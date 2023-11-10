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В Приамурье экс-главу управления по борьбе с коррупцией осудили за взятки
В Приамурье экс-главу управления по борьбе с коррупцией осудили за взятки - РИА Новости, 10.11.2023
В Приамурье экс-главу управления по борьбе с коррупцией осудили за взятки
Бывший начальник отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Приамурья, зарабатывавший на нелегальных казино, осужден на 9 лет РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T19:32
2023-11-10T19:32
2023-11-10T19:38
происшествия
благовещенский городской суд
амурская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 ноя – РИА Новости. Бывший начальник отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Приамурья, зарабатывавший на нелегальных казино, осужден на 9 лет колонии, сообщает Благовещенский городской суд. Фигурант Анатолий Шаренко, а также его зам и двое подчиненных "совершили ряд преступлений, "работая" с владельцами незаконного игорного бизнеса", говорится в сообщении. Шаренко со своими сотрудниками в 2021 году создал преступную группу, целью которой было "оказание незаконного давления на организаторов азартных игр путем проведения регулярных проверок игорных заведений и завладение имуществом и оборудованием, а также доходами от незаконной игорной деятельности". Суд установил, что Шаренко получил взятку 300 тысяч рублей от представителя игорного заведения за продолжение работы казино, еще дважды он пытался получить "взятку от другого благовещенца, проводившего азартные игры". Кроме того, его подчиненные "дважды во время проведения проверок в игорном заведении открыто похитили имущество". "Суд признал всех фигурантов дела виновными… приговорил Шаренко к 9 годам колонии строгого режима со штрафом в 2,5 миллиона рублей, ему 5 лет запрещено занимать должности на госслужбе, он также лишен спецзвания полковник полиции", - говорится в сообщении. Его зам получил 6,5 лет колонии, остальные двое приговорены к принудительным работам на 3 года.
https://ria.ru/20231107/vzyatka-1907950167.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, благовещенский городской суд, амурская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Благовещенский городской суд, Амурская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Приамурье экс-главу управления по борьбе с коррупцией осудили за взятки
В Приамурье экс-борцу с коррупцией дали девять лет по делу о подпольных казино
БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 ноя – РИА Новости. Бывший начальник отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Приамурья, зарабатывавший на нелегальных казино, осужден на 9 лет колонии, сообщает Благовещенский городской суд.
Фигурант Анатолий Шаренко, а также его зам и двое подчиненных "совершили ряд преступлений, "работая" с владельцами незаконного игорного бизнеса", говорится в сообщении.
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Шаренко со своими сотрудниками в 2021 году создал преступную группу, целью которой было "оказание незаконного давления на организаторов азартных игр путем проведения регулярных проверок игорных заведений и завладение имуществом и оборудованием, а также доходами от незаконной игорной деятельности".
Суд установил, что Шаренко получил взятку 300 тысяч рублей от представителя игорного заведения за продолжение работы казино, еще дважды он пытался получить "взятку от другого благовещенца, проводившего азартные игры". Кроме того, его подчиненные "дважды во время проведения проверок в игорном заведении открыто похитили имущество".
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"Суд признал всех фигурантов дела виновными… приговорил Шаренко к 9 годам колонии строгого режима со штрафом в 2,5 миллиона рублей, ему 5 лет запрещено занимать должности на госслужбе, он также лишен спецзвания полковник полиции", - говорится в сообщении.
Его зам получил 6,5 лет колонии, остальные двое приговорены к принудительным работам на 3 года.
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