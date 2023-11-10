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"Уверен в себе": в США впали в уныние после поездки Путина - РИА Новости, 10.11.2023
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03:02 10.11.2023 (обновлено: 07:41 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/putin-1908543421.html
"Уверен в себе": в США впали в уныние после поездки Путина
"Уверен в себе": в США впали в уныние после поездки Путина - РИА Новости, 10.11.2023
"Уверен в себе": в США впали в уныние после поездки Путина
Президент России Владимир Путин чувствует себя уверенно в отношениях с соседями и союзниками в Центральной Азии, несмотря на деструктивные действия Запада,... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T03:02
2023-11-10T07:41
в мире
россия
центральная азия
казахстан
владимир путин
касым-жомарт токаев
снг
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин чувствует себя уверенно в отношениях с соседями и союзниками в Центральной Азии, несмотря на деструктивные действия Запада, такое мнение выразила обозреватель американского телеканала CNBC Холли Элиатт.Так она прокомментировала визит Владимира Путина в Казахстан, который состоялся 9 ноября по приглашению президента республики Касым-Жомарта Токаева."На этой неделе Россия дала понять, что она не будет терпеть действия Запада, направленные на подрыв ее связей с Центральной Азией", — пишет Элиатт.По словам журналистки, Владимир Путин "по-прежнему уверен в себе", а Россия находится в надежной позиции в политических и экономических отношениях с союзниками по СНГ.Заинтересованность в крепких партнерских отношениях с Россией становится, по мнению Элиатт, причиной нежелания стран Центральной Азии идти на поводу у Запада в геополитических вопросах."Понимая стремление Центральной Азии наладить новые партнерские отношения, сохраняя при этом поддержку России, возможно, неудивительно, что государства Центральной Азии упрекают в том, что они "сидят сложа руки", когда речь заходит о некоторых геополитических вопросах, таких как конфликт на Украине", — отмечает журналистка.В четверг, в ходе визита Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели переговоры в резиденции "Акорда". Лидеры двух стран договорились расширять взаимодействие государств в торговле, промышленности, культуре, космической сфере, оборонной и военно-технической областях, здравоохранении, биологической безопасности и сфере мирного атома.
https://ria.ru/20231109/putin-1908448367.html
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в мире, россия, центральная азия, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев, снг
В мире, Россия, Центральная Азия, Казахстан, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, СНГ
"Уверен в себе": в США впали в уныние после поездки Путина

CNBC: Путин чувствует себя уверенно в отношениях с союзниками в Центральной Азии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин чувствует себя уверенно в отношениях с соседями и союзниками в Центральной Азии, несмотря на деструктивные действия Запада, такое мнение выразила обозреватель американского телеканала CNBC Холли Элиатт.
Так она прокомментировала визит Владимира Путина в Казахстан, который состоялся 9 ноября по приглашению президента республики Касым-Жомарта Токаева.
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"На этой неделе Россия дала понять, что она не будет терпеть действия Запада, направленные на подрыв ее связей с Центральной Азией", — пишет Элиатт.
По словам журналистки, Владимир Путин "по-прежнему уверен в себе", а Россия находится в надежной позиции в политических и экономических отношениях с союзниками по СНГ.
Заинтересованность в крепких партнерских отношениях с Россией становится, по мнению Элиатт, причиной нежелания стран Центральной Азии идти на поводу у Запада в геополитических вопросах.
«
"Понимая стремление Центральной Азии наладить новые партнерские отношения, сохраняя при этом поддержку России, возможно, неудивительно, что государства Центральной Азии упрекают в том, что они "сидят сложа руки", когда речь заходит о некоторых геополитических вопросах, таких как конфликт на Украине", — отмечает журналистка.
В четверг, в ходе визита Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели переговоры в резиденции "Акорда". Лидеры двух стран договорились расширять взаимодействие государств в торговле, промышленности, культуре, космической сфере, оборонной и военно-технической областях, здравоохранении, биологической безопасности и сфере мирного атома.
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи в резиденции президента Казахстана Акорда в Астане - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
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