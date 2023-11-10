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Эрдоган проведет переговоры с Шольцем - РИА Новости, 10.11.2023
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15:27 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/peregovory-1908689084.html
Эрдоган проведет переговоры с Шольцем
Эрдоган проведет переговоры с Шольцем - РИА Новости, 10.11.2023
Эрдоган проведет переговоры с Шольцем
Канцлер Германии Олаф Шольц и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган проведут переговоры в Берлине 17 ноября, сообщила журналистам зам представителя кабмина ФРГ... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T15:27
2023-11-10T15:27
в мире
германия
турция
берлин (город)
реджеп тайип эрдоган
олаф шольц
франк-вальтер штайнмайер
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БЕРЛИН, 10 ноя - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган проведут переговоры в Берлине 17 ноября, сообщила журналистам зам представителя кабмина ФРГ Кристиане Хофман. "Федеральный канцлер примет в ближайшую пятницу в ведомстве канцлера президента Турции Эрдогана", - сказала Хофман на брифинге в пятницу, добавив, что стороны обсудят "широкий круг политических тем". По ее словам, стороны обсудят регионально-политические темы, поднимут двусторонние аспекты, вопросы взаимодействия в рамках НАТО, а также коснутся вопросов миграции. Отмечается также, что перед переговорами с канцлером турецкого президента также примет у себя президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.
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в мире, германия, турция, берлин (город), реджеп тайип эрдоган, олаф шольц, франк-вальтер штайнмайер
В мире, Германия, Турция, Берлин (город), Реджеп Тайип Эрдоган, Олаф Шольц, Франк-Вальтер Штайнмайер
Эрдоган проведет переговоры с Шольцем

Эрдоган и Шольц проведут переговоры в Берлине 17 ноября

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© POOL
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 10 ноя - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган проведут переговоры в Берлине 17 ноября, сообщила журналистам зам представителя кабмина ФРГ Кристиане Хофман.
"Федеральный канцлер примет в ближайшую пятницу в ведомстве канцлера президента Турции Эрдогана", - сказала Хофман на брифинге в пятницу, добавив, что стороны обсудят "широкий круг политических тем".
По ее словам, стороны обсудят регионально-политические темы, поднимут двусторонние аспекты, вопросы взаимодействия в рамках НАТО, а также коснутся вопросов миграции.
Отмечается также, что перед переговорами с канцлером турецкого президента также примет у себя президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.
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В миреГерманияТурцияБерлин (город)Реджеп Тайип ЭрдоганОлаф ШольцФранк-Вальтер Штайнмайер
 
 
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