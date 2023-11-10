В МИД рассказали о ситуации с россиянами, застрявшими на КПП в Хэйхэ
МИД: генконсульство в Харбине проинформировали о россиянах, застрявших в Хэйхэ
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПассажирский пункт пропуска в городе Хэйхэ на берегу Амура
Пассажирский пункт пропуска в городе Хэйхэ на берегу Амура. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Генконсульство РФ в Харбине в курсе ситуации с застрявшими на пункте пропуска Хэйхэ россиянами, их могут доставить домой самолетами или через другие погранпереходы, сообщили РИА Новости в МИД России.
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"Генеральное консульство России в Харбине в курсе ситуации и внимательно ее отслеживает. Проблемы с пересечением границы на пункте пропуска Благовещенск-Хэйхэ вызваны сложной гидрологической обстановкой на Амуре (характерной для осеннего периода межсезонья) и недостаточными транспортными возможностями российского перевозчика", - пояснили в МИД.
Как отметили в ведомстве, большинство оказавшихся в Хэйхэ российских граждан прибыли туда без визы в составе туристических групп. "На текущий момент обращений от туроператоров в российские заграничные учреждения в КНР с просьбой о содействии не поступало", - добавили в ведомстве.
"В настоящее время правительство Амурской области активно прорабатывает альтернативные маршруты для организации пассажирских перевозок", - сказали в МИД.
Как отметили в МИД, возможности для срочного возвращения в Россию сохраняются "через другие пограничные переходы на российско-китайской государственной границе, а также посредством воздушного сообщения".