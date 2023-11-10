Рейтинг@Mail.ru
Югра расширила проект по профобучению школьников на десять муниципалитетов - РИА Новости, 10.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
09:03 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/profobuchenie-1908559752.html
Югра расширила проект по профобучению школьников на десять муниципалитетов
Югра расширила проект по профобучению школьников на десять муниципалитетов - РИА Новости, 10.11.2023
Югра расширила проект по профобучению школьников на десять муниципалитетов
Проект по организации профессионального обучения старшеклассников без отрыва от обучения в школе будет распространен на 10 муниципалитетов Ханты-Мансийского... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T09:03
2023-11-10T09:03
ханты-мансийский автономный округ
сургутский государственный университет
ханты-мансийск
ханты-мансийский автономный округ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152083/20/1520832091_0:90:1501:934_1920x0_80_0_0_f4cd5463150ca4dcf10f26a3774f4fac.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноя - РИА Новости. Проект по организации профессионального обучения старшеклассников без отрыва от обучения в школе будет распространен на 10 муниципалитетов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, занятия планируется начать с середины декабря, сообщили РИА Новости в региональном департаменте труда и занятости населения. Пилотный проект по организации профобучения учащихся 10 и 11 классов, у которых средний балл в ходе учебы ниже 3,6, был запущен в октябре 2022 года на базе политехнических колледжей в Югорске и Советском. "На сегодня 7 муниципальных образований подали заявки, еще от трех муниципальных образований ждем последних подтверждений – Ханты-Мансийск, Мегион и Междуреченск. В итоге 125 человек будем запускать. Сейчас идет предварительная работа. Мы планируем ориентировочно с 13 декабря начать занятия, обучение длится шесть месяцев", - сказала собеседница агентства. Как уточнили в департаменте, всего за прошлый учебный год было организовано обучение 50 школьников по семи профессиям: повар, кондитер, младший воспитатель, слесарь по ремонту автомобилей, линейный трубопроводчик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, водитель автомобиля категории В. По итогам проекта девять учащихся были трудоустроены, 10 человек продолжили обучение в 11 классе, еще 24 поступили в колледжи. Помимо этого в Югре действует проект по ранней профориентации "Билет в будущее". Он включает в себя профориентационные тесты, профессиональные пробы, практику на площадках колледжа. Участниками проекта уже стали более 30 тысяч югорских школьников. С 2021 года на территории автономного округа также действует профориентационный проект для старшеклассников "Будущий профессионал". В 2022 году он был реализован с участием Сургутского государственного университета для 14 тысяч учащихся 9-10 классов из 18 муниципальных образований автономного округа. В рамках проекта проводились диагностика учащихся, тренинги "Дизайнер профессий будущего", построение индивидуальной траектории профессионального развития. Помимо этого, для школьников предоставлялись списки профессий с опорой на "Атлас новых профессий" и рекомендации по выбору учебного заведения.
https://ria.ru/20231109/yugra-1908488372.html
ханты-мансийск
ханты-мансийский автономный округ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152083/20/1520832091_3:0:1336:1000_1920x0_80_0_0_11785e3f4ecbe677f68c3dbd1308f900.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сургутский государственный университет, ханты-мансийск, ханты-мансийский автономный округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Сургутский государственный университет, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ

Югра расширила проект по профобучению школьников на десять муниципалитетов

© РИА Новости / Руслан КривобокХанты-Мансийск
Ханты-Мансийск - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Ханты-Мансийск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноя - РИА Новости. Проект по организации профессионального обучения старшеклассников без отрыва от обучения в школе будет распространен на 10 муниципалитетов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, занятия планируется начать с середины декабря, сообщили РИА Новости в региональном департаменте труда и занятости населения.
Пилотный проект по организации профобучения учащихся 10 и 11 классов, у которых средний балл в ходе учебы ниже 3,6, был запущен в октябре 2022 года на базе политехнических колледжей в Югорске и Советском.
"На сегодня 7 муниципальных образований подали заявки, еще от трех муниципальных образований ждем последних подтверждений – Ханты-Мансийск, Мегион и Междуреченск. В итоге 125 человек будем запускать. Сейчас идет предварительная работа. Мы планируем ориентировочно с 13 декабря начать занятия, обучение длится шесть месяцев", - сказала собеседница агентства.
Как уточнили в департаменте, всего за прошлый учебный год было организовано обучение 50 школьников по семи профессиям: повар, кондитер, младший воспитатель, слесарь по ремонту автомобилей, линейный трубопроводчик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, водитель автомобиля категории В. По итогам проекта девять учащихся были трудоустроены, 10 человек продолжили обучение в 11 классе, еще 24 поступили в колледжи.
Помимо этого в Югре действует проект по ранней профориентации "Билет в будущее". Он включает в себя профориентационные тесты, профессиональные пробы, практику на площадках колледжа. Участниками проекта уже стали более 30 тысяч югорских школьников. С 2021 года на территории автономного округа также действует профориентационный проект для старшеклассников "Будущий профессионал". В 2022 году он был реализован с участием Сургутского государственного университета для 14 тысяч учащихся 9-10 классов из 18 муниципальных образований автономного округа. В рамках проекта проводились диагностика учащихся, тренинги "Дизайнер профессий будущего", построение индивидуальной траектории профессионального развития. Помимо этого, для школьников предоставлялись списки профессий с опорой на "Атлас новых профессий" и рекомендации по выбору учебного заведения.
Пресс-центр саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
На форуме стран БРИКС+ представили опыт концессий Сургутского района Югры
Вчера, 19:02
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругСургутский государственный университетХанты-МансийскХанты-Мансийский автономный округ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала