Рейтинг@Mail.ru
В МИД рассказали о ситуации с россиянами, застрявшими на КПП в Хэйхэ - РИА Новости, 10.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
11:48 10.11.2023 (обновлено: 11:51 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/rossiyane-1908605114.html
В МИД рассказали о ситуации с россиянами, застрявшими на КПП в Хэйхэ
В МИД рассказали о ситуации с россиянами, застрявшими на КПП в Хэйхэ - РИА Новости, 10.11.2023
В МИД рассказали о ситуации с россиянами, застрявшими на КПП в Хэйхэ
Генконсульство РФ в Харбине в курсе ситуации с застрявшими на пункте пропуска Хэйхэ россиянами, их могут доставить домой самолетами или через другие... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T11:48
2023-11-10T11:51
россия
в мире
китай
туризм
новости - туризм
харбин
хэйхэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761220595_0:149:3375:2047_1920x0_80_0_0_c6293c8d1235e9184f9b7762731c20c1.jpg
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Генконсульство РФ в Харбине в курсе ситуации с застрявшими на пункте пропуска Хэйхэ россиянами, их могут доставить домой самолетами или через другие погранпереходы, сообщили РИА Новости в МИД России."Генеральное консульство России в Харбине в курсе ситуации и внимательно ее отслеживает. Проблемы с пересечением границы на пункте пропуска Благовещенск-Хэйхэ вызваны сложной гидрологической обстановкой на Амуре (характерной для осеннего периода межсезонья) и недостаточными транспортными возможностями российского перевозчика", - пояснили в МИД.Как отметили в ведомстве, большинство оказавшихся в Хэйхэ российских граждан прибыли туда без визы в составе туристических групп. "На текущий момент обращений от туроператоров в российские заграничные учреждения в КНР с просьбой о содействии не поступало", - добавили в ведомстве."В настоящее время правительство Амурской области активно прорабатывает альтернативные маршруты для организации пассажирских перевозок", - сказали в МИД.Как отметили в МИД, возможности для срочного возвращения в Россию сохраняются "через другие пограничные переходы на российско-китайской государственной границе, а также посредством воздушного сообщения".
https://ria.ru/20230919/kitay-1897008127.html
россия
китай
харбин
хэйхэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761220595_122:0:2851:2047_1920x0_80_0_0_6c8379727bd9bdf6a9200eecef39b90c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, китай, новости - туризм, харбин, хэйхэ
Россия, В мире, Китай, Туризм, Новости - Туризм, Харбин, Хэйхэ
В МИД рассказали о ситуации с россиянами, застрявшими на КПП в Хэйхэ

МИД: генконсульство в Харбине проинформировали о россиянах, застрявших в Хэйхэ

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПассажирский пункт пропуска в городе Хэйхэ на берегу Амура
Пассажирский пункт пропуска в городе Хэйхэ на берегу Амура - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Пассажирский пункт пропуска в городе Хэйхэ на берегу Амура. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Генконсульство РФ в Харбине в курсе ситуации с застрявшими на пункте пропуска Хэйхэ россиянами, их могут доставить домой самолетами или через другие погранпереходы, сообщили РИА Новости в МИД России.
«
"Генеральное консульство России в Харбине в курсе ситуации и внимательно ее отслеживает. Проблемы с пересечением границы на пункте пропуска Благовещенск-Хэйхэ вызваны сложной гидрологической обстановкой на Амуре (характерной для осеннего периода межсезонья) и недостаточными транспортными возможностями российского перевозчика", - пояснили в МИД.
Как отметили в ведомстве, большинство оказавшихся в Хэйхэ российских граждан прибыли туда без визы в составе туристических групп. "На текущий момент обращений от туроператоров в российские заграничные учреждения в КНР с просьбой о содействии не поступало", - добавили в ведомстве.
"В настоящее время правительство Амурской области активно прорабатывает альтернативные маршруты для организации пассажирских перевозок", - сказали в МИД.
Как отметили в МИД, возможности для срочного возвращения в Россию сохраняются "через другие пограничные переходы на российско-китайской государственной границе, а также посредством воздушного сообщения".
Район Пудун в Шанхае - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
Россияне стали чаще ездить на отдых в Китай
19 сентября, 02:47
 
ТуризмРоссияВ миреКитайНовости - ТуризмХарбинХэйхэ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала