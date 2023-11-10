Югра расширила проект по профобучению школьников на десять муниципалитетов
Ханты-Мансийск. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноя - РИА Новости. Проект по организации профессионального обучения старшеклассников без отрыва от обучения в школе будет распространен на 10 муниципалитетов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, занятия планируется начать с середины декабря, сообщили РИА Новости в региональном департаменте труда и занятости населения.
"На сегодня 7 муниципальных образований подали заявки, еще от трех муниципальных образований ждем последних подтверждений – Ханты-Мансийск, Мегион и Междуреченск. В итоге 125 человек будем запускать. Сейчас идет предварительная работа. Мы планируем ориентировочно с 13 декабря начать занятия, обучение длится шесть месяцев", - сказала собеседница агентства.
Как уточнили в департаменте, всего за прошлый учебный год было организовано обучение 50 школьников по семи профессиям: повар, кондитер, младший воспитатель, слесарь по ремонту автомобилей, линейный трубопроводчик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, водитель автомобиля категории В. По итогам проекта девять учащихся были трудоустроены, 10 человек продолжили обучение в 11 классе, еще 24 поступили в колледжи.
Помимо этого в Югре действует проект по ранней профориентации "Билет в будущее". Он включает в себя профориентационные тесты, профессиональные пробы, практику на площадках колледжа. Участниками проекта уже стали более 30 тысяч югорских школьников. С 2021 года на территории автономного округа также действует профориентационный проект для старшеклассников "Будущий профессионал". В 2022 году он был реализован с участием Сургутского государственного университета для 14 тысяч учащихся 9-10 классов из 18 муниципальных образований автономного округа. В рамках проекта проводились диагностика учащихся, тренинги "Дизайнер профессий будущего", построение индивидуальной траектории профессионального развития. Помимо этого, для школьников предоставлялись списки профессий с опорой на "Атлас новых профессий" и рекомендации по выбору учебного заведения.