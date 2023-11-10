https://ria.ru/20231110/oreyro-1908761672.html

Наталию Орейро потребовали лишить российского гражданства

Наталию Орейро потребовали лишить российского гражданства - РИА Новости, 10.11.2023

Наталию Орейро потребовали лишить российского гражданства

Общественная организация "Сибирская правозащитная группа "Радетель" потребовала от Генпрокуратуры и МВД лишить актрису и певицу Наталию Орейро российского... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T19:16

2023-11-10T19:16

2023-11-10T19:16

шоубиз

буэнос-айрес (город)

латинская америка

россия

наталия орейро

генеральная прокуратура рф

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

знаменитости

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Общественная организация "Сибирская правозащитная группа "Радетель" потребовала от Генпрокуратуры и МВД лишить актрису и певицу Наталию Орейро российского гражданства за ГЛБТ-пропаганду, пишет "Абзац".Активисты написали обращение в ведомства после того, как Орейро 4 ноября в Буэнос-Айресе приняла участие в гей-параде под названием "Марш гордости". "Организаторы Марша гордости подтвердили участие Орейро в гала-концерте. Указанные действия совершены осознанно и целенаправленно", — указано в документе.В правозащитной добавили, что звезда сериала "Дикий ангел" несколько лет носит статус "гей-символа" Латинской Америки, а также участвует в подобных "маршах" с 2016 года.Активисты считают, что актрису нужно привлечь к административной ответственности за ЛГБТ-пропаганду и лишить гражданства России.Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро, проживающая в Буэнос-Айресе, получила российский паспорт в ноябре 2021 года в посольстве Аргентины из рук посла Дмитрия Феоктистова. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230921/povaliy-1897818175.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

буэнос-айрес (город), латинская америка, россия, наталия орейро, генеральная прокуратура рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), знаменитости, новости шоу-бизнеса