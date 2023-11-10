https://ria.ru/20231110/rosoboroneksport-1908598482.html

"Рособоронэкспорт" рассказал о работе с Ближним Востоком и Северной Африкой

"Рособоронэкспорт" рассказал о работе с Ближним Востоком и Северной Африкой - РИА Новости, 10.11.2023

"Рособоронэкспорт" рассказал о работе с Ближним Востоком и Северной Африкой

Доля стран Ближнего Востока и Северной Африки в портфеле заказов "Рособоронэкспорта" сегодня составляет 50%, сообщил журналистам генеральный директор компании... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T11:24

2023-11-10T11:24

2023-11-10T11:24

безопасность

россия

ближний восток

северная африка

александр михеев

рособоронэкспорт

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Доля стран Ближнего Востока и Северной Африки в портфеле заказов "Рособоронэкспорта" сегодня составляет 50%, сообщил журналистам генеральный директор компании Александр Михеев. "Рособоронэкспорт" организует демонстрацию современной российской продукции военного назначения для ВВС, войск ПВО и РЭБ на международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023, которая пройдет с 13 по 17 ноября в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты). "Dubai Airshow стабильно держится в топ-5 крупнейших по величине и важности международных авиационно-космических салонов. Для "Рособоронэкспорта" это одна из главных зарубежных площадок продвижения российской авиационной техники и средств ПВО, в первую очередь, в страны Ближнего Востока и Северной Африки, доля которых в портфеле заказов компании достигает 50%. Здесь нам приходится конкурировать с ведущими мировыми производителями оружия", – заявил Михеев. Он отметил, что Dubai Airshow – место дебютов и показа новинок. "Рособоронэкспорт" в 2023 году впервые представит здесь военно-транспортный самолёт Ил-76МД-90А (Э), новейшее вооружение для истребителей 5-го поколения, в том числе авиационные управляемые ракеты класса "воздух-воздух" РВВ-МД2 и РВВ-БД, крылатую ракету Х-69, а также лучший в мире боевой вертолет Ка-52 с линейкой авиационных средств поражения, доказавший свою эффективность в противодействии современной бронетехнике в реальных боевых условиях", - сказал Михеев. Представляемый на статической стоянке военно-транспортный самолёт Ил-76МД-90А (Э) многофункционален и успешно используется для решения широкого круга задач, в том числе для выполнения специальных операций и десантирования. Он способен перевести до 60 тонн груза на расстояние до 4 тысяч километров, а 20 тонн – на 8,5 тысяч километров. На самолете установлена многоканальная оптико-электронная визирная система для определения площадок десантирования и контроля сброса грузов и десанта, а также бортовой комплекс обороны "Президент-С". Фигуры высшего пилотажа на российских истребителях Су-30СМ и Су-35С в ходе демонстрационных полетов покажет авиационная группа ВКС России "Русские витязи", прилетевшая на Dubai Airshow по приглашению Министерства обороны ОАЭ. В рамках Dubai Airshow 2023 "Рособоронэкспорт" презентует новый экспортный продукт, разработанный специалистами компании во взаимодействии с профильными экспертами ВКС РФ: комплексную систему жизнеобеспечения и самообороны для летного состава самолетов и вертолетов, совершивших катапультирование или оказавшихся на местности после аварийной посадки. Одним из ключевых элементов в составе комплекса является впервые представляемый за рубежом автомат Калашникова АК-19 калибра 5,56 мм с коротким стволом.

https://ria.ru/20231103/rosoboronesport-1907147246.html

https://ria.ru/20230818/vooruzheniya-1890767258.html

россия

ближний восток

северная африка

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Влада Копылова

безопасность, россия, ближний восток, северная африка, александр михеев, рособоронэкспорт