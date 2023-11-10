"Уверен в себе": в США впали в уныние после поездки Путина
CNBC: Путин чувствует себя уверенно в отношениях с союзниками в Центральной Азии
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин чувствует себя уверенно в отношениях с соседями и союзниками в Центральной Азии, несмотря на деструктивные действия Запада, такое мнение выразила обозреватель американского телеканала CNBC Холли Элиатт.
Так она прокомментировала визит Владимира Путина в Казахстан, который состоялся 9 ноября по приглашению президента республики Касым-Жомарта Токаева.
"На этой неделе Россия дала понять, что она не будет терпеть действия Запада, направленные на подрыв ее связей с Центральной Азией", — пишет Элиатт.
По словам журналистки, Владимир Путин "по-прежнему уверен в себе", а Россия находится в надежной позиции в политических и экономических отношениях с союзниками по СНГ.
Заинтересованность в крепких партнерских отношениях с Россией становится, по мнению Элиатт, причиной нежелания стран Центральной Азии идти на поводу у Запада в геополитических вопросах.
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"Понимая стремление Центральной Азии наладить новые партнерские отношения, сохраняя при этом поддержку России, возможно, неудивительно, что государства Центральной Азии упрекают в том, что они "сидят сложа руки", когда речь заходит о некоторых геополитических вопросах, таких как конфликт на Украине", — отмечает журналистка.
В четверг, в ходе визита Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели переговоры в резиденции "Акорда". Лидеры двух стран договорились расширять взаимодействие государств в торговле, промышленности, культуре, космической сфере, оборонной и военно-технической областях, здравоохранении, биологической безопасности и сфере мирного атома.