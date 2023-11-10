https://ria.ru/20231110/puteshestviya-1907868518.html

Отдых на высоте. Что готовят для гостей лучшие горнолыжные курорты России

Отдых на высоте. Что готовят для гостей лучшие горнолыжные курорты России - РИА Новости, 10.11.2023

Отдых на высоте. Что готовят для гостей лучшие горнолыжные курорты России

Катающихся в новом сезоне станет больше на 15 процентов, уверены в Ассоциации горнолыжных комплексов, территорий и сервиса в России. Любителей этого вида спорта РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T08:00

2023-11-10T08:00

2023-11-10T08:11

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Катающихся в новом сезоне станет больше на 15 процентов, уверены в Ассоциации горнолыжных комплексов, территорий и сервиса в России. Любителей этого вида спорта в 68 регионах страны уже принимают около 400 курортов и баз — и список расширяется. Все ждут снега. Куда поехать лыжникам и сноубордистам и какие программы для них готовят — в материале РИА Новости."Красная Поляна": спорт в отеле и полет на воздушном шареПризнанная лучшим горнолыжным курортом России, "Красная Поляна" всегда первой открывает сезон в Краснодарском крае. Это связано с особенностями ландшафта. В долине Цирк-2 собственный микроклимат, там снег выпадает уже осенью и не тает до августа."Сейчас белые только вершины. Так что трассы пока не действуют", — сообщили в пресс-службе курорта. Сезон обычно стартует в декабре. В новогодние каникулы гостей будет развлекать уличная анимация. В январе на курорте отметят Международный день снега, в феврале пройдут соревнования по фрирайду, а в марте — Масленица.Для туристов — 30 километров трасс, шесть зон для фрирайда, пять километров вечернего катания и три сноупарка. Работают 13 подъемников от 540 до 2300 метров над уровнем моря.Также есть возможность полетать на воздушном шаре и парапланах, покататься на тюбинге и снегоходах, посетить хаски-центр и ферму северных оленей.Еще один из отелей трансформируют под Fit-направление: гостям предложат позаниматься с известными спортсменами. В начале декабря неделя вдвоем — 37 тысяч рублей, проинформировали в "Интуристе". Это без питания и дороги."Роза Хутор": альпаки, родельбан и сезон до апреляНа самом большом курорте страны в этом году предлагают уединенный глэмпинг на высоте 1100 метров над уровнем моря.Откроется альпака-парк "Пача Мама", где вы сможете покормить этих животных, а также познакомиться с овечками с четырьмя рогами и пушистыми вислоухими кроликами породы французский баран.С 7 по 30 ноября канатные дороги "Олимпия", "Заповедный лес", "Кавказский экспресс", "Волчья скала" и "Эдельвейс", а также аттракцион родельбан — на профилактике перед высоким сезоном.Но действует одна из самых протяженных в Европе канаток "Стрела" (3,8 километра), доставляющая всех желающих на высоту 1600 метров в одноименный горный парк, доступны пешеходные и велотропы "Йети", "Озерный траверс" и "Тропа здоровья".Сезон на "Розе Хутор" планируют открыть 1 декабря, канатки до "Розы Пик" запустят 15-го, трассы — 22-го, рассказал директор департамента гостиничной недвижимости курорта Сергей Киселев.На "Розе Хутор" самая большая зона катания в стране — 105 километров и 32 подъемника. Некоторые участки горнолыжных трасс "Горизонт" и "Каскад" расширят.В первой декаде декабря "две звезды" с завтраком — от 47 тысяч рублей. Перелет — отдельно.Шерегеш: футбол в валенках и отличный снег"У Кузбасса идеальные для горнолыжного туризма условия: низкая влажность, ранние и обильные снегопады, нулевая лавиноопасность. Тут самый продолжительный сезон с натуральным снегом — с ноября по май", — подчеркивает директор агентства по туризму Кузбасса Вероника Трихина.Второй по популярности после Сочи курорт откроет зимний сезон 18 ноября традиционным "Шерегешфестом". Его тема в этом году — "Первооткрыватели", то есть райдеры, приезжающие сюда за самым ранним снегом. Состоится парад. Еще в программе — футбольный матч в валенках, "купание" в снежных ваннах, флешмоб snow-ангелов, конкурс первых снеговиков. В конце фестивального дня участники отправят капсулу с посланием туристам на закрытие сезона, что станет новой традицией курорта.Тема первооткрывателей также связана с запуском объектов инфраструктуры — самого большого тюбинг-парка в России, канатки на гору Асыр, автодороги и пожарно-спасательного депо.Всего на курорте — 93 гостиницы, 111 модульных домов, 20 подъемников, 54 спа-комплекса и бани, 79 точек питания, 30 прокатов.С 3 по 9 декабря — фест-квест "Раз-о!Грелка". Каждый день — новое задание, вечеринка и приз. С 23 декабря — новогодние праздники, 10 февраля отметят день рождения Шерегеша. А закроют сезон с 13 по 20 апреля фестивалем GrelkaFest со спуском в купальниках, который, кстати, придумали именно тут.Неделя вдвоем — 78 тысяч рублей, если поселиться в хостеле или отеле без звезд, а прилететь на чартере, рассказали в Fun&Sun. Другой бюджетный вариант — забронировать номер в отеле за 23 тысячи рублей и отдельно купить авиабилеты (от 13,5 тысячи в одну сторону на человека).Северный Кавказ: гастрофестиваль и прыжки в бассейнТрадиционно в числе первых на Северном Кавказе сезон открывает "Эльбрус" — самый высокогорный курорт страны. Пока в Кабардино-Балкарии нет снега, можно посетить гастрокультурный фестиваль "Вкус Эльбруса", чтобы продегустировать национальные блюда и увидеть, как готовят шеф-повара.К катанию подготовили три канатки и 17 километров трасс. "Планируем проложить еще восемь трасс на шесть километров и запустить две канатные дороги", — сообщили в пресс-службе Кавказ.РФ.Кроме этого, к сезону построили специальные трассы для новичков и детей — с бугельным подъемником.На курорте "Ведучи" в Чечне готовят самую протяженную в мире всесезонную горнолыжную трассу, а также тюбинговую — с траволатором.В "Архызе", в Карачаево-Черкесии, сезон — с декабря до середины апреля. Там 16 трасс протяженностью 27 километров. Почти все — с искусственным оснежением. Туристов ждут соревнования экстремалов в сноупарке, заезды по горным лыжам, сноуборду и фестиваль закрытия сезона "Окунись в весну" — массовые катания по апрельскому снегу с прыжками в бассейн."Гора соболиная" на Байкале: вид на озеро и огненное шоу"Катай на Байкале" — вот лозунг сезона. Это единственный горнолыжный курорт, откуда можно любоваться самым глубоким озером в мире.Первый снег уже выпал, предварительная дата открытия — 9 декабря, но многое зависит от погоды, уточнили в пресс-службе зоны отдыха.Для гостей готовят развлекательную программу: выступления артистов и ростовых кукол, спуск по склону с фонариками и факелами, шоу райдеров, подарки, розыгрыши, а вечером — огненное шоу.Обустраивают 16 трасс, сноу-парк, привели в порядок улицу, где после катания туристы смогут отдохнуть и перекусить. Скоро приступят к строительству нового подъемника."Горный воздух" в Южно-Сахалинске: ночное катание и вид на заливНа открытии сезона (в декабре, но точная дата пока неизвестна) — спуски в карнавальных костюмах, дискотеки, развлекательные программы.Комплекс "Горный воздух" находится на горах Большевик (601 метр над уровнем моря) и Красная, которая почти на 200 метров выше. С вершины открывается панорама на Анивский залив, Сусунайскую низменность. Если нет тумана, видны Южно-Сахалинск, Корсаков, Троицкое и даже маяк Анива, символ острова.На курорте — две гондольно-кресельные и три кресельные канатки, бугельный подъемник, 19 трасс (из них пять с освещением для вечернего катания) на 35 километров, системы искусственного оснежения, предусмотрены зоны для любителей и профессионалов, рассказали в пресс-службе комплекса.Без перелета на двоих с завтраками — от 54 тысяч рублей. Горнолыжный комплекс "Волен-Степаново": ждут снегаВ Подмосковье метеорологи обещают отрицательные температуры в конце ноября, на эти даты и ориентируются курорты."Пока готовим горнолыжное оборудование", — сообщили в администрации комплекса, объединяющего два парка — "Волен" и "Степаново".Этот сезон для курорта юбилейный — 25-й. "Как только температура будет стабильно ниже нуля, приступим к созданию искусственного снежного покрытия", — отметили в администрации. Обещают развлекательную программу, розыгрыши подарков. К зиме модернизировали систему навигации, обновили меню в ресторанах.Гостей ждут 23 склона с канатными и бугельными подъемниками, на учебных трассах есть бэби-лифт. Зальют открытый каток, запустят тюбинг — со специальными подъемниками, широкой трассой для семейных спусков и крутыми виражами для самых смелых.

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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