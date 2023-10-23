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На курорте Шерегеш назвали дату открытия горнолыжного сезона - РИА Новости, 23.10.2023
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Туризм
 
14:29 23.10.2023 (обновлено: 14:30 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/sheregesh-1904661477.html
На курорте Шерегеш назвали дату открытия горнолыжного сезона
На курорте Шерегеш назвали дату открытия горнолыжного сезона - РИА Новости, 23.10.2023
На курорте Шерегеш назвали дату открытия горнолыжного сезона
Шерегеш готовится одним из первых в стране принять гостей, старт горнолыжного сезона намечен на 18 ноября, сообщает ГАУ "Агентство по туризму Кузбасса". РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T14:29
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Шерегеш готовится одним из первых в стране принять гостей, старт горнолыжного сезона намечен на 18 ноября, сообщает ГАУ "Агентство по туризму Кузбасса".Открытие зимнего сезона произойдет во время фестиваля "Шерегешфест. Первооткрыватели". Там запланирован парад юных райдеров, инструкторов, отельеров с подушками и рестораторов с угощениями. Участники символизируют готовность курорта к сезону. Также перед участниками проедут снегоходы и ратраки. В конце дня отправят капсулу с посланием туристам на закрытие сезона, что станет новой традицией курорта."На Шерегеше низкая влажность, ранние и обильные снегопады — все это гарантирует самый продолжительный горнолыжный сезон с натуральным снегом — с начала ноября по май, в то время как большинство мест зимнего отдыха в России и за рубежом еще не готовы принимать гостей", — отметил руководитель дирекции курорта Алексей Стоянов.В этом году на Шерегеше запускают самый большой тюбинг-парк в России, канатную дорогу на гору Асыр, новую автодорогу и пожарно-спасательное депо.
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туризм, новости - туризм, россия, кемеровская область, куда поехать, куда поехать в выходные, куда можно лететь, отдых в россии, достопримечательности
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Россия, Кемеровская область, куда поехать, куда поехать в выходные, куда можно лететь, отдых в России, Достопримечательности
На курорте Шерегеш назвали дату открытия горнолыжного сезона

На курорте Шерегеш 18 ноября планируют открыть горнолыжный сезон

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУчастница массового спуска в купальниках в рамках фестиваля "GrelkaFest" на горнолыжном курорте в поселке Шерегеш Кемеровской области
Участница массового спуска в купальниках в рамках фестиваля GrelkaFest на горнолыжном курорте в поселке Шерегеш Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Шерегеш готовится одним из первых в стране принять гостей, старт горнолыжного сезона намечен на 18 ноября, сообщает ГАУ "Агентство по туризму Кузбасса".
Открытие зимнего сезона произойдет во время фестиваля "Шерегешфест. Первооткрыватели". Там запланирован парад юных райдеров, инструкторов, отельеров с подушками и рестораторов с угощениями. Участники символизируют готовность курорта к сезону. Также перед участниками проедут снегоходы и ратраки. В конце дня отправят капсулу с посланием туристам на закрытие сезона, что станет новой традицией курорта.
"На Шерегеше низкая влажность, ранние и обильные снегопады — все это гарантирует самый продолжительный горнолыжный сезон с натуральным снегом — с начала ноября по май, в то время как большинство мест зимнего отдыха в России и за рубежом еще не готовы принимать гостей", — отметил руководитель дирекции курорта Алексей Стоянов.
В этом году на Шерегеше запускают самый большой тюбинг-парк в России, канатную дорогу на гору Асыр, новую автодорогу и пожарно-спасательное депо.
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