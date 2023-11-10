Рейтинг@Mail.ru
Отдых на высоте. Что готовят для гостей лучшие горнолыжные курорты России - РИА Новости, 10.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
08:00 10.11.2023 (обновлено: 08:11 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/puteshestviya-1907868518.html
Отдых на высоте. Что готовят для гостей лучшие горнолыжные курорты России
Отдых на высоте. Что готовят для гостей лучшие горнолыжные курорты России - РИА Новости, 10.11.2023
Отдых на высоте. Что готовят для гостей лучшие горнолыжные курорты России
Катающихся в новом сезоне станет больше на 15 процентов, уверены в Ассоциации горнолыжных комплексов, территорий и сервиса в России. Любителей этого вида спорта РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T08:00
2023-11-10T08:11
туризм
туризм
маршруты - туризм
достопримечательности
сноуборд
куда поехать
куда поехать в выходные
северный кавказ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907258055_0:150:2048:1302_1920x0_80_0_0_29293b7605bd9b34e221a8003ce92297.jpg
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Катающихся в новом сезоне станет больше на 15 процентов, уверены в Ассоциации горнолыжных комплексов, территорий и сервиса в России. Любителей этого вида спорта в 68 регионах страны уже принимают около 400 курортов и баз — и список расширяется. Все ждут снега. Куда поехать лыжникам и сноубордистам и какие программы для них готовят — в материале РИА Новости."Красная Поляна": спорт в отеле и полет на воздушном шареПризнанная лучшим горнолыжным курортом России, "Красная Поляна" всегда первой открывает сезон в Краснодарском крае. Это связано с особенностями ландшафта. В долине Цирк-2 собственный микроклимат, там снег выпадает уже осенью и не тает до августа."Сейчас белые только вершины. Так что трассы пока не действуют", — сообщили в пресс-службе курорта. Сезон обычно стартует в декабре. В новогодние каникулы гостей будет развлекать уличная анимация. В январе на курорте отметят Международный день снега, в феврале пройдут соревнования по фрирайду, а в марте — Масленица.Для туристов — 30 километров трасс, шесть зон для фрирайда, пять километров вечернего катания и три сноупарка. Работают 13 подъемников от 540 до 2300 метров над уровнем моря.Также есть возможность полетать на воздушном шаре и парапланах, покататься на тюбинге и снегоходах, посетить хаски-центр и ферму северных оленей.Еще один из отелей трансформируют под Fit-направление: гостям предложат позаниматься с известными спортсменами. В начале декабря неделя вдвоем — 37 тысяч рублей, проинформировали в "Интуристе". Это без питания и дороги."Роза Хутор": альпаки, родельбан и сезон до апреляНа самом большом курорте страны в этом году предлагают уединенный глэмпинг на высоте 1100 метров над уровнем моря.Откроется альпака-парк "Пача Мама", где вы сможете покормить этих животных, а также познакомиться с овечками с четырьмя рогами и пушистыми вислоухими кроликами породы французский баран.С 7 по 30 ноября канатные дороги "Олимпия", "Заповедный лес", "Кавказский экспресс", "Волчья скала" и "Эдельвейс", а также аттракцион родельбан — на профилактике перед высоким сезоном.Но действует одна из самых протяженных в Европе канаток "Стрела" (3,8 километра), доставляющая всех желающих на высоту 1600 метров в одноименный горный парк, доступны пешеходные и велотропы "Йети", "Озерный траверс" и "Тропа здоровья".Сезон на "Розе Хутор" планируют открыть 1 декабря, канатки до "Розы Пик" запустят 15-го, трассы — 22-го, рассказал директор департамента гостиничной недвижимости курорта Сергей Киселев.На "Розе Хутор" самая большая зона катания в стране — 105 километров и 32 подъемника. Некоторые участки горнолыжных трасс "Горизонт" и "Каскад" расширят.В первой декаде декабря "две звезды" с завтраком — от 47 тысяч рублей. Перелет — отдельно.Шерегеш: футбол в валенках и отличный снег"У Кузбасса идеальные для горнолыжного туризма условия: низкая влажность, ранние и обильные снегопады, нулевая лавиноопасность. Тут самый продолжительный сезон с натуральным снегом — с ноября по май", — подчеркивает директор агентства по туризму Кузбасса Вероника Трихина.Второй по популярности после Сочи курорт откроет зимний сезон 18 ноября традиционным "Шерегешфестом". Его тема в этом году — "Первооткрыватели", то есть райдеры, приезжающие сюда за самым ранним снегом. Состоится парад. Еще в программе — футбольный матч в валенках, "купание" в снежных ваннах, флешмоб snow-ангелов, конкурс первых снеговиков. В конце фестивального дня участники отправят капсулу с посланием туристам на закрытие сезона, что станет новой традицией курорта.Тема первооткрывателей также связана с запуском объектов инфраструктуры — самого большого тюбинг-парка в России, канатки на гору Асыр, автодороги и пожарно-спасательного депо.Всего на курорте — 93 гостиницы, 111 модульных домов, 20 подъемников, 54 спа-комплекса и бани, 79 точек питания, 30 прокатов.С 3 по 9 декабря — фест-квест "Раз-о!Грелка". Каждый день — новое задание, вечеринка и приз. С 23 декабря — новогодние праздники, 10 февраля отметят день рождения Шерегеша. А закроют сезон с 13 по 20 апреля фестивалем GrelkaFest со спуском в купальниках, который, кстати, придумали именно тут.Неделя вдвоем — 78 тысяч рублей, если поселиться в хостеле или отеле без звезд, а прилететь на чартере, рассказали в Fun&amp;Sun. Другой бюджетный вариант — забронировать номер в отеле за 23 тысячи рублей и отдельно купить авиабилеты (от 13,5 тысячи в одну сторону на человека).Северный Кавказ: гастрофестиваль и прыжки в бассейнТрадиционно в числе первых на Северном Кавказе сезон открывает "Эльбрус" — самый высокогорный курорт страны. Пока в Кабардино-Балкарии нет снега, можно посетить гастрокультурный фестиваль "Вкус Эльбруса", чтобы продегустировать национальные блюда и увидеть, как готовят шеф-повара.К катанию подготовили три канатки и 17 километров трасс. "Планируем проложить еще восемь трасс на шесть километров и запустить две канатные дороги", — сообщили в пресс-службе Кавказ.РФ.Кроме этого, к сезону построили специальные трассы для новичков и детей — с бугельным подъемником.На курорте "Ведучи" в Чечне готовят самую протяженную в мире всесезонную горнолыжную трассу, а также тюбинговую — с траволатором.В "Архызе", в Карачаево-Черкесии, сезон — с декабря до середины апреля. Там 16 трасс протяженностью 27 километров. Почти все — с искусственным оснежением. Туристов ждут соревнования экстремалов в сноупарке, заезды по горным лыжам, сноуборду и фестиваль закрытия сезона "Окунись в весну" — массовые катания по апрельскому снегу с прыжками в бассейн."Гора соболиная" на Байкале: вид на озеро и огненное шоу"Катай на Байкале" — вот лозунг сезона. Это единственный горнолыжный курорт, откуда можно любоваться самым глубоким озером в мире.Первый снег уже выпал, предварительная дата открытия — 9 декабря, но многое зависит от погоды, уточнили в пресс-службе зоны отдыха.Для гостей готовят развлекательную программу: выступления артистов и ростовых кукол, спуск по склону с фонариками и факелами, шоу райдеров, подарки, розыгрыши, а вечером — огненное шоу.Обустраивают 16 трасс, сноу-парк, привели в порядок улицу, где после катания туристы смогут отдохнуть и перекусить. Скоро приступят к строительству нового подъемника."Горный воздух" в Южно-Сахалинске: ночное катание и вид на заливНа открытии сезона (в декабре, но точная дата пока неизвестна) — спуски в карнавальных костюмах, дискотеки, развлекательные программы.Комплекс "Горный воздух" находится на горах Большевик (601 метр над уровнем моря) и Красная, которая почти на 200 метров выше. С вершины открывается панорама на Анивский залив, Сусунайскую низменность. Если нет тумана, видны Южно-Сахалинск, Корсаков, Троицкое и даже маяк Анива, символ острова.На курорте — две гондольно-кресельные и три кресельные канатки, бугельный подъемник, 19 трасс (из них пять с освещением для вечернего катания) на 35 километров, системы искусственного оснежения, предусмотрены зоны для любителей и профессионалов, рассказали в пресс-службе комплекса.Без перелета на двоих с завтраками — от 54 тысяч рублей. Горнолыжный комплекс "Волен-Степаново": ждут снегаВ Подмосковье метеорологи обещают отрицательные температуры в конце ноября, на эти даты и ориентируются курорты."Пока готовим горнолыжное оборудование", — сообщили в администрации комплекса, объединяющего два парка — "Волен" и "Степаново".Этот сезон для курорта юбилейный — 25-й. "Как только температура будет стабильно ниже нуля, приступим к созданию искусственного снежного покрытия", — отметили в администрации. Обещают развлекательную программу, розыгрыши подарков. К зиме модернизировали систему навигации, обновили меню в ресторанах.Гостей ждут 23 склона с канатными и бугельными подъемниками, на учебных трассах есть бэби-лифт. Зальют открытый каток, запустят тюбинг — со специальными подъемниками, широкой трассой для семейных спусков и крутыми виражами для самых смелых.
https://ria.ru/20221124/premiya-1833756610.html
северный кавказ
кавказ
сахалин
сочи
кемеровская область
красная поляна
байкал
архыз
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907258055_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_83d924483623b7ec9f41bbfb9cd90912.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, маршруты - туризм, достопримечательности, сноуборд, куда поехать, куда поехать в выходные, северный кавказ, кавказ, отдых в россии, роза хутор, сахалин, сочи, карачаево-черкесская республика (кчр), кабардино-балкарская республика (кбр), чеченская республика (чечня), кемеровская область, красная поляна, байкал, архыз, московская область (подмосковье)
Туризм, Туризм, Маршруты - Туризм, Достопримечательности, Сноуборд, куда поехать, куда поехать в выходные, Северный Кавказ, Кавказ, отдых в России, Роза Хутор, Сахалин, Сочи, Карачаево-Черкесская республика (КЧР), Кабардино-Балкарская Республика (КБР), Чеченская республика (Чечня), Кемеровская область, Красная Поляна, Байкал, Архыз, Московская область (Подмосковье)
Отдых на высоте. Что готовят для гостей лучшие горнолыжные курорты России

На горнолыжных курортах рассказали, как готовятся к предстоящему сезону

© Фото предоставлено ООО "Байкальский горнолыжный курорт "Гора соболиная" Девушка на курорте "Гора соболиная"
Девушка на курорте Гора соболиная
© Фото предоставлено ООО "Байкальский горнолыжный курорт "Гора соболиная"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Катающихся в новом сезоне станет больше на 15 процентов, уверены в Ассоциации горнолыжных комплексов, территорий и сервиса в России. Любителей этого вида спорта в 68 регионах страны уже принимают около 400 курортов и баз — и список расширяется. Все ждут снега. Куда поехать лыжникам и сноубордистам и какие программы для них готовят — в материале РИА Новости.

"Красная Поляна": спорт в отеле и полет на воздушном шаре

Признанная лучшим горнолыжным курортом России, "Красная Поляна" всегда первой открывает сезон в Краснодарском крае. Это связано с особенностями ландшафта. В долине Цирк-2 собственный микроклимат, там снег выпадает уже осенью и не тает до августа.
© Фото предоставлено пресс-службой курорта Красная Поляна"Красная Поляна", туристы отдыхают зимой
Красная Поляна, туристы отдыхают зимой
© Фото предоставлено пресс-службой курорта Красная Поляна
"Красная Поляна", туристы отдыхают зимой
"Сейчас белые только вершины. Так что трассы пока не действуют", — сообщили в пресс-службе курорта. Сезон обычно стартует в декабре.
В новогодние каникулы гостей будет развлекать уличная анимация. В январе на курорте отметят Международный день снега, в феврале пройдут соревнования по фрирайду, а в марте — Масленица.
Для туристов — 30 километров трасс, шесть зон для фрирайда, пять километров вечернего катания и три сноупарка. Работают 13 подъемников от 540 до 2300 метров над уровнем моря.
© Фото предоставлено пресс-службой курорта Красная Поляна

Туристы на "Красной Поляне"

Туристы на Красной Поляне

Туристы на "Красной Поляне"

© Фото предоставлено пресс-службой курорта Красная Поляна
1 из 8
© Фото предоставлено пресс-службой курорта Красная Поляна

Сноубордист на "Красной Поляне"

Сноубордист на Красной Поляне

Сноубордист на "Красной Поляне"

© Фото предоставлено пресс-службой курорта Красная Поляна
2 из 8
© Фото предоставлено пресс-службой курорта Красная Поляна

Отели на "Красной Поляне"

Отели на Красной Поляне

Отели на "Красной Поляне"

© Фото предоставлено пресс-службой курорта Красная Поляна
3 из 8
© Фото предоставлено пресс-службой курорта Красная Поляна

"Красная Поляна", туристы в парке развлечений

Красная Поляна, туристы в парке развлечений

"Красная Поляна", туристы в парке развлечений

© Фото предоставлено пресс-службой курорта Красная Поляна
4 из 8
© Фото предоставлено пресс-службой курорта Красная Поляна

Канатная дорога на "Красной Поляне"

Канатная дорога на Красной Поляне

Канатная дорога на "Красной Поляне"

© Фото предоставлено пресс-службой курорта Красная Поляна
5 из 8
© Фото предоставлено пресс-службой курорта Красная Поляна

"Красная Поляна", девушки

Красная Поляна, девушки

"Красная Поляна", девушки

© Фото предоставлено пресс-службой курорта Красная Поляна
6 из 8
© Фото предоставлено пресс-службой курорта Красная Поляна

Канатная дорога на курорте "Красная Поляна"

Канатная дорога на курорте Красная Поляна

Канатная дорога на курорте "Красная Поляна"

© Фото предоставлено пресс-службой курорта Красная Поляна
7 из 8
© Фото предоставлено пресс-службой курорта Красная Поляна

"Красная Поляна". Вид на отель

Красная Поляна. Вид на отель

"Красная Поляна". Вид на отель

© Фото предоставлено пресс-службой курорта Красная Поляна
8 из 8

Туристы на "Красной Поляне"

© Фото предоставлено пресс-службой курорта Красная Поляна
1 из 8

Сноубордист на "Красной Поляне"

© Фото предоставлено пресс-службой курорта Красная Поляна
2 из 8

Отели на "Красной Поляне"

© Фото предоставлено пресс-службой курорта Красная Поляна
3 из 8

"Красная Поляна", туристы в парке развлечений

© Фото предоставлено пресс-службой курорта Красная Поляна
4 из 8

Канатная дорога на "Красной Поляне"

© Фото предоставлено пресс-службой курорта Красная Поляна
5 из 8

"Красная Поляна", девушки

© Фото предоставлено пресс-службой курорта Красная Поляна
6 из 8

Канатная дорога на курорте "Красная Поляна"

© Фото предоставлено пресс-службой курорта Красная Поляна
7 из 8

"Красная Поляна". Вид на отель

© Фото предоставлено пресс-службой курорта Красная Поляна
8 из 8
Также есть возможность полетать на воздушном шаре и парапланах, покататься на тюбинге и снегоходах, посетить хаски-центр и ферму северных оленей.
Еще один из отелей трансформируют под Fit-направление: гостям предложат позаниматься с известными спортсменами.
В начале декабря неделя вдвоем — 37 тысяч рублей, проинформировали в "Интуристе". Это без питания и дороги.

"Роза Хутор": альпаки, родельбан и сезон до апреля

На самом большом курорте страны в этом году предлагают уединенный глэмпинг на высоте 1100 метров над уровнем моря.
© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"Курорт "Роза Хутор"
Курорт Роза Хутор - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"
Курорт "Роза Хутор"
Откроется альпака-парк "Пача Мама", где вы сможете покормить этих животных, а также познакомиться с овечками с четырьмя рогами и пушистыми вислоухими кроликами породы французский баран.
С 7 по 30 ноября канатные дороги "Олимпия", "Заповедный лес", "Кавказский экспресс", "Волчья скала" и "Эдельвейс", а также аттракцион родельбан — на профилактике перед высоким сезоном.
Но действует одна из самых протяженных в Европе канаток "Стрела" (3,8 километра), доставляющая всех желающих на высоту 1600 метров в одноименный горный парк, доступны пешеходные и велотропы "Йети", "Озерный траверс" и "Тропа здоровья".
© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"Курорт "Роза Хутор"
Курорт Роза Хутор - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"
Курорт "Роза Хутор"
Сезон на "Розе Хутор" планируют открыть 1 декабря, канатки до "Розы Пик" запустят 15-го, трассы — 22-го, рассказал директор департамента гостиничной недвижимости курорта Сергей Киселев.
На "Розе Хутор" самая большая зона катания в стране — 105 километров и 32 подъемника. Некоторые участки горнолыжных трасс "Горизонт" и "Каскад" расширят.
© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"Курорт "Роза Хутор"
Курорт Роза Хутор
Курорт "Роза Хутор"
© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"
1 из 8
© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"Курорт "Роза Хутор"
Курорт Роза Хутор
Курорт "Роза Хутор"
© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"
2 из 8
© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"Курорт "Роза Хутор"
Курорт Роза Хутор
Курорт "Роза Хутор"
© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"
3 из 8
© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"Курорт "Роза Хутор"
Курорт Роза Хутор
Курорт "Роза Хутор"
© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"
4 из 8
© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"Курорт "Роза Хутор"
Курорт Роза Хутор
Курорт "Роза Хутор"
© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"
5 из 8
© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"Курорт "Роза Хутор"
Курорт Роза Хутор
Курорт "Роза Хутор"
© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"
6 из 8
© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"Курорт "Роза Хутор"
Курорт Роза Хутор
Курорт "Роза Хутор"
© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"
7 из 8
© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"Курорт "Роза Хутор"
Курорт Роза Хутор
Курорт "Роза Хутор"
© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"
8 из 8
Курорт "Роза Хутор"
© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"
1 из 8
Курорт "Роза Хутор"
© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"
2 из 8
Курорт "Роза Хутор"
© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"
3 из 8
Курорт "Роза Хутор"
© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"
4 из 8
Курорт "Роза Хутор"
© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"
5 из 8
Курорт "Роза Хутор"
© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"
6 из 8
Курорт "Роза Хутор"
© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"
7 из 8
Курорт "Роза Хутор"
© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"
8 из 8
В первой декаде декабря "две звезды" с завтраком — от 47 тысяч рублей. Перелет — отдельно.

Шерегеш: футбол в валенках и отличный снег

"У Кузбасса идеальные для горнолыжного туризма условия: низкая влажность, ранние и обильные снегопады, нулевая лавиноопасность. Тут самый продолжительный сезон с натуральным снегом — с ноября по май", — подчеркивает директор агентства по туризму Кузбасса Вероника Трихина.
© Фото предоставлено ГАУ "Агентство по туризму Кузбасса"Шерегеш, девушка на сноуборде
Шерегеш, девушка на сноуборде
© Фото предоставлено ГАУ "Агентство по туризму Кузбасса"
Шерегеш, девушка на сноуборде
Второй по популярности после Сочи курорт откроет зимний сезон 18 ноября традиционным "Шерегешфестом". Его тема в этом году — "Первооткрыватели", то есть райдеры, приезжающие сюда за самым ранним снегом. Состоится парад.
Еще в программе — футбольный матч в валенках, "купание" в снежных ваннах, флешмоб snow-ангелов, конкурс первых снеговиков. В конце фестивального дня участники отправят капсулу с посланием туристам на закрытие сезона, что станет новой традицией курорта.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУчастницы "Совершенно летнего" спуска в летней одежде перед спуском на фестивале GrelkaFest в поселке Шерегеш Кемеровской области
Участницы Совершенно летнего спуска в летней одежде перед спуском на фестивале GrelkaFest в поселке Шерегеш Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Участницы "Совершенно летнего" спуска в летней одежде перед спуском на фестивале GrelkaFest в поселке Шерегеш Кемеровской области
Тема первооткрывателей также связана с запуском объектов инфраструктуры — самого большого тюбинг-парка в России, канатки на гору Асыр, автодороги и пожарно-спасательного депо.
Всего на курорте — 93 гостиницы, 111 модульных домов, 20 подъемников, 54 спа-комплекса и бани, 79 точек питания, 30 прокатов.
© Фото предоставлено ГАУ "Агентство по туризму Кузбасса"Сноубордисты на Шерегеше
Сноубордисты на Шерегеше
Сноубордисты на Шерегеше
© Фото предоставлено ГАУ "Агентство по туризму Кузбасса"
1 из 6
© Фото предоставлено ГАУ "Агентство по туризму Кузбасса"Сноубордист на Шерегеше
Сноубордист на Шерегеше
Сноубордист на Шерегеше
© Фото предоставлено ГАУ "Агентство по туризму Кузбасса"
2 из 6
© Фото предоставлено ГАУ "Агентство по туризму Кузбасса"Девушка на Шерегеше
Девушка на Шерегеше
Девушка на Шерегеше
© Фото предоставлено ГАУ "Агентство по туризму Кузбасса"
3 из 6
© Фото предоставлено ГАУ "Агентство по туризму Кузбасса"Зима на Шерегеше
Зима на Шерегеше
Зима на Шерегеше
© Фото предоставлено ГАУ "Агентство по туризму Кузбасса"
4 из 6
© Фото предоставлено ГАУ "Агентство по туризму Кузбасса"

Сноубордист в шортах на Шерегеше

Сноубордист в шортах на Шерегеше

Сноубордист в шортах на Шерегеше

© Фото предоставлено ГАУ "Агентство по туризму Кузбасса"
5 из 6
© Фото предоставлено ГАУ "Агентство по туризму Кузбасса"Развлекательная программа на Шерегеше
Развлекательная программа на Шерегеше
Развлекательная программа на Шерегеше
© Фото предоставлено ГАУ "Агентство по туризму Кузбасса"
6 из 6
Сноубордисты на Шерегеше
© Фото предоставлено ГАУ "Агентство по туризму Кузбасса"
1 из 6
Сноубордист на Шерегеше
© Фото предоставлено ГАУ "Агентство по туризму Кузбасса"
2 из 6
Девушка на Шерегеше
© Фото предоставлено ГАУ "Агентство по туризму Кузбасса"
3 из 6
Зима на Шерегеше
© Фото предоставлено ГАУ "Агентство по туризму Кузбасса"
4 из 6

Сноубордист в шортах на Шерегеше

© Фото предоставлено ГАУ "Агентство по туризму Кузбасса"
5 из 6
Развлекательная программа на Шерегеше
© Фото предоставлено ГАУ "Агентство по туризму Кузбасса"
6 из 6
С 3 по 9 декабря — фест-квест "Раз-о!Грелка". Каждый день — новое задание, вечеринка и приз. С 23 декабря — новогодние праздники, 10 февраля отметят день рождения Шерегеша. А закроют сезон с 13 по 20 апреля фестивалем GrelkaFest со спуском в купальниках, который, кстати, придумали именно тут.
Неделя вдвоем — 78 тысяч рублей, если поселиться в хостеле или отеле без звезд, а прилететь на чартере, рассказали в Fun&Sun. Другой бюджетный вариант — забронировать номер в отеле за 23 тысячи рублей и отдельно купить авиабилеты (от 13,5 тысячи в одну сторону на человека).

Северный Кавказ: гастрофестиваль и прыжки в бассейн

Традиционно в числе первых на Северном Кавказе сезон открывает "Эльбрус" — самый высокогорный курорт страны. Пока в Кабардино-Балкарии нет снега, можно посетить гастрокультурный фестиваль "Вкус Эльбруса", чтобы продегустировать национальные блюда и увидеть, как готовят шеф-повара.
© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкЛюбители активного зимнего отдыха на станции канатной дороги "Гарабаши" на горнолыжном курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии
Любители активного зимнего отдыха на станции канатной дороги Гарабаши на горнолыжном курорте Эльбрус в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Любители активного зимнего отдыха на станции канатной дороги "Гарабаши" на горнолыжном курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии
К катанию подготовили три канатки и 17 километров трасс. "Планируем проложить еще восемь трасс на шесть километров и запустить две канатные дороги", — сообщили в пресс-службе Кавказ.РФ.
Кроме этого, к сезону построили специальные трассы для новичков и детей — с бугельным подъемником.
© РИА Новости / Мария СеливановаЧечня. Тюбинговая трасса на курорте "Ведучи"
Чечня. Тюбинговая трасса на курорте Ведучи - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / Мария Селиванова
Чечня. Тюбинговая трасса на курорте "Ведучи"
На курорте "Ведучи" в Чечне готовят самую протяженную в мире всесезонную горнолыжную трассу, а также тюбинговую — с траволатором.
© Фото предоставлено УК "Архыз"

Дети на курорте "Архыз"

Дети на курорте Архыз

Дети на курорте "Архыз"

© Фото предоставлено УК "Архыз"
1 из 6
© Фото предоставлено УК "Архыз"

Зимний вечер на курорте "Архыз"

Зимний вечер на курорте Архыз

Зимний вечер на курорте "Архыз"

© Фото предоставлено УК "Архыз"
2 из 6
© Фото предоставлено УК "Архыз"

Канатка на курорте "Архыз"

Канатка на курорте Архыз

Канатка на курорте "Архыз"

© Фото предоставлено УК "Архыз"
3 из 6
© Фото предоставлено УК "Архыз"

Туристы на курорте "Архыз"

Туристы на курорте Архыз

Туристы на курорте "Архыз"

© Фото предоставлено УК "Архыз"
4 из 6
© Фото предоставлено УК "Архыз"

Туристы на склоне на курорте "Архыз"

Туристы на склоне на курорте Архыз

Туристы на склоне на курорте "Архыз"

© Фото предоставлено УК "Архыз"
5 из 6
© Фото предоставлено УК "Архыз"

Канатка "Млечный путь" на курорте "Архыз"

Млечный путь на курорте Архыз

Канатка "Млечный путь" на курорте "Архыз"

© Фото предоставлено УК "Архыз"
6 из 6

Дети на курорте "Архыз"

© Фото предоставлено УК "Архыз"
1 из 6

Зимний вечер на курорте "Архыз"

© Фото предоставлено УК "Архыз"
2 из 6

Канатка на курорте "Архыз"

© Фото предоставлено УК "Архыз"
3 из 6

Туристы на курорте "Архыз"

© Фото предоставлено УК "Архыз"
4 из 6

Туристы на склоне на курорте "Архыз"

© Фото предоставлено УК "Архыз"
5 из 6

Канатка "Млечный путь" на курорте "Архыз"

© Фото предоставлено УК "Архыз"
6 из 6
В "Архызе", в Карачаево-Черкесии, сезон — с декабря до середины апреля. Там 16 трасс протяженностью 27 километров. Почти все — с искусственным оснежением. Туристов ждут соревнования экстремалов в сноупарке, заезды по горным лыжам, сноуборду и фестиваль закрытия сезона "Окунись в весну" — массовые катания по апрельскому снегу с прыжками в бассейн.

"Гора соболиная" на Байкале: вид на озеро и огненное шоу

"Катай на Байкале" — вот лозунг сезона. Это единственный горнолыжный курорт, откуда можно любоваться самым глубоким озером в мире.
© Фото предоставлено ООО "Байкальский горнолыжный курорт "Гора соболиная" Девушки на курорте "Гора соболиная"
Девушки на курорте Гора соболиная
© Фото предоставлено ООО "Байкальский горнолыжный курорт "Гора соболиная"
Девушки на курорте "Гора соболиная"
Первый снег уже выпал, предварительная дата открытия — 9 декабря, но многое зависит от погоды, уточнили в пресс-службе зоны отдыха.
Для гостей готовят развлекательную программу: выступления артистов и ростовых кукол, спуск по склону с фонариками и факелами, шоу райдеров, подарки, розыгрыши, а вечером — огненное шоу.
© Фото предоставлено ООО "Байкальский горнолыжный курорт "Гора Соболиная"

Туристы на курорте "Гора соболиная"

Туристы на курорте Гора соболиная

Туристы на курорте "Гора соболиная"

© Фото предоставлено ООО "Байкальский горнолыжный курорт "Гора Соболиная"
1 из 2
© Фото предоставлено ООО "Байкальский горнолыжный курорт "Гора Соболиная"

Курорт "Гора соболиная" на Байкале

Курорт Гора соболиная на Байкале

Курорт "Гора соболиная" на Байкале

© Фото предоставлено ООО "Байкальский горнолыжный курорт "Гора Соболиная"
2 из 2

Туристы на курорте "Гора соболиная"

© Фото предоставлено ООО "Байкальский горнолыжный курорт "Гора Соболиная"
1 из 2

Курорт "Гора соболиная" на Байкале

© Фото предоставлено ООО "Байкальский горнолыжный курорт "Гора Соболиная"
2 из 2
Обустраивают 16 трасс, сноу-парк, привели в порядок улицу, где после катания туристы смогут отдохнуть и перекусить. Скоро приступят к строительству нового подъемника.

"Горный воздух" в Южно-Сахалинске: ночное катание и вид на залив

На открытии сезона (в декабре, но точная дата пока неизвестна) — спуски в карнавальных костюмах, дискотеки, развлекательные программы.
© Фото предоставлено ОАУ "СТК "Горный воздух"Отдыхающие на курорте "Горный воздух"
Отдыхающие на курорте Горный воздух
© Фото предоставлено ОАУ "СТК "Горный воздух"
Отдыхающие на курорте "Горный воздух"
Комплекс "Горный воздух" находится на горах Большевик (601 метр над уровнем моря) и Красная, которая почти на 200 метров выше. С вершины открывается панорама на Анивский залив, Сусунайскую низменность. Если нет тумана, видны Южно-Сахалинск, Корсаков, Троицкое и даже маяк Анива, символ острова.
© Фото предоставлено ОАУ "СТК "Горный воздух"

Сноубордистка на курорте "Горный воздух"

Сноубордистка на курорте Горный воздух

Сноубордистка на курорте "Горный воздух"

© Фото предоставлено ОАУ "СТК "Горный воздух"
1 из 7
© Фото предоставлено ОАУ "СТК "Горный воздух"

Туристы на курорте "Горный воздух", на канатке

Туристы на курорте Горный воздух на канатке

Туристы на курорте "Горный воздух", на канатке

© Фото предоставлено ОАУ "СТК "Горный воздух"
2 из 7
© Фото предоставлено ОАУ "СТК "Горный воздух"

Туристы на курорте "Горный воздух"

Туристы на курорте Горный воздух

Туристы на курорте "Горный воздух"

© Фото предоставлено ОАУ "СТК "Горный воздух"
3 из 7
© Фото предоставлено ОАУ "СТК "Горный воздух"

Сноубордист на курорте "Горный воздух"

Сноубордист на курорте Горный воздух

Сноубордист на курорте "Горный воздух"

© Фото предоставлено ОАУ "СТК "Горный воздух"
4 из 7
© Фото предоставлено ОАУ "СТК "Горный воздух"

На курорте "Горный воздух"

На курорте Горный воздух

На курорте "Горный воздух"

© Фото предоставлено ОАУ "СТК "Горный воздух"
5 из 7
© Фото предоставлено ОАУ "СТК "Горный воздух"

Развлекательная программа на курорте "Горный воздух"

Развлекательная программа на курорте Горный воздух

Развлекательная программа на курорте "Горный воздух"

© Фото предоставлено ОАУ "СТК "Горный воздух"
6 из 7
© Фото предоставлено ОАУ "СТК "Горный воздух"

Лыжники на курорте "Горный воздух"

Лыжники на курорте Горный воздух

Лыжники на курорте "Горный воздух"

© Фото предоставлено ОАУ "СТК "Горный воздух"
7 из 7

Сноубордистка на курорте "Горный воздух"

© Фото предоставлено ОАУ "СТК "Горный воздух"
1 из 7

Туристы на курорте "Горный воздух", на канатке

© Фото предоставлено ОАУ "СТК "Горный воздух"
2 из 7

Туристы на курорте "Горный воздух"

© Фото предоставлено ОАУ "СТК "Горный воздух"
3 из 7

Сноубордист на курорте "Горный воздух"

© Фото предоставлено ОАУ "СТК "Горный воздух"
4 из 7

На курорте "Горный воздух"

© Фото предоставлено ОАУ "СТК "Горный воздух"
5 из 7

Развлекательная программа на курорте "Горный воздух"

© Фото предоставлено ОАУ "СТК "Горный воздух"
6 из 7

Лыжники на курорте "Горный воздух"

© Фото предоставлено ОАУ "СТК "Горный воздух"
7 из 7
На курорте — две гондольно-кресельные и три кресельные канатки, бугельный подъемник, 19 трасс (из них пять с освещением для вечернего катания) на 35 километров, системы искусственного оснежения, предусмотрены зоны для любителей и профессионалов, рассказали в пресс-службе комплекса.
Без перелета на двоих с завтраками — от 54 тысяч рублей.

Горнолыжный комплекс "Волен-Степаново": ждут снега

В Подмосковье метеорологи обещают отрицательные температуры в конце ноября, на эти даты и ориентируются курорты.
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЛюди отдыхают на территории спортивного парка "Волен" в Московской области
Люди отдыхают на территории спортивного парка Волен в Московской области - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Люди отдыхают на территории спортивного парка "Волен" в Московской области
"Пока готовим горнолыжное оборудование", — сообщили в администрации комплекса, объединяющего два парка — "Волен" и "Степаново".
Этот сезон для курорта юбилейный — 25-й. "Как только температура будет стабильно ниже нуля, приступим к созданию искусственного снежного покрытия", — отметили в администрации. Обещают развлекательную программу, розыгрыши подарков. К зиме модернизировали систему навигации, обновили меню в ресторанах.
Гостей ждут 23 склона с канатными и бугельными подъемниками, на учебных трассах есть бэби-лифт. Зальют открытый каток, запустят тюбинг — со специальными подъемниками, широкой трассой для семейных спусков и крутыми виражами для самых смелых.
Отдыхающие выходят из кабинки канатной дороги на горнолыжном склоне во время открытия сезона на горном курорте Горки Город на территории Красной Поляны - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
Назван лучший горнолыжный курорт в России
24 ноября 2022, 22:59
 
ТуризмТуризмМаршруты - ТуризмДостопримечательностиСноубордкуда поехатькуда поехать в выходныеСеверный КавказКавказотдых в РоссииРоза ХуторСахалинСочиКарачаево-Черкесская республика (КЧР)Кабардино-Балкарская Республика (КБР)Чеченская республика (Чечня)Кемеровская областьКрасная ПолянаБайкалАрхызМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала