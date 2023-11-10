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Петербурженке, напавшей на росгвардейца в клубе, избрали меру пресечения - РИА Новости, 10.11.2023
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20:28 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/rosgvardeets-1908775111.html
Петербурженке, напавшей на росгвардейца в клубе, избрали меру пресечения
Петербурженке, напавшей на росгвардейца в клубе, избрали меру пресечения - РИА Новости, 10.11.2023
Петербурженке, напавшей на росгвардейца в клубе, избрали меру пресечения
Ленинский райсуд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий Наталье Артемовой, обвиняемой в нападении на росгвардейца в клубе, РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T20:28
2023-11-10T20:28
происшествия
санкт-петербург
россия
владивосток
александр хинштейн
александр красовицкий
госдума рф
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя – РИА Новости. Ленинский райсуд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий Наталье Артемовой, обвиняемой в нападении на росгвардейца в клубе, сообщила объединенная пресс-служба судов города. По данным местных СМИ, в четверг силовики пришли с проверкой в клуб "Космонавт" на Бронницкой улице в Адмиралтейском районе, где должен был пройти "подпольный" концерт группы Zero People. Это проект солиста Animal ДжаZ Александра Красовицкого, выступавшего ранее в интервью с антироссийскими высказываниями, концерты Zero People летом отменяли во Владивостоке и Хабаровске после жалоб общественников. Во время проверки документов женщина несколько раз ударила на лестнице росгвардейца, эпизод попал на видео. Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщал, что женщина оскорбила и оказала сопротивление омоновцу. Городской главк СК РФ сообщал, что против нее возбуждено уголовное дело по статьям о применении насилия в отношении представителя власти и оскорблении представителя власти. Как сообщает судебная пресс-служба со ссылкой на данные следствия, Артемова в четверг находилась в клубе "Космонавт" в нетрезвом виде, там же "в связи с исполнением своих должностных обязанностей" находился командир отделения оперативного взвода Второго оперативного батальона ОМОН. Женщина, у которой действия росгвардейца по доставке ее в полицию внезапно вызвали "личные неприязненные отношения", ударила его в грудь и в голову, а также пнула ногой в бедро, одновременно выражаясь "грубой нецензурной бранью" и "словами оскорбительного характера" в адрес росгвардейца. Артемовой предъявлено обвинение, она признала вину и раскаялась, уточняет пресс-служба судов. "Ленинский районный суд… Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Натальи Артемовой, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 318, статьей 319 УК РФ… Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Артемовой запрет определенных действий на весь период предварительного расследования", - говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе судов, женщине запрещено в отсутствие следователя общаться с фигурантами уголовного дела, а также с потерпевшим и свидетелями.
https://ria.ru/20231110/chelyabinets-1908683160.html
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происшествия, санкт-петербург, россия, владивосток, александр хинштейн, александр красовицкий, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), омон россии
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Владивосток, Александр Хинштейн, Александр Красовицкий, Госдума РФ, Следственный комитет России (СК РФ), ОМОН России
Петербурженке, напавшей на росгвардейца в клубе, избрали меру пресечения

Женщине, напавшей на росгвардейца в клубе Петербурга, избрали меру пресечения

Женщина, ударившая росгвардейца на концерте в Санкт-Петербурге
Женщина, ударившая росгвардейца на концерте в Санкт-Петербурге
Женщина, ударившая росгвардейца на концерте в Санкт-Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя – РИА Новости. Ленинский райсуд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий Наталье Артемовой, обвиняемой в нападении на росгвардейца в клубе, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
По данным местных СМИ, в четверг силовики пришли с проверкой в клуб "Космонавт" на Бронницкой улице в Адмиралтейском районе, где должен был пройти "подпольный" концерт группы Zero People. Это проект солиста Animal ДжаZ Александра Красовицкого, выступавшего ранее в интервью с антироссийскими высказываниями, концерты Zero People летом отменяли во Владивостоке и Хабаровске после жалоб общественников. Во время проверки документов женщина несколько раз ударила на лестнице росгвардейца, эпизод попал на видео. Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщал, что женщина оскорбила и оказала сопротивление омоновцу. Городской главк СК РФ сообщал, что против нее возбуждено уголовное дело по статьям о применении насилия в отношении представителя власти и оскорблении представителя власти.
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Как сообщает судебная пресс-служба со ссылкой на данные следствия, Артемова в четверг находилась в клубе "Космонавт" в нетрезвом виде, там же "в связи с исполнением своих должностных обязанностей" находился командир отделения оперативного взвода Второго оперативного батальона ОМОН. Женщина, у которой действия росгвардейца по доставке ее в полицию внезапно вызвали "личные неприязненные отношения", ударила его в грудь и в голову, а также пнула ногой в бедро, одновременно выражаясь "грубой нецензурной бранью" и "словами оскорбительного характера" в адрес росгвардейца.
Артемовой предъявлено обвинение, она признала вину и раскаялась, уточняет пресс-служба судов.
«
"Ленинский районный суд… Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Натальи Артемовой, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 318, статьей 319 УК РФ… Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Артемовой запрет определенных действий на весь период предварительного расследования", - говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе судов, женщине запрещено в отсутствие следователя общаться с фигурантами уголовного дела, а также с потерпевшим и свидетелями.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияВладивостокАлександр ХинштейнАлександр КрасовицкийГосдума РФСледственный комитет России (СК РФ)ОМОН России
 
 
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