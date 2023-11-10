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Наталию Орейро потребовали лишить российского гражданства - РИА Новости, 10.11.2023
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Шоубиз
 
19:16 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/oreyro-1908761672.html
Наталию Орейро потребовали лишить российского гражданства
Наталию Орейро потребовали лишить российского гражданства - РИА Новости, 10.11.2023
Наталию Орейро потребовали лишить российского гражданства
Общественная организация "Сибирская правозащитная группа "Радетель" потребовала от Генпрокуратуры и МВД лишить актрису и певицу Наталию Орейро российского... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T19:16
2023-11-10T19:16
шоубиз
буэнос-айрес (город)
латинская америка
россия
наталия орейро
генеральная прокуратура рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
знаменитости
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Общественная организация "Сибирская правозащитная группа "Радетель" потребовала от Генпрокуратуры и МВД лишить актрису и певицу Наталию Орейро российского гражданства за ГЛБТ-пропаганду, пишет "Абзац".Активисты написали обращение в ведомства после того, как Орейро 4 ноября в Буэнос-Айресе приняла участие в гей-параде под названием "Марш гордости". "Организаторы Марша гордости подтвердили участие Орейро в гала-концерте. Указанные действия совершены осознанно и целенаправленно", — указано в документе.В правозащитной добавили, что звезда сериала "Дикий ангел" несколько лет носит статус "гей-символа" Латинской Америки, а также участвует в подобных "маршах" с 2016 года.Активисты считают, что актрису нужно привлечь к административной ответственности за ЛГБТ-пропаганду и лишить гражданства России.Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро, проживающая в Буэнос-Айресе, получила российский паспорт в ноябре 2021 года в посольстве Аргентины из рук посла Дмитрия Феоктистова. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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буэнос-айрес (город), латинская америка, россия, наталия орейро, генеральная прокуратура рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), знаменитости, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Буэнос-Айрес (город), Латинская Америка, Россия, Наталия Орейро, Генеральная прокуратура РФ, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Знаменитости, Новости шоу-бизнеса
Наталию Орейро потребовали лишить российского гражданства

Активисты призвали лишить гражданства певицу Наталию Орейро за ЛГБТ-пропаганду

© РИА Новости / Виктор Вытольский | Перейти в медиабанкАктриса и певица Наталия Орейро
Актриса и певица Наталия Орейро - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Виктор Вытольский
Перейти в медиабанк
Актриса и певица Наталия Орейро
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Общественная организация "Сибирская правозащитная группа "Радетель" потребовала от Генпрокуратуры и МВД лишить актрису и певицу Наталию Орейро российского гражданства за ГЛБТ-пропаганду, пишет "Абзац".
Активисты написали обращение в ведомства после того, как Орейро 4 ноября в Буэнос-Айресе приняла участие в гей-параде под названием "Марш гордости".
«
"Организаторы Марша гордости подтвердили участие Орейро в гала-концерте. Указанные действия совершены осознанно и целенаправленно", — указано в документе.
В правозащитной добавили, что звезда сериала "Дикий ангел" несколько лет носит статус "гей-символа" Латинской Америки, а также участвует в подобных "маршах" с 2016 года.
Активисты считают, что актрису нужно привлечь к административной ответственности за ЛГБТ-пропаганду и лишить гражданства России.
Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро, проживающая в Буэнос-Айресе, получила российский паспорт в ноябре 2021 года в посольстве Аргентины из рук посла Дмитрия Феоктистова.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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ШоубизБуэнос-Айрес (город)Латинская АмерикаРоссияНаталия ОрейроГенеральная прокуратура РФМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)ЗнаменитостиНовости шоу-бизнеса
 
 
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