рекордно низком уровне, в сравнении с другими странами - на 20% ниже, чем в США, заявил министр здравоохранения РФ РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T17:29
2023-11-10T17:29
2023-11-10T17:29
выставка-форум "россия"
общество
здоровье - общество
россия
сша
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Младенческая смертность в России находится на рекордно низком уровне, в сравнении с другими странами - на 20% ниже, чем в США, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Показатели сегодня младенческой смертности самые низкие за всю историю России. Если сравнить их с другими странами, то это фактически на 20% ниже, чем в США", - сказал Мурашко на выставке "Россия".Он отметил, что в стране работает более 180 перинатальных учреждений. Специалистам удается выхаживать даже детей весом от 500 граммов, подчеркнул министр.
https://ria.ru/20231110/smertnost-1908578102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, сша, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Выставка-форум "Россия", Общество, Здоровье - Общество, Россия, США, Михаил Мурашко, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Младенческая смертность в России рекордно низкая, заявил Мурашко
Мурашко: показатель младенческой смертности в России на 20% меньше, чем в США