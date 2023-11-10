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"Это стоит больших усилий". На что решилась жена офицера из Омска - РИА Новости, 10.11.2023
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08:00 10.11.2023 (обновлено: 11:53 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/pomosch-1908491964.html
"Это стоит больших усилий". На что решилась жена офицера из Омска
"Это стоит больших усилий". На что решилась жена офицера из Омска - РИА Новости, 10.11.2023
"Это стоит больших усилий". На что решилась жена офицера из Омска
Дроны-камикадзе, автомобили, лекарства — Екатерина Корепанова из Омска организовала помощь бойцам СВО. О нуждах солдат она знает не понаслышке. О труде... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T08:00
2023-11-10T11:53
надежные люди
общество
омск
запорожская область
гуманитарная помощь
волонтеры
помощь
помощь
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости, Мария Марикян. Дроны-камикадзе, автомобили, лекарства — Екатерина Корепанова из Омска организовала помощь бойцам СВО. О нуждах солдат она знает не понаслышке. О труде волонтеров — в материале РИА Новости.Минимальная цельПункт сбора гуманитарной помощи заставлен коробками до потолка. А начинали с малого."Мой супруг, офицер, работает в танковом институте, где расположен учебный центр. Именно туда поступали первые мобилизованные. Поток большой, размещали в палаточном лагере. Муж как раз их обустраивал. Условия там не такие, как в казармах. Видя это, мы, четыре жены офицеров, организовали небольшой сбор, — рассказывает Екатерина. — К примеру, не было централизованной подачи воды, посуду помыть негде. Закупили пластиковую. С тех пор и помогаем".Об инициативе узнали горожане. Желающих поддержать стало больше.&quot;Первоочередная задача — перед отправкой обеспечить человека всем необходимым по максимуму&quot;, — подчеркивает Корепанова.В лагерь прибывали и плохо укомплектованные бойцы, тогда активисты обращались в администрации регионов с просьбой решить проблему. Откликались далеко не везде, некоторые перекладывали все на плечи волонтеров."Люди устали"Так омские активисты стали помогать военнослужащим из разных регионов. Сейчас у волонтеров 80 заявок. На сбор всего необходимого уходит обычно пара недель.Организовали небольшой цех, где шьют одежду для солдат, маскхалаты. Плетут маскировочные сети, самостоятельно делают индивидуальные перевязочные пакеты. Изготавливают эвакуационные носилки. И даже так называемые браслеты выживания из паракорда. С виду — небольшой аксессуар на запястье. А спасал жизни уже не раз.&quot;Это крепкий, надежный шнур длиной десять метров, — объясняет Корепанова. — Бойцы рассказывали, как однажды скрепили воедино четыре таких и смогли вытащить застрявшую машину&quot;.Швейный кабинет площадью в 20 "квадратов" волонтеры арендуют за девять тысяч рублей в месяц. Хотят расшириться. Помещение есть, но нужен ремонт, а также разрешение от администрации."Время от времени организуем акции. Например, школы собирают пластиковые крышки. Раз в неделю сдаем их, а на вырученные деньги покупаем парафин. Дети, в свою очередь, на уроках труда делают окопные свечи, которые, как известно, пользуются большим спросом", — говорит волонтер."Химера"Добровольцы также собирают дроны-камикадзе с системами сброса. Свое изобретение окрестили "Химерой". Первую отправили на фронт еще летом."Сперва закупали дорогостоящие коптеры, затем решили делать все сами. Айтишники из нашей команды заверили, что на деле "не все так сложно, как кажется". Теперь наши "Химеры" пользуются большим спросом. Себестоимость — 30-40 тысяч рублей", — поясняет Екатерина.Три дрона вместе с набором оператора (очки, пульт, зарядные устройства) обходятся в 150 тысяч рублей. Траты — только на детали. За этим комплектом к омичам обращаются со всей страны. "Мы готовы собрать все бесплатно, но просим тех, кто обращается, закупить детали. Возможности у нас не такие большие", — признается Корепанова.Каждый месяц волонтеры отправляются в зону боевых действий, чтобы лично доставить помощь солдатам. Попадали в разные ситуации. Как-то автомобиль сломался прямо в открытой, простреливаемой местности. Тогда все обошлось.В мае планировали передать военным УАЗ вместе с коптерами и масксетями. Поехали в Запорожскую область. Населенный пункт, в котором остановились, обстреляли из HIMARS. Машина с гуманитаркой полностью сгорела. Волонтеры, к счастью, остались целы.&quot;Было и такое: мы собрали все по списку, а подразделения уже нет. Недавно обратились ребята, попросили автомобиль. Мы связались с заявителем. Оказалось, сам он лежит в госпитале с тяжелым ранением, сослуживцы погибли, машина больше не нужна&quot;, — рассказывает Екатерина.По ее словам, волонтерам сейчас непросто в том числе из-за разрозненности.&quot;Пора объединяться — и администрациям районов, и просто активистам, — говорит Корепанова. — Работа бы шла эффективнее, если бы делегировали обязанности. К примеру, одни занимаются едой, другие — одеждой. Оперативно закрывать заявки по отдельности не так просто. К сожалению, никто так и не прислушался&quot;.Для желающих помочь активисты публикуют списки вещей, которые можно приобрести через интернет-магазины. Раньше несли все подряд, теперь — строго по пунктам, лишнего не берут.Телефоны у волонтеров разрываются от звонков. Уже год эти люди работают фактически круглые сутки, не получая ни копейки.Активисты признаются: руки опускались не раз. Однако помощь по-прежнему необходима — боевые действия в разгаре.
https://ria.ru/20230915/pomosch-1896123027.html
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Мария Марикян
Мария Марикян
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
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общество, омск, запорожская область, гуманитарная помощь, волонтеры, помощь, помощь
Надежные люди, Общество, Омск, Запорожская область, Гуманитарная помощь, Волонтеры, Помощь, помощь
"Это стоит больших усилий". На что решилась жена офицера из Омска

Омские волонтеры организовали производство дронов-камикадзе для бойцов СВО

© YouTube канал "OPERATOR 13"Екатерина в пункте сбора гуманитарной помощи
Екатерина в пункте сбора гуманитарной помощи
© YouTube канал "OPERATOR 13"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости, Мария Марикян. Дроны-камикадзе, автомобили, лекарства — Екатерина Корепанова из Омска организовала помощь бойцам СВО. О нуждах солдат она знает не понаслышке. О труде волонтеров — в материале РИА Новости.

Минимальная цель

Пункт сбора гуманитарной помощи заставлен коробками до потолка. А начинали с малого.
"Мой супруг, офицер, работает в танковом институте, где расположен учебный центр. Именно туда поступали первые мобилизованные. Поток большой, размещали в палаточном лагере. Муж как раз их обустраивал. Условия там не такие, как в казармах. Видя это, мы, четыре жены офицеров, организовали небольшой сбор, — рассказывает Екатерина. — К примеру, не было централизованной подачи воды, посуду помыть негде. Закупили пластиковую. С тех пор и помогаем".
© Фото : telegram/"Гумпомощь Омск"Волонтеры плетут маскировочные сети
Волонтеры плетут маскировочные сети - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© Фото : telegram/"Гумпомощь Омск"
Волонтеры плетут маскировочные сети
Об инициативе узнали горожане. Желающих поддержать стало больше.
«

"Первоочередная задача — перед отправкой обеспечить человека всем необходимым по максимуму", — подчеркивает Корепанова.

В лагерь прибывали и плохо укомплектованные бойцы, тогда активисты обращались в администрации регионов с просьбой решить проблему. Откликались далеко не везде, некоторые перекладывали все на плечи волонтеров.

"Люди устали"

Так омские активисты стали помогать военнослужащим из разных регионов. Сейчас у волонтеров 80 заявок. На сбор всего необходимого уходит обычно пара недель.
Организовали небольшой цех, где шьют одежду для солдат, маскхалаты. Плетут маскировочные сети, самостоятельно делают индивидуальные перевязочные пакеты. Изготавливают эвакуационные носилки. И даже так называемые браслеты выживания из паракорда. С виду — небольшой аксессуар на запястье. А спасал жизни уже не раз.
«

"Это крепкий, надежный шнур длиной десять метров, — объясняет Корепанова. — Бойцы рассказывали, как однажды скрепили воедино четыре таких и смогли вытащить застрявшую машину".

© Фото : telegram/"Гумпомощь Омск"Паракордовые браслеты
Паракордовые браслеты - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© Фото : telegram/"Гумпомощь Омск"
Паракордовые браслеты
Швейный кабинет площадью в 20 "квадратов" волонтеры арендуют за девять тысяч рублей в месяц. Хотят расшириться. Помещение есть, но нужен ремонт, а также разрешение от администрации.
"Время от времени организуем акции. Например, школы собирают пластиковые крышки. Раз в неделю сдаем их, а на вырученные деньги покупаем парафин. Дети, в свою очередь, на уроках труда делают окопные свечи, которые, как известно, пользуются большим спросом", — говорит волонтер.
© YouTube канал "OPERATOR 13"Швейный цех
Швейный цех
© YouTube канал "OPERATOR 13"
Швейный цех

"Химера"

Добровольцы также собирают дроны-камикадзе с системами сброса. Свое изобретение окрестили "Химерой". Первую отправили на фронт еще летом.
"Сперва закупали дорогостоящие коптеры, затем решили делать все сами. Айтишники из нашей команды заверили, что на деле "не все так сложно, как кажется". Теперь наши "Химеры" пользуются большим спросом. Себестоимость — 30-40 тысяч рублей", — поясняет Екатерина.
© Фото : telegram/"Гумпомощь Омск"Волонтеры начали собирать дроны
Волонетры начали собирать дроны - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© Фото : telegram/"Гумпомощь Омск"
Волонтеры начали собирать дроны
Три дрона вместе с набором оператора (очки, пульт, зарядные устройства) обходятся в 150 тысяч рублей. Траты — только на детали. За этим комплектом к омичам обращаются со всей страны. "Мы готовы собрать все бесплатно, но просим тех, кто обращается, закупить детали. Возможности у нас не такие большие", — признается Корепанова.
Каждый месяц волонтеры отправляются в зону боевых действий, чтобы лично доставить помощь солдатам. Попадали в разные ситуации. Как-то автомобиль сломался прямо в открытой, простреливаемой местности. Тогда все обошлось.
В мае планировали передать военным УАЗ вместе с коптерами и масксетями. Поехали в Запорожскую область. Населенный пункт, в котором остановились, обстреляли из HIMARS. Машина с гуманитаркой полностью сгорела. Волонтеры, к счастью, остались целы.
«

"Было и такое: мы собрали все по списку, а подразделения уже нет. Недавно обратились ребята, попросили автомобиль. Мы связались с заявителем. Оказалось, сам он лежит в госпитале с тяжелым ранением, сослуживцы погибли, машина больше не нужна", — рассказывает Екатерина.

По ее словам, волонтерам сейчас непросто в том числе из-за разрозненности.
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«

"Пора объединяться — и администрациям районов, и просто активистам, — говорит Корепанова. — Работа бы шла эффективнее, если бы делегировали обязанности. К примеру, одни занимаются едой, другие — одеждой. Оперативно закрывать заявки по отдельности не так просто. К сожалению, никто так и не прислушался".

Для желающих помочь активисты публикуют списки вещей, которые можно приобрести через интернет-магазины. Раньше несли все подряд, теперь — строго по пунктам, лишнего не берут.
Телефоны у волонтеров разрываются от звонков. Уже год эти люди работают фактически круглые сутки, не получая ни копейки.
Активисты признаются: руки опускались не раз. Однако помощь по-прежнему необходима — боевые действия в разгаре.
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