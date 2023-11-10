https://ria.ru/20231110/peregovory-1908689084.html

Эрдоган проведет переговоры с Шольцем

Эрдоган проведет переговоры с Шольцем - РИА Новости, 10.11.2023

Эрдоган проведет переговоры с Шольцем

Канцлер Германии Олаф Шольц и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган проведут переговоры в Берлине 17 ноября, сообщила журналистам зам представителя кабмина ФРГ... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T15:27

2023-11-10T15:27

2023-11-10T15:27

в мире

германия

турция

берлин (город)

реджеп тайип эрдоган

олаф шольц

франк-вальтер штайнмайер

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БЕРЛИН, 10 ноя - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган проведут переговоры в Берлине 17 ноября, сообщила журналистам зам представителя кабмина ФРГ Кристиане Хофман. "Федеральный канцлер примет в ближайшую пятницу в ведомстве канцлера президента Турции Эрдогана", - сказала Хофман на брифинге в пятницу, добавив, что стороны обсудят "широкий круг политических тем". По ее словам, стороны обсудят регионально-политические темы, поднимут двусторонние аспекты, вопросы взаимодействия в рамках НАТО, а также коснутся вопросов миграции. Отмечается также, что перед переговорами с канцлером турецкого президента также примет у себя президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

https://ria.ru/20230629/migratsiya-1881173104.html

германия

турция

берлин (город)

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в мире, германия, турция, берлин (город), реджеп тайип эрдоган, олаф шольц, франк-вальтер штайнмайер