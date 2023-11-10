Отдых на высоте. Что готовят для гостей лучшие горнолыжные курорты России

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Катающихся в новом сезоне станет больше на 15 процентов, уверены в Ассоциации горнолыжных комплексов, территорий и сервиса в России. Любителей этого вида спорта в 68 регионах страны уже принимают около 400 курортов и баз — и список расширяется. Все ждут снега. Куда поехать лыжникам и сноубордистам и какие программы для них готовят — в материале РИА Новости."Красная Поляна": спорт в отеле и полет на воздушном шареПризнанная лучшим горнолыжным курортом России, "Красная Поляна" всегда первой открывает сезон в Краснодарском крае. Это связано с особенностями ландшафта. В долине Цирк-2 собственный микроклимат, там снег выпадает уже осенью и не тает до августа."Сейчас белые только вершины. Так что трассы пока не действуют", — сообщили в пресс-службе курорта. Сезон обычно стартует в декабре. В новогодние каникулы гостей будет развлекать уличная анимация. В январе на курорте отметят Международный день снега, в феврале пройдут соревнования по фрирайду, а в марте — Масленица.Для туристов — 30 километров трасс, шесть зон для фрирайда, пять километров вечернего катания и три сноупарка. Работают 13 подъемников от 540 до 2300 метров над уровнем моря.Также есть возможность полетать на воздушном шаре и парапланах, покататься на тюбинге и снегоходах, посетить хаски-центр и ферму северных оленей.Еще один из отелей трансформируют под Fit-направление: гостям предложат позаниматься с известными спортсменами. В начале декабря неделя вдвоем — 37 тысяч рублей, проинформировали в "Интуристе". Это без питания и дороги."Роза Хутор": альпаки, родельбан и сезон до апреляНа самом большом курорте страны в этом году предлагают уединенный глэмпинг на высоте 1100 метров над уровнем моря.Откроется альпака-парк "Пача Мама", где вы сможете покормить этих животных, а также познакомиться с овечками с четырьмя рогами и пушистыми вислоухими кроликами породы французский баран.С 7 по 30 ноября канатные дороги "Олимпия", "Заповедный лес", "Кавказский экспресс", "Волчья скала" и "Эдельвейс", а также аттракцион родельбан — на профилактике перед высоким сезоном.Но действует одна из самых протяженных в Европе канаток "Стрела" (3,8 километра), доставляющая всех желающих на высоту 1600 метров в одноименный горный парк, доступны пешеходные и велотропы "Йети", "Озерный траверс" и "Тропа здоровья".Сезон на "Розе Хутор" планируют открыть 1 декабря, канатки до "Розы Пик" запустят 15-го, трассы — 22-го, рассказал директор департамента гостиничной недвижимости курорта Сергей Киселев.На "Розе Хутор" самая большая зона катания в стране — 105 километров и 32 подъемника. Некоторые участки горнолыжных трасс "Горизонт" и "Каскад" расширят.В первой декаде декабря "две звезды" с завтраком — от 47 тысяч рублей. Перелет — отдельно.Шерегеш: футбол в валенках и отличный снег"У Кузбасса идеальные для горнолыжного туризма условия: низкая влажность, ранние и обильные снегопады, нулевая лавиноопасность. Тут самый продолжительный сезон с натуральным снегом — с ноября по май", — подчеркивает директор агентства по туризму Кузбасса Вероника Трихина.Второй по популярности после Сочи курорт откроет зимний сезон 18 ноября традиционным "Шерегешфестом". Его тема в этом году — "Первооткрыватели", то есть райдеры, приезжающие сюда за самым ранним снегом. Состоится парад. Еще в программе — футбольный матч в валенках, "купание" в снежных ваннах, флешмоб snow-ангелов, конкурс первых снеговиков. В конце фестивального дня участники отправят капсулу с посланием туристам на закрытие сезона, что станет новой традицией курорта.Тема первооткрывателей также связана с запуском объектов инфраструктуры — самого большого тюбинг-парка в России, канатки на гору Асыр, автодороги и пожарно-спасательного депо.Всего на курорте — 93 гостиницы, 111 модульных домов, 20 подъемников, 54 спа-комплекса и бани, 79 точек питания, 30 прокатов.С 3 по 9 декабря — фест-квест "Раз-о!Грелка". Каждый день — новое задание, вечеринка и приз. С 23 декабря — новогодние праздники, 10 февраля отметят день рождения Шерегеша. А закроют сезон с 13 по 20 апреля фестивалем GrelkaFest со спуском в купальниках, который, кстати, придумали именно тут.Неделя вдвоем — 78 тысяч рублей, если поселиться в хостеле или отеле без звезд, а прилететь на чартере, рассказали в Fun&Sun. Другой бюджетный вариант — забронировать номер в отеле за 23 тысячи рублей и отдельно купить авиабилеты (от 13,5 тысячи в одну сторону на человека).Северный Кавказ: гастрофестиваль и прыжки в бассейнТрадиционно в числе первых на Северном Кавказе сезон открывает "Эльбрус" — самый высокогорный курорт страны. Пока в Кабардино-Балкарии нет снега, можно посетить гастрокультурный фестиваль "Вкус Эльбруса", чтобы продегустировать национальные блюда и увидеть, как готовят шеф-повара.К катанию подготовили три канатки и 17 километров трасс. "Планируем проложить еще восемь трасс на шесть километров и запустить две канатные дороги", — сообщили в пресс-службе Кавказ.РФ.Кроме этого, к сезону построили специальные трассы для новичков и детей — с бугельным подъемником.На курорте "Ведучи" в Чечне готовят самую протяженную в мире всесезонную горнолыжную трассу, а также тюбинговую — с траволатором.В "Архызе", в Карачаево-Черкесии, сезон — с декабря до середины апреля. Там 16 трасс протяженностью 27 километров. Почти все — с искусственным оснежением. Туристов ждут соревнования экстремалов в сноупарке, заезды по горным лыжам, сноуборду и фестиваль закрытия сезона "Окунись в весну" — массовые катания по апрельскому снегу с прыжками в бассейн."Гора соболиная" на Байкале: вид на озеро и огненное шоу"Катай на Байкале" — вот лозунг сезона. Это единственный горнолыжный курорт, откуда можно любоваться самым глубоким озером в мире.Первый снег уже выпал, предварительная дата открытия — 9 декабря, но многое зависит от погоды, уточнили в пресс-службе зоны отдыха.Для гостей готовят развлекательную программу: выступления артистов и ростовых кукол, спуск по склону с фонариками и факелами, шоу райдеров, подарки, розыгрыши, а вечером — огненное шоу.Обустраивают 16 трасс, сноу-парк, привели в порядок улицу, где после катания туристы смогут отдохнуть и перекусить. Скоро приступят к строительству нового подъемника."Горный воздух" в Южно-Сахалинске: ночное катание и вид на заливНа открытии сезона (в декабре, но точная дата пока неизвестна) — спуски в карнавальных костюмах, дискотеки, развлекательные программы.Комплекс "Горный воздух" находится на горах Большевик (601 метр над уровнем моря) и Красная, которая почти на 200 метров выше. С вершины открывается панорама на Анивский залив, Сусунайскую низменность. Если нет тумана, видны Южно-Сахалинск, Корсаков, Троицкое и даже маяк Анива, символ острова.На курорте — две гондольно-кресельные и три кресельные канатки, бугельный подъемник, 19 трасс (из них пять с освещением для вечернего катания) на 35 километров, системы искусственного оснежения, предусмотрены зоны для любителей и профессионалов, рассказали в пресс-службе комплекса.Без перелета на двоих с завтраками — от 54 тысяч рублей. Горнолыжный комплекс "Волен-Степаново": ждут снегаВ Подмосковье метеорологи обещают отрицательные температуры в конце ноября, на эти даты и ориентируются курорты."Пока готовим горнолыжное оборудование", — сообщили в администрации комплекса, объединяющего два парка — "Волен" и "Степаново".Этот сезон для курорта юбилейный — 25-й. "Как только температура будет стабильно ниже нуля, приступим к созданию искусственного снежного покрытия", — отметили в администрации. Обещают развлекательную программу, розыгрыши подарков. К зиме модернизировали систему навигации, обновили меню в ресторанах.Гостей ждут 23 склона с канатными и бугельными подъемниками, на учебных трассах есть бэби-лифт. Зальют открытый каток, запустят тюбинг — со специальными подъемниками, широкой трассой для семейных спусков и крутыми виражами для самых смелых.
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Туризм, Туризм, Маршруты - Туризм, Достопримечательности, Сноуборд, куда поехать, куда поехать в выходные, Северный Кавказ, Кавказ, отдых в России, Роза Хутор, Сахалин, Сочи, Карачаево-Черкесская республика (КЧР), Кабардино-Балкарская Республика (КБР), Чеченская республика (Чечня), Кемеровская область, Красная Поляна, Байкал, Архыз, Московская область (Подмосковье)
Отдых на высоте. Что готовят для гостей лучшие горнолыжные курорты России
На горнолыжных курортах рассказали, как готовятся к предстоящему сезону
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Катающихся в новом сезоне станет больше на 15 процентов, уверены в Ассоциации горнолыжных комплексов, территорий и сервиса в России. Любителей этого вида спорта в 68 регионах страны уже принимают около 400 курортов и баз — и список расширяется. Все ждут снега. Куда поехать лыжникам и сноубордистам и какие программы для них готовят — в материале РИА Новости.
"Красная Поляна": спорт в отеле и полет на воздушном шаре
Признанная лучшим горнолыжным курортом России, "Красная Поляна" всегда первой открывает сезон в Краснодарском крае. Это связано с особенностями ландшафта. В долине Цирк-2 собственный микроклимат, там снег выпадает уже осенью и не тает до августа.
Откроется альпака-парк "Пача Мама", где вы сможете покормить этих животных, а также познакомиться с овечками с четырьмя рогами и пушистыми вислоухими кроликами породы французский баран.
С 7 по 30 ноября канатные дороги "Олимпия", "Заповедный лес", "Кавказский экспресс", "Волчья скала" и "Эдельвейс", а также аттракцион родельбан — на профилактике перед высоким сезоном.
Но действует одна из самых протяженных в Европе канаток "Стрела" (3,8 километра), доставляющая всех желающих на высоту 1600 метров в одноименный горный парк, доступны пешеходные и велотропы "Йети", "Озерный траверс" и "Тропа здоровья".
В первой декаде декабря "две звезды" с завтраком — от 47 тысяч рублей. Перелет — отдельно.
Шерегеш: футбол в валенках и отличный снег
"У Кузбасса идеальные для горнолыжного туризма условия: низкая влажность, ранние и обильные снегопады, нулевая лавиноопасность. Тут самый продолжительный сезон с натуральным снегом — с ноября по май", — подчеркивает директор агентства по туризму Кузбасса Вероника Трихина.
Второй по популярности после Сочи курорт откроет зимний сезон 18 ноября традиционным "Шерегешфестом". Его тема в этом году — "Первооткрыватели", то есть райдеры, приезжающие сюда за самым ранним снегом. Состоится парад.
Еще в программе — футбольный матч в валенках, "купание" в снежных ваннах, флешмоб snow-ангелов, конкурс первых снеговиков. В конце фестивального дня участники отправят капсулу с посланием туристам на закрытие сезона, что станет новой традицией курорта.
С 3 по 9 декабря — фест-квест "Раз-о!Грелка". Каждый день — новое задание, вечеринка и приз. С 23 декабря — новогодние праздники, 10 февраля отметят день рождения Шерегеша. А закроют сезон с 13 по 20 апреля фестивалем GrelkaFest со спуском в купальниках, который, кстати, придумали именно тут.
Неделя вдвоем — 78 тысяч рублей, если поселиться в хостеле или отеле без звезд, а прилететь на чартере, рассказали в Fun&Sun. Другой бюджетный вариант — забронировать номер в отеле за 23 тысячи рублей и отдельно купить авиабилеты (от 13,5 тысячи в одну сторону на человека).
Северный Кавказ: гастрофестиваль и прыжки в бассейн
Традиционно в числе первых на Северном Кавказе сезон открывает "Эльбрус" — самый высокогорный курорт страны. Пока в Кабардино-Балкарии нет снега, можно посетить гастрокультурный фестиваль "Вкус Эльбруса", чтобы продегустировать национальные блюда и увидеть, как готовят шеф-повара.
В "Архызе", в Карачаево-Черкесии, сезон — с декабря до середины апреля. Там 16 трасс протяженностью 27 километров. Почти все — с искусственным оснежением. Туристов ждут соревнования экстремалов в сноупарке, заезды по горным лыжам, сноуборду и фестиваль закрытия сезона "Окунись в весну" — массовые катания по апрельскому снегу с прыжками в бассейн.
"Гора соболиная" на Байкале: вид на озеро и огненное шоу
"Катай на Байкале" — вот лозунг сезона. Это единственный горнолыжный курорт, откуда можно любоваться самым глубоким озером в мире.
Комплекс "Горный воздух" находится на горах Большевик (601 метр над уровнем моря) и Красная, которая почти на 200 метров выше. С вершины открывается панорама на Анивский залив, Сусунайскую низменность. Если нет тумана, видны Южно-Сахалинск, Корсаков, Троицкое и даже маяк Анива, символ острова.
На курорте — две гондольно-кресельные и три кресельные канатки, бугельный подъемник, 19 трасс (из них пять с освещением для вечернего катания) на 35 километров, системы искусственного оснежения, предусмотрены зоны для любителей и профессионалов, рассказали в пресс-службе комплекса.
Без перелета на двоих с завтраками — от 54 тысяч рублей.
Горнолыжный комплекс "Волен-Степаново": ждут снега
В Подмосковье метеорологи обещают отрицательные температуры в конце ноября, на эти даты и ориентируются курорты.
Люди отдыхают на территории спортивного парка "Волен" в Московской области
"Пока готовим горнолыжное оборудование", — сообщили в администрации комплекса, объединяющего два парка — "Волен" и "Степаново".
Этот сезон для курорта юбилейный — 25-й. "Как только температура будет стабильно ниже нуля, приступим к созданию искусственного снежного покрытия", — отметили в администрации. Обещают развлекательную программу, розыгрыши подарков. К зиме модернизировали систему навигации, обновили меню в ресторанах.
Гостей ждут 23 склона с канатными и бугельными подъемниками, на учебных трассах есть бэби-лифт. Зальют открытый каток, запустят тюбинг — со специальными подъемниками, широкой трассой для семейных спусков и крутыми виражами для самых смелых.
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