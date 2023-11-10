https://ria.ru/20231110/pomosch-1908579067.html

Борт МЧС вылетел из Казани с гуманитарным грузом для сектора Газа

Борт МЧС вылетел из Казани с гуманитарным грузом для сектора Газа - РИА Новости, 10.11.2023

Борт МЧС вылетел из Казани с гуманитарным грузом для сектора Газа

Самолет МЧС России с 25 тоннами гуманитарной помощи, собранной в Татарстане для жителей сектора Газа, вылетел утром в пятницу из Казани, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T10:11

2023-11-10T10:11

2023-11-10T11:57

республика татарстан

россия

казань

республика татарстан (татарстан)

александр куренков (мчс)

владимир путин

рустам минниханов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КАЗАНЬ, 10 ноя – РИА Новости. Самолет МЧС России с 25 тоннами гуманитарной помощи, собранной в Татарстане для жителей сектора Газа, вылетел утром в пятницу из Казани, сообщает пресс-служба главы республики. Воздушный мост по доставке гуманитарной помощи населению сектора Газа из российских регионов организован в соответствии с указанием президента Российской Федерации Владимира Путина и по поручению главы МЧС России Александра Куренкова. "Рано утром 10 ноября самолет Ил-76 МЧС России вылетел из международного аэропорта Казани для доставки груза гуманитарной помощи населению сектора Газа… Рейс из Казани осуществлен по обращению раиса (главы) Республики Татарстан Рустама Минниханова", - говорится в сообщении. В составе груза - продукты питания, средства личной гигиены, одежда, портативные печи и пледы общим весом 25 тонн. Гуманитарная помощь будет доставлена на территорию Арабской Республики Египет и передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые передадут ее в сектор Газа. Активное участие в сборе груза гуманитарной помощи приняли Духовное управление мусульман Татарстана, республиканское движение "Ярдәм янәшә! Помощь рядом!" и благотворительный фонд "Закят". Глава Татарстана выразил благодарность всем неравнодушным жителям республики и активу, который взял на себя все организационные вопросы.

https://ria.ru/20231109/pomosch-1908342307.html

https://ria.ru/20231109/frantsiya-1908292758.html

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казань

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, казань, республика татарстан (татарстан), александр куренков (мчс), владимир путин, рустам минниханов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красный полумесяц, ил-76, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире