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Борт МЧС вылетел из Казани с гуманитарным грузом для сектора Газа - РИА Новости, 10.11.2023
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10:11 10.11.2023 (обновлено: 11:57 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/pomosch-1908579067.html
Борт МЧС вылетел из Казани с гуманитарным грузом для сектора Газа
Борт МЧС вылетел из Казани с гуманитарным грузом для сектора Газа - РИА Новости, 10.11.2023
Борт МЧС вылетел из Казани с гуманитарным грузом для сектора Газа
Самолет МЧС России с 25 тоннами гуманитарной помощи, собранной в Татарстане для жителей сектора Газа, вылетел утром в пятницу из Казани, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T10:11
2023-11-10T11:57
республика татарстан
россия
казань
республика татарстан (татарстан)
александр куренков (мчс)
владимир путин
рустам минниханов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КАЗАНЬ, 10 ноя – РИА Новости. Самолет МЧС России с 25 тоннами гуманитарной помощи, собранной в Татарстане для жителей сектора Газа, вылетел утром в пятницу из Казани, сообщает пресс-служба главы республики. Воздушный мост по доставке гуманитарной помощи населению сектора Газа из российских регионов организован в соответствии с указанием президента Российской Федерации Владимира Путина и по поручению главы МЧС России Александра Куренкова. "Рано утром 10 ноября самолет Ил-76 МЧС России вылетел из международного аэропорта Казани для доставки груза гуманитарной помощи населению сектора Газа… Рейс из Казани осуществлен по обращению раиса (главы) Республики Татарстан Рустама Минниханова", - говорится в сообщении. В составе груза - продукты питания, средства личной гигиены, одежда, портативные печи и пледы общим весом 25 тонн. Гуманитарная помощь будет доставлена на территорию Арабской Республики Египет и передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые передадут ее в сектор Газа. Активное участие в сборе груза гуманитарной помощи приняли Духовное управление мусульман Татарстана, республиканское движение "Ярдәм янәшә! Помощь рядом!" и благотворительный фонд "Закят". Глава Татарстана выразил благодарность всем неравнодушным жителям республики и активу, который взял на себя все организационные вопросы.
https://ria.ru/20231109/pomosch-1908342307.html
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россия, казань, республика татарстан (татарстан), александр куренков (мчс), владимир путин, рустам минниханов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красный полумесяц, ил-76, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Республика Татарстан, Россия, Казань, Республика Татарстан (Татарстан), Александр Куренков (МЧС), Владимир Путин, Рустам Минниханов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Красный полумесяц, Ил-76, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Борт МЧС вылетел из Казани с гуманитарным грузом для сектора Газа

Борт МЧС вылетел из Казани с гуманитарным грузом от Татарстана сектору Газа

© МЧС РоссииСамолет МЧС России с 25 тоннами гуманитарной помощи, собранной в Татарстане для жителей сектора Газа
Самолет МЧС России с 25 тоннами гуманитарной помощи, собранной в Татарстане для жителей сектора Газа
© МЧС России
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 10 ноя – РИА Новости. Самолет МЧС России с 25 тоннами гуманитарной помощи, собранной в Татарстане для жителей сектора Газа, вылетел утром в пятницу из Казани, сообщает пресс-служба главы республики.
Воздушный мост по доставке гуманитарной помощи населению сектора Газа из российских регионов организован в соответствии с указанием президента Российской Федерации Владимира Путина и по поручению главы МЧС России Александра Куренкова.
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"Рано утром 10 ноября самолет Ил-76 МЧС России вылетел из международного аэропорта Казани для доставки груза гуманитарной помощи населению сектора Газа… Рейс из Казани осуществлен по обращению раиса (главы) Республики Татарстан Рустама Минниханова", - говорится в сообщении.
© МЧС России Гуманитарная помощь, собранная в Татарстане для жителей сектора Газа
 Гуманитарная помощь, собранная в Татарстане для жителей сектора Газа
© МЧС России
Гуманитарная помощь, собранная в Татарстане для жителей сектора Газа
В составе груза - продукты питания, средства личной гигиены, одежда, портативные печи и пледы общим весом 25 тонн. Гуманитарная помощь будет доставлена на территорию Арабской Республики Египет и передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые передадут ее в сектор Газа.
Активное участие в сборе груза гуманитарной помощи приняли Духовное управление мусульман Татарстана, республиканское движение "Ярдәм янәшә! Помощь рядом!" и благотворительный фонд "Закят".
Глава Татарстана выразил благодарность всем неравнодушным жителям республики и активу, который взял на себя все организационные вопросы.
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Республика ТатарстанРоссияКазаньРеспублика Татарстан (Татарстан)Александр Куренков (МЧС)Владимир ПутинРустам МиннихановМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красный полумесяцИл-76Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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