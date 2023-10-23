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На курорте Шерегеш назвали дату открытия горнолыжного сезона

На курорте Шерегеш назвали дату открытия горнолыжного сезона - РИА Новости, 23.10.2023

На курорте Шерегеш назвали дату открытия горнолыжного сезона

Шерегеш готовится одним из первых в стране принять гостей, старт горнолыжного сезона намечен на 18 ноября, сообщает ГАУ "Агентство по туризму Кузбасса". РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T14:29

2023-10-23T14:29

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Шерегеш готовится одним из первых в стране принять гостей, старт горнолыжного сезона намечен на 18 ноября, сообщает ГАУ "Агентство по туризму Кузбасса".Открытие зимнего сезона произойдет во время фестиваля "Шерегешфест. Первооткрыватели". Там запланирован парад юных райдеров, инструкторов, отельеров с подушками и рестораторов с угощениями. Участники символизируют готовность курорта к сезону. Также перед участниками проедут снегоходы и ратраки. В конце дня отправят капсулу с посланием туристам на закрытие сезона, что станет новой традицией курорта."На Шерегеше низкая влажность, ранние и обильные снегопады — все это гарантирует самый продолжительный горнолыжный сезон с натуральным снегом — с начала ноября по май, в то время как большинство мест зимнего отдыха в России и за рубежом еще не готовы принимать гостей", — отметил руководитель дирекции курорта Алексей Стоянов.В этом году на Шерегеше запускают самый большой тюбинг-парк в России, канатную дорогу на гору Асыр, новую автодорогу и пожарно-спасательное депо.

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Мария Селиванова

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