https://ria.ru/20231110/orlov-1908695915.html
Губернатор Приамурья представил на выставке "Россия" экспозицию региона
Губернатор Приамурья представил на выставке "Россия" экспозицию региона - РИА Новости, 10.11.2023
Губернатор Приамурья представил на выставке "Россия" экспозицию региона
Губернатор Амурской области Василий Орлов презентовал перспективные проекты региона на международной выставке–форуме "Россия", в том числе освоение космоса,... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T15:53
2023-11-10T15:53
2023-11-10T15:53
выставка-форум "россия"
василий орлов (губернатор)
амурская область
выставка-форум "россия"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908695187_0:198:3288:2048_1920x0_80_0_0_c2b11eb5b022e817e86ee1b51e7a6600.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 ноя – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов презентовал перспективные проекты региона на международной выставке–форуме "Россия", в том числе освоение космоса, ворота в Китай, вторую жизнь БАМа и рекорды в сельском хозяйстве, сообщает правительство Приамурья. "Десятого ноября на ВДНХ все главные активности на выставке–форуме "Россия" были посвящены Амурской области. Открыл день региона губернатор Василий Орлов презентацией Приамурья. Глава региона рассказал о самых перспективных проектах, которые реализуются на территории области", - говорится в сообщении. Один из главных проектов региона – гражданский космодром "Восточный", который построили по решению президента России. Сейчас возводится стартовый комплекс под ракету-носитель "Ангара" для пилотируемых запусков. Также благодаря решению президента в Приамурье создается газохимический кластер – в основу которого легло строительство газопровода "Сила Сибири", из попутных фракций газа можно производить десятки востребованных и в Китае, и в России продуктов. Поэтому в регионе начали появляться гигантские заводы - Амурский газоперерабатывающий завод и Амурский газохимический комплекс. В планах создание предприятий по производству СПГ, газомоторного топлива, заводов по производству метанола и азотных удобрений. Губернатор рассказал и об уникальном географическом положении региона: у Амурской области самая протяженная граница с Китаем. "Учитывая разворот экономики на Восток, Амурская область обретает важнейшее значение для страны, становится ключевым транспортно-логистическим хабом. Сегодня Приамурье – это настоящие ворота в Китай. Появляются огромные возможности для экономики, торговли, культурного сотрудничества и туризма", - сказал Орлов. Три года назад был возведен автомобильный мост в Китай Благовещенск - Хэйхэ, поток машин по нему постоянно растет. Сегодня по поручению президента идет строительство второй ветки БАМа и реконструкция Транссиба. В результате пропускная способность Восточного полигона вырастет на треть, до 210 миллионов тонн. Для Амурской области БАМ – не просто железная дорога, это ее история и важная составляющая экономики региона. Приамурье всегда считалось житницей Дальнего Востока, по объему производства сельхозпродукции регион занимает первое место в ДФО. В прошлом году аграрии поставили абсолютный рекорд – собрали более 1,6 миллиона тонн сои. Это порядка 40% от всей сои, производимой в стране. Задача на будущее – развивать перерабатывающую промышленность, чтобы продавать за рубеж не сырье, а готовую продукцию из сои, картофельный крахмал, чипсы, мороженое и многое другое. Близость к Китаю делает Амурскую область привлекательной для туристов. Набережная в столице области Благовещенске - одна из самых длинных и красивых в стране. Вскоре на ней откроется самый большой в России светомузыкальный фонтанный комплекс, появится современный городской центр "Трибуна" с новыми музеями, современные отели и конгрессно-выставочный центр - новый центр российско-китайского делового и культурного сотрудничества.
https://ria.ru/20231109/podarok-1908391799.html
https://ria.ru/20231110/fiksiki-1908631823.html
https://ria.ru/20231109/vaza-1908409992.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
василий орлов (губернатор), амурская область, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Василий Орлов (губернатор), Амурская область, Выставка-форум "Россия"
Губернатор Приамурья представил на выставке "Россия" экспозицию региона
Губернатор Орлов представил на выставке-форуме "Россия" экспозицию Приамурья
БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 ноя – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов презентовал перспективные проекты региона на международной выставке–форуме "Россия", в том числе освоение космоса, ворота в Китай, вторую жизнь БАМа и рекорды в сельском хозяйстве, сообщает правительство Приамурья.
"Десятого ноября на ВДНХ все главные активности на выставке–форуме "Россия" были посвящены Амурской области. Открыл день региона губернатор Василий Орлов презентацией Приамурья. Глава региона рассказал о самых перспективных проектах, которые реализуются на территории области", - говорится в сообщении.
Один из главных проектов региона – гражданский космодром "Восточный", который построили по решению президента России
. Сейчас возводится стартовый комплекс под ракету-носитель "Ангара" для пилотируемых запусков.
Также благодаря решению президента в Приамурье создается газохимический кластер – в основу которого легло строительство газопровода "Сила Сибири", из попутных фракций газа можно производить десятки востребованных и в Китае, и в России продуктов. Поэтому в регионе начали появляться гигантские заводы - Амурский газоперерабатывающий завод и Амурский газохимический комплекс. В планах создание предприятий по производству СПГ, газомоторного топлива, заводов по производству метанола и азотных удобрений.
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Губернатор рассказал и об уникальном географическом положении региона: у Амурской области самая протяженная граница с Китаем. "Учитывая разворот экономики на Восток, Амурская область обретает важнейшее значение для страны, становится ключевым транспортно-логистическим хабом. Сегодня Приамурье – это настоящие ворота в Китай. Появляются огромные возможности для экономики, торговли, культурного сотрудничества и туризма", - сказал Орлов.
Три года назад был возведен автомобильный мост в Китай Благовещенск
- Хэйхэ
, поток машин по нему постоянно растет.
Сегодня по поручению президента идет строительство второй ветки БАМа и реконструкция Транссиба. В результате пропускная способность Восточного полигона вырастет на треть, до 210 миллионов тонн. Для Амурской области БАМ – не просто железная дорога, это ее история и важная составляющая экономики региона.
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Приамурье всегда считалось житницей Дальнего Востока
, по объему производства сельхозпродукции регион занимает первое место в ДФО. В прошлом году аграрии поставили абсолютный рекорд – собрали более 1,6 миллиона тонн сои. Это порядка 40% от всей сои, производимой в стране. Задача на будущее – развивать перерабатывающую промышленность, чтобы продавать за рубеж не сырье, а готовую продукцию из сои, картофельный крахмал, чипсы, мороженое и многое другое.
Близость к Китаю делает Амурскую область привлекательной для туристов. Набережная в столице области Благовещенске - одна из самых длинных и красивых в стране. Вскоре на ней откроется самый большой в России светомузыкальный фонтанный комплекс, появится современный городской центр "Трибуна" с новыми музеями, современные отели и конгрессно-выставочный центр - новый центр российско-китайского делового и культурного сотрудничества.
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